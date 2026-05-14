Meghozták a törvényt az oroszok: engedélyezték Putyinnak más országok megszállását
Az orosz parlament jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi Vlagyimir Putyin elnök számára, hogy külföldi országok ellen indítson hadműveletet.
XIV. Leó pápa mellett említették a volt magyar kormányfőt, mint lehetséges tárgyalópartnert.
Orbán Viktor közvetítőként vehet részt az Európai Unió és Oroszország közötti, az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon – állította Roman Reinhardt, az Orosz Külügyminisztérium MGIRO diplomáciai tanszékének docense a Lenta.ru-nak adott interjúban.
„Számos potenciális közvetítő van, kezdve például Orbánnal, aki bizonyos értelemben háttérbe szorult, miután vereséget szenvedett a legutóbbi parlamenti választásokon” – fogalmazott a politológus. További esélyes tárgyalópartnerként XIV. Leó pápát és Romano Prodit, Olaszország volt miniszterelnökét és az Európai Bizottság elnökét említette.
A szakértő véleménye szerint a volt magyar kormányfő felhasználhatná korábbi retorikáját és konstruktív hozzáállását az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében, feltéve, hogy jelöltségét az EU vezető körei jóváhagyják.
Május 9-én Vlagyimir Putyin orosz elnök Gerhard Schrödert nevezte meg a Moszkva és Európa közötti tárgyalások preferált közvetítőjeként. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy azok a vezetők nem