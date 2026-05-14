Baljós árnyak gyermekeink védelme felett a Tisza-kormány miatt

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Magyar Péter újdonsült kormányának tagjai az unió irányelveit követő liberális ideológia mentén képzelik a hazai, egyébként nemzeti hatáskörbe tartozó gyermekvédelmet. Máthé Zsuzsát, a KDNP, valamint Dúró Dórát, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjét kérdeztük az iskolai szexuális nevelésről, valamint a megszűnés szélén álló szívhangrendeletetről.
Az Európai Unió által szorgalmazott liberális politikát lengtette be a Tisza-kormány több minisztere is a gyermekvédelemben, akik az egyes szakbizottságok jelölti meghallgatásán a gyermekek szexuális érzékenyítéséről, a szívhangrendelet felülvizsgálatáról, illetve a pride érdekében a gyülekezési törvény átalakításáról értekeztek. Lannert Judit, oktatási miniszter például úgy fogalmazott,
a gyermekek szexuális nevelése nagyon fontos, de nem csak a szülők feladata,
az oktatási intézményekben is lehetőséget kell erre biztosítani, különben nagyon egyenlőtlen lenne az ez irányú nevelés.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt meghallgatásán, hogy a 2022-ben az Országgyűlés által elfogadott szívhangrendeletet felül kell vizsgálni, valamint társadalmi egyeztetést kell kezdeményezni a rendelet kapcsán. Mint fogalmazott:
a szívhangrendeletet politikai és ideológiai eszközként használták, mi ezt nem akarjuk folytatni.
Pósfai Gábor, belügyminiszter arról beszélt bizottsági meghallgatása után, hogy gondolkodás nélkül átírná a gyülekezési törvényt a pride felvonulás kiemelt védelme érdekében.
A Momentum szelleme tehát belengi a Tisza-kormányt,
a liberális párt ugyanis hiába vonta ki magát az országgyűlési választások alól, a Tisza győzelme után azonnal egy 22 pontból álló javaslatcsomagot tett le az asztalra,
melynek első pontja kimondja, hogy „állítsuk vissza a gyülekezés szabadságát!”, második javaslata pedig az, hogy „töröljük el a szívhangrendeletet!” Magyar Péter kormánya pedig meghallgatta a Momentum kérését és lépéseket is tett azok megvalósítása érdekében.
Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője a fenti tiszás javaslatokra reagálva a Mandinernek úgy fogalmazott, nagyon kontúrtalan volt a Tisza programja,
ezeket a széles és nagy társadalmi megosztottságot övező kérdéseket rendszeresen kerülték a kampányban, így volt ez a tavaly nyári pride esetében is, amikor Magyar Péter hallgatásba burkolózott.
– Mikor megtörtént a felhatalmazás, az ideológiai hovatartozás kapcsán zavart felmutató pillanat az oktatási miniszter személye körül jelent meg elsőként, hiszen először Rubovszky Rita nevét dobta be a sajtó, akit kvázi verbális lincseléssel illettek, a hívő katolikus, és szakmailag elismert Rubovszky Ritát a Tisza mögött álló csoportok nem engedték ebbe a székbe. Mostanra látható, hogy
a szivárványos profilképpel is tetszelgő Lannert Judit a legmegfelelőbb a feladatra
– vélekedett a KDNP-s politikus.
Az oktatási miniszter szavait felidézve Máté Zsuzsa azt mondta, hiába hangoztatta Lannert Judit, hogy a szexuális nevelést nem lehet csak a szülőkre bízni, az alapvetően szülői kompetencia, arra is tekintettel, hogy minden gyermeknél más korban jön el a szexuális felvilágosítás ideje, és a szülőnél senki nem ismeri jobban a gyermekét. – Lannert Judit esélyegyenlőségi kérdéskört említve hivatkozott az iskolákra, és közölte, hogy nem szabad skatulyázni a gyermeket, amivel
várható egy jelentős elmozdulás a kereszténydemokrata kormányzáshoz képest
– tette hozzá.
Máthé Zsuzsa kiemelte,
ami az összes miniszterjelölti meghallgatáson elhangzott, és amiben egység mutatkozott, az az európai uniós megfelelés minden területen jelen lesz.
