Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
wales egyesült királyság nigel farage keir starmer reform uk skócia reform választás

Árad a Temze: Nigel Farage jött – visszajött –, látott és győzött

2026. május 16. 12:19

Több választást is tartottak az Egyesült Királyságban a múlt héten, és az eredmények messze túlmutatnak az ország partjain.

2026. május 16. 12:19
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Az organikus hagyományok és az íratlan alkotmányok földjén, a briteknél semmi nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a kontinens országaiban általában megoldják. Igaz ez a parlamentáris és az önkormányzati rendszerre egyaránt. Bár Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának – ahogy az ország teljes hivatalos neve szól – parlamentje Londonban székel,

ma már jelentős regionális hatalma van az Edinburgh-ban működő skót és a Cardiffban honos walesi parlamentnek. 

A skót és a walesi intézményt Tony Blair munkáspárti miniszterelnök nagy ívű alkotmányos reformjai hozták létre 1999-ben: a birodalmi központ London parlamentáris hatalmát megbontva Skócia, Wales és Észak-Írország is visszakapta önkormányzatiságának egy jelentős részét. De ettől még a londoni parlamentben is ott ülnek az Anglián kívüli országrészek megválasztott képviselői. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Május 7-én Skócia és Wales törvényhozásáról, valamint számos angliai önkormányzatról voksoltak a szavazók. Gondolhatná az ember, hogy ez amolyan brit belügy, de a választások eredménye drámai fordulatot hozott, ami kihat az Egyesült Királyság országos és nemzetközi politikájára is. 

Nigel Farage ugyanis jött – visszajött –, látott és győzött.

Egy kerek évtizede ellenzéki, de hangos és népszerű politikusként a brexitnépszavazással keresztülvitte régi politikai meggyőződését, az EU-ból való kilépés melletti össznépi döntést.

Ezt követően a 2019-es európai parlamenti választáson – amelyet a csigalassúságú brexitfolyamat miatt még az Egyesült Királyságban is megtartottak – Nigel Farage Brexit Pártja győzött a szavazatok 30 százalékával. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
molnar-viktor54
2026. május 16. 13:38
Egy hónap és még senki nem ment a frontra Orbán hazudott volna???? nemvagyunkfronton.hu/
Válasz erre
0
1
makapaka2
2026. május 16. 13:32
Hajrá Farage!
Válasz erre
2
1
szim-patikus
2026. május 16. 12:49
Anglia egy kibaszott migránskupleráj, ahol Farage a madam. A királyi bohócfarm áttérhet a muszlim vallásra. (kampós orrú III. Chuck számára nemsoká ez lesz a legfőbb probléma)
Válasz erre
0
1
csakazigaz-az1xbiztos
2026. május 16. 12:47
Rohadjatok meg akkor sem fizetek elő. Már a levegőt is lassan csak vehetnek, akik előfizetnek rá.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!