05. 08.
péntek
kassa boldog salkaházi sára egyházi iskolaközpont iskola országút oktatás

Szeptembertől megszűnik egy magyar nyelvű gimnázium a szlovák minisztérium döntése nyomán

2026. május 08. 08:09

A szlovák kormány más „reformokat” is hirdetett: a 250 fő alatti iskolák bezárásával harmadával akarja csökkenteni az oktatás költségvetését.

A szlovák oktatási minisztérium döntése nyomán a következő tanévtől megszűnik a gimnáziumi oktatás a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban.

Ezzel kapcsolatban Nagy István igazgató az Országút című lapnak azt nyilatkozta, hogy 

olyan magyar tannyelvű, keresztény értékeket közvetítő iskolaközpont működtetése, építése volt a céljuk, amely összefogja az ott élő magyarokat.

„Vannak nemzetközi szinten is eredményes matekosaink, nyelvi versenyeken is kiemelkedő diákjaink, szavalóink, bajnok atlétáink. Szabadidőközpont is lévén aktív részesei vagyunk a város és a környék kulturális és közösségi életének. A legfontosabb, hogy gyermekeink szeretetteljes, biztonságos, megértő és támogató, ingerdús közegben nevelkednek, a szülőkkel szoros együttműködésben” – fogalmazott az iskolaigazgató.

Nagy arra is kitért, hogy rengeteg szociálisan hátrányos helyzetű, roma származású gyermek a magyar tannyelvű iskolába járt, ebből kifolyólag a magyar szülők egyszerűen nem íratták magyar iskolába a gyerekeiket. Ők ezen a helyzeten akartak változtatni.

A magyarságot sújtja a szlovák kormány döntése

Az intézményvezető ezután arra is rámutatott, hogy a szlovák kormány a 250 fő alatti iskolák bezárásával harmadával akarja csökkenteni az oktatás költségvetését.

Ez persze leginkább a magyarságot sújtja, hiszen iskoláink hetven százaléka ilyen kis létszámú.

 Próbáljuk bizonyítani, hogy szükség van ránk az egész régióban, mert egyediek vagyunk. Szóbeli ígéretet kaptunk az idei évre. Jövőre választási év lesz, akkor talán nekünk is osztogatnak” – tette hozzá.

De Nagy István az Országútnak arról is beszélt, hogy az elmúlt tíz évben négy gimnázium szűnt meg, és 

információja szerint a szlovák kormány negyvenhét intézményt akar összevonni, például Kassán az ipari iskolát és a gimnáziumot.  

Az iskolaigazgató úgy véli, ha az ipari iskolát egy szlovák intézményhez csatolják, akkor a szlovák intézményvezető nem akarja majd fenntartani a magyar tannyelvet.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. május 08. 08:31 Szerkesztve
Upuautbekeev-2025 2026. május 08. 08:28 Szerintem, jobb ha készenlétben tartod a bőröndödet, zsidó. Zsidó? Eddig ukrán meg román voltam. A magyar fajtád ismérve, hogy nálatok vannak zsidók meg svábok. Hiába, egy fideszektás aljadék csak alaptalan rágalmakkal képes támadni. Többek között ezért bukott a szarházi fajtád április 12-én. 🤣🤣🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. május 08. 08:25
alenka felvidékinek hazudott identitás nélküli hülye picsa. Ilyenkor hol kussolsz? 🤣🤣🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. május 08. 08:24
Karámlakó bukott fidkányok! Na most skandáljátok kórusban, hogy "Hajrá Fico!". 🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.