Felidézte, az unió egyik legnagyobb problémája az volt, hogy az LMBTQ propaganda és genderideológia oktatásba való beemelését az előző kormány nem kívánta asszisztálni. – Pedig ennek van egy erős talapzata, a 2021-es gyermekvédelmi törvény utáni népszavazás, ahol
közel négymillió ember szavazatával megerősítést nyert, hogy nem kívánunk ebben a nyugat-európai genderideológiai érzékenyítésben részt venni
– emlékeztetett. Hozzátette, a gyermekvédelmi törvényt az Európai Bizottság a választás utáni napokban utasította el, ami azt mutatja, hogy a széles körű társadalmi egység miatt ezt nem merték a választás előtt megtenni. – A mostani kormány megpróbálhatna ellenállni, de a jelek baljósak. Az oktatási miniszter mellett Kátai-Németh Vilmos a szociális és családügyi miniszter megnyilvánulása sem sejtet sok jót, a meghallgatáson megkérdeztem tőle, hogy mit gondol, mikor kezdődik és ér véget az e világi emberi élet, de érdemi választ nem kaptam – árulta el. Megjegyezte azt is, hogy a Kátai-Németh egyik államtitkára a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetője, aki egyik értekezésében arról ír, hogy
a nemi identitást nem a nemi szervek, hanem az érzetek határozzák meg, és ez lehet fiú, lány vagy egyéb kategória.
– Ez a csokor baljós árny a gyermekeinkre és szülői jogokra vonatkozóan, pláne, hogy az oktatás, valamint a gyermekvédelem nemzeti hatáskörbe tartoznak.
Máthé Zsuzsa megítélése szerint az Tisza-kormány egészségügyi minisztere által megkérdőjelezett szívhangrendelet nem vett el jogokat senkitől, de próbált az alaptörvény azon szelleméhez közelíteni, miszerint az emberi élet a fogantatással kezdődik és a természetes halálig tart.
A rendelet a legvédtelenebbek védelmében született, hogy jelzést adhassanak létezésükről.
Ennek társadalmi vitája pedig okafogyott, hiszen a korábbi népszavazáson négymillió magyar állampolgár mondott véleményt a gyermekvédelemről – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az új kormány gyermekvédelmi ombudsmant állít, kérdés, hogy a magzatok védelmét ki és milyen formában látja majd el.
Máthé Zsuzsa úgy összegzett, hogy a gyermekvédelem címszó alatt bemutatott elképzelések egy olyan miniszterelnökkel valósulhatnak meg, aki Varga Judit férjeként jelen volt olyan genderkonferenciákon, ahol teljes mellszéllességgel a nemzeti kormány álláspontján volt. – Szóval nem tudjuk, hogy mi a valódi nézőpontja a világról, és olyan kormánytagokat válogat maga mellé, akik gyökeresen más állásponton vannak – fogalmazott a KDNP-s politikus, hangsúlyozva, hogy
társadalmi egységet kell felmutatni a kérdésben, mert a gyermekek nem feláldozhatók.
Dúró Dóra, a Mi Hazánk Országgyűlési képviselője, a 2022-ben elfogadott szívhangrendelet kezdeményezője portálunknak azt mondta, a felelősség a kormányt terheli,
Hegedűs Zsolt nem kenheti másra, ha a szívhangrendelet nem marad érvényben, hiába beszél mellé.
– Látni kell, hogy a családügyi miniszer egy olyan alapvető kérdésre sem tud vagy nem akar válaszolni, hogy mettől meddig tart egy emberi élet – mutatott rá Dúró Dóra, aki kiemelte azt is, hogy minden híresztelés ellenére az abortuszok száma csökkent, ezt a KSH adatai alátámasztják.
Lannert Judit miniszter szavaira reagálva azt mondta,
a Tisza-kormány személyi politikája mutatja, hogy egy, az LMBTQ-propaganda irányába elkötelezett gyermekügy lesz Magyarországon, hiszen az oktatási miniszter is ennek a híve.
– Ráadásul az a Gyurkó Szilvia felel majd államtitkárként a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában, aki a Meseország mindenkinek című gyermekérzékenyítő könyvről azt mondta, minden gyerekszobában ott a helye a 77 magyar népmese helyett. – A Mi Hazánk elutasítja ezt az új politikai ideológiát, és mindent megteszünk, hogy megvédjük a gyermekek egészséges fizikai és mentális fejlődését az LMBTQ-propagandával szemben – szögezte le a politikus.
