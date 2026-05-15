Valami elkezdődött: elég volt kimondani Orbán nevét Oroszországban – újra vele foglalkozhatnak az EU vezetői

Az oroszok szerint máris meglehet Orbán Viktor új szerepe, Putyin és Zelenszkij béketárgyalásán vetődött föl a neve
XIV. Leó pápa mellett említették a volt magyar kormányfőt, mint lehetséges tárgyalópartnert.
Egy biztos, Oroszországban komoly tárgyalópartnerként tekintenek a volt magyar miniszterelnökre.
Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatára, miszerint Gerhard Schröder volt német kancellár legyen az EU és Moszkva közötti tárgyalások európai képviselője, Friedrich Merz német kancellár élesen reagált, a berlini kormány pedig „fikciónak” minősítette az orosz kezdeményezést – emlékeztetett a Lenta.
Ralf Stegner (SPD) szerint minden lehetőséget meg kell ragadni a párbeszédre, míg Rolf Mützenich (volt SPD-elnök) Schröder mellett António Costa korábbi javaslatát is mérlegelné. Roman Reinhardt (az Orosz Külügyminisztérium MGIRO diplomáciai tanszékének docense) politológus
további lehetséges közvetítőként említette Orbán Viktort volt magyar miniszterelnököt,
kiemelve konstruktív hozzáállását az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Az EU vezetői várhatóan júniusi csúcstalálkozójukon vitatják meg a kérdést.
Ezt is ajánljuk a témában
XIV. Leó pápa mellett említették a volt magyar kormányfőt, mint lehetséges tárgyalópartnert.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az áldozatok között egy 12 éves lány is van.
A nemzeti össztermékük 0,25 százalékáról lenne szó.
A köztársasági elnök elítélendőnek nevezte Oroszország akcióját, és kiemelte, Magyarországnak egyenlőre nincs információja személyi sérültekről.