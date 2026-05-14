Baljós árnyak gyermekeink védelme felett a Tisza-kormány miatt

a nemi identitást nem a nemi szervek, hanem az érzetek határozzák meg, és ez lehet fiú, lány vagy egyéb kategória.

– Ez a csokor baljós árny a gyermekeinkre és szülői jogokra vonatkozóan, pláne, hogy az oktatás, valamint a gyermekvédelem nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Máthé Zsuzsa leszögezte: a gyermekeink nem feláldozhatók (Fotó: kdnp.hu)

Szívhangrendelet a legvédtelenebbekért

Máthé Zsuzsa megítélése szerint az Tisza-kormány egészségügyi minisztere által megkérdőjelezett szívhangrendelet nem vett el jogokat senkitől, de próbált az alaptörvény azon szelleméhez közelíteni, miszerint az emberi élet a fogantatással kezdődik és a természetes halálig tart.

A rendelet a legvédtelenebbek védelmében született, hogy jelzést adhassanak létezésükről.

Ennek társadalmi vitája pedig okafogyott, hiszen a korábbi népszavazáson négymillió magyar állampolgár mondott véleményt a gyermekvédelemről – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az új kormány gyermekvédelmi ombudsmant állít, kérdés, hogy a magzatok védelmét ki és milyen formában látja majd el.

Máthé Zsuzsa úgy összegzett, hogy a gyermekvédelem címszó alatt bemutatott elképzelések egy olyan miniszterelnökkel valósulhatnak meg, aki Varga Judit férjeként jelen volt olyan genderkonferenciákon, ahol teljes mellszéllességgel a nemzeti kormány álláspontján volt. – Szóval nem tudjuk, hogy mi a valódi nézőpontja a világról, és olyan kormánytagokat válogat maga mellé, akik gyökeresen más állásponton vannak – fogalmazott a KDNP-s politikus, hangsúlyozva, hogy

társadalmi egységet kell felmutatni a kérdésben, mert a gyermekek nem feláldozhatók.

A Tisza-kormány beengedi az LMBTQ propagandát

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Országgyűlési képviselője, a 2022-ben elfogadott szívhangrendelet kezdeményezője portálunknak azt mondta, a felelősség a kormányt terheli,

Hegedűs Zsolt nem kenheti másra, ha a szívhangrendelet nem marad érvényben, hiába beszél mellé.

Dúró Dóra a szívhangrendelet kezdeményezője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

– Látni kell, hogy a családügyi miniszer egy olyan alapvető kérdésre sem tud vagy nem akar válaszolni, hogy mettől meddig tart egy emberi élet – mutatott rá Dúró Dóra, aki kiemelte azt is, hogy minden híresztelés ellenére az abortuszok száma csökkent, ezt a KSH adatai alátámasztják.

Lannert Judit miniszter szavaira reagálva azt mondta,

a Tisza-kormány személyi politikája mutatja, hogy egy, az LMBTQ-propaganda irányába elkötelezett gyermekügy lesz Magyarországon, hiszen az oktatási miniszter is ennek a híve.

– Ráadásul az a Gyurkó Szilvia felel majd államtitkárként a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában, aki a Meseország mindenkinek című gyermekérzékenyítő könyvről azt mondta, minden gyerekszobában ott a helye a 77 magyar népmese helyett. – A Mi Hazánk elutasítja ezt az új politikai ideológiát, és mindent megteszünk, hogy megvédjük a gyermekek egészséges fizikai és mentális fejlődését az LMBTQ-propagandával szemben – szögezte le a politikus.

