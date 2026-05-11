05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza takács péter karikó katalin Hegedűs Zsolt magánegészségügy bizottság szívhangrendelet egészségügyi minisztérium

Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatásán: Karikó Katalin a segédje lesz, felülvizsgálják a szívhangrendeletet

2026. május 11. 10:04

Öt államtitkár segíti a jövőben az egészségügyi minisztérium munkáját, felülvizsgálnák a szívhangrendeletet, a tanácsadó testületben pedig Karikó Katalin is szerepet kap – derült ki Hegedűs Zsolt bizottsági meghallgatásán.

2026. május 11. 10:04
null

Meghallgatta az Országgyűlés szakbizottsága Hegedűs Zsoltot, a Tisza egészségügyi miniszterjelöltjét, aki az előző kormány intézkedéseinek kritizálása mellett megismételte a kampányban többször hangoztatott ígéreteit. A leendő tárcavezető a meghallgatásán vázlatosan beszélt az értékalapú egészségügy és a transzparencia fontosságáról. 

Említette, hogy 2035-re azt akarják elérni, hogy az átlagos életkor nyolcvan évre emelkedjen Magyarországon. 

Emellett konkrét lépésként egy olyan szimbolikus döntésekről ejtett szót a meghallgatáson, mint az, hogy átnevezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) Országos Egészségbiztosítási Pénztárra. Az egészségügy irányítása kapcsán a centralizáló megszüntetését tűzte ki célul, valamint az ellátás megerősítésére tett ígéretet. 

Szót ejtett az angol és a norvég egészségügyről is, amiket követendő példának tekint. De kiderült az is, hogy öt államtitkára lesz az Egészségügyi Minisztériumnak, többek között Svéd Tamás is, aki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkári posztjáról érkezik a politikai államtitkárságra.

Emellett Hegedűs több miniszteri biztos kinevezését is tervezi, egyebek mellett az Országos Mentőszolgálat élére is. Bejelentette, hogy 

felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, amit Karikó elfogadott.

A meghallgatás során Hegedűs több idézetet is elmondott, többek között Fodor József 19.századi magyar orvostól és Mahatma Gandhitól is. Szabó Alexandrának, a bizottság tiszás alelnökének a szívhangrendeletről szóló kérdésére elmondta, hogy az olyan súlyos etikai kérdés, amit egy széleskörű társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, ezért 

a szívhangrendelet felülvizsgálatát tervezik.

Takács Péter, a bizottság fideszes alelnöke az egészségügyi plusz források, a várólisták, valamint a magánegészségügy kapcsán kérdezte a miniszterjelöltet, mire válaszként 

Hegedűs Zsolt személyeskedett Takács Péterrel, akit árulnak nevezett.

A többletforrások ügyében a vagyonvisszaszerzési hivatallal és az uniós pénzek hazahozatalával példálózott. Majd a várólisták kapcsán az angliai tapasztalatit és a saját szakmai eredményeit hangsúlyozta. 

A magán- és az állami egészségügy kapcsán a szabályozás fontosságáról beszélt, 

majd ismét az az angliai tapasztalatokat hozta példának.

Nyitókép: Hegedűs Zsolt Facebook oldala

 

 

Ízisz
2026. május 11. 10:48
🧡🇭🇺 Kezdődik!!! Érzelemmentesen öljék csak bátran és szabadon a gyerekeiket a modern nőnek született lények!!! Hazudott magyar péter, amikor a magyar demográfia állapotát igérte felvirágoztatni!!! Lehet, hogy a migránsokkal akarja megoldani??? ❓😬😮
I am being lied to
2026. május 11. 10:47
Szívhangok helyett hangzatos bejelentések. Remélem, a háziorvosomat fellelkesíti ezzel. És Karikótól várhatunk újabb RNS oltási mellékhatásokat?
KiraCeles
2026. május 11. 10:47
Akkor néhány gondolat: 1. A NEAK át(vissza)nevezése OEP-nek. Tényleg az a legfontosabb teendő, hogy az eü finanszírozás csúcsszerve ne viselje a "nemzeti" jelzőt? Vissza a Gyurcsány érába, mert az olyan jó volt (ld. vizitdíj). 2. Az egészségügy decentralizálása. Mert eddig is remekül működött. Az önkormányzatok folyton sírtak a pénzért, de fejlesztés az nem volt. Meg az is tök jó, ha az önkormányzat anyagi helyzetétől függ, hogy hol milyen az egészségügyi ellátás. 3. Anglia mint példa. Amíg a külföldön élő magyarok szerte Európából hazajárnak orvoshoz, addig szerintem kár külföldi példákat átvenni. 4. Karikó Katalin. Nagyon remélem, hogy a kormány ilyen és hasonló, szakértői kormányzást felmutató törekvései (és az így bekerülő emberek) gátat szabnak az eszement, tisztán politikai indíttatású változtatásoknak. Ugyanakkor aggódom, mert ezek az emberek szakmailag jók, de fogalmuk nincs a kormányzásról, illetve a közigazgatásról.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 11. 10:47
Szar alak, a szervkereskedők, és az őssejt kufárok embere. Mocskos TiSSa.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!