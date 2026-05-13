„Jelentem a jövőből, (Amerikából) ez baromira (nem) működik. Nem, a kiskorú gyermeked nem a haverod. A kiskorú gyermeked ne szóljon bele abba, hogy őt hogy oktassák.

A kiskorú gyerekre figyelni kell, de nem belevonni olyan témákba, ami nem az ő kognitív értelmi és érdeklődési köre. Ez nem a gyerek hülyének nézése, hanem pontosan a gyermek gyermekiségének megőrzésé. A Lannert Judit által felvázolt liberális képlet egy pszeudó-álszent-empátia, ami a gyakorlatban visszaüt.