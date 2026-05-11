Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatásán: Karikó Katalin a segédje lesz, felülvizsgálják a szívhangrendeletet

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Öt államtitkár segíti a jövőben az egészségügyi minisztérium munkáját, felülvizsgálnák a szívhangrendeletet, a tanácsadó testületben pedig Karikó Katalin is szerepet kap – derült ki Hegedűs Zsolt bizottsági meghallgatásán.
Meghallgatta az Országgyűlés szakbizottsága Hegedűs Zsoltot, a Tisza egészségügyi miniszterjelöltjét, aki az előző kormány intézkedéseinek kritizálása mellett megismételte a kampányban többször hangoztatott ígéreteit. A leendő tárcavezető a meghallgatásán vázlatosan beszélt az értékalapú egészségügy és a transzparencia fontosságáról.
Említette, hogy 2035-re azt akarják elérni, hogy az átlagos életkor nyolcvan évre emelkedjen Magyarországon.
Emellett konkrét lépésként egy olyan szimbolikus döntésekről ejtett szót a meghallgatáson, mint az, hogy átnevezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) Országos Egészségbiztosítási Pénztárra. Az egészségügy irányítása kapcsán a centralizáló megszüntetését tűzte ki célul, valamint az ellátás megerősítésére tett ígéretet.
Szót ejtett az angol és a norvég egészségügyről is, amiket követendő példának tekint. De kiderült az is, hogy öt államtitkára lesz az Egészségügyi Minisztériumnak, többek között Svéd Tamás is, aki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkári posztjáról érkezik a politikai államtitkárságra.
Emellett Hegedűs több miniszteri biztos kinevezését is tervezi, egyebek mellett az Országos Mentőszolgálat élére is. Bejelentette, hogy
felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, amit Karikó elfogadott.
A meghallgatás során Hegedűs több idézetet is elmondott, többek között Fodor József 19.századi magyar orvostól és Mahatma Gandhitól is. Szabó Alexandrának, a bizottság tiszás alelnökének a szívhangrendeletről szóló kérdésére elmondta, hogy az olyan súlyos etikai kérdés, amit egy széleskörű társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, ezért
a szívhangrendelet felülvizsgálatát tervezik.
Takács Péter, a bizottság fideszes alelnöke az egészségügyi plusz források, a várólisták, valamint a magánegészségügy kapcsán kérdezte a miniszterjelöltet, mire válaszként
Hegedűs Zsolt személyeskedett Takács Péterrel, akit árulnak nevezett.
A többletforrások ügyében a vagyonvisszaszerzési hivatallal és az uniós pénzek hazahozatalával példálózott. Majd a várólisták kapcsán az angliai tapasztalatit és a saját szakmai eredményeit hangsúlyozta.
A magán- és az állami egészségügy kapcsán a szabályozás fontosságáról beszélt,
majd ismét az az angliai tapasztalatokat hozta példának.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt Facebook oldala