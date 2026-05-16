Árad a Temze: Nigel Farage jött – visszajött –, látott és győzött

Az organikus hagyományok és az íratlan alkotmányok földjén, a briteknél semmi nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a kontinens országaiban általában megoldják. Igaz ez a parlamentáris és az önkormányzati rendszerre egyaránt. Bár Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának – ahogy az ország teljes hivatalos neve szól – parlamentje Londonban székel,

ma már jelentős regionális hatalma van az Edinburgh-ban működő skót és a Cardiffban honos walesi parlamentnek.

A skót és a walesi intézményt Tony Blair munkáspárti miniszterelnök nagy ívű alkotmányos reformjai hozták létre 1999-ben: a birodalmi központ London parlamentáris hatalmát megbontva Skócia, Wales és Észak-Írország is visszakapta önkormányzatiságának egy jelentős részét. De ettől még a londoni parlamentben is ott ülnek az Anglián kívüli országrészek megválasztott képviselői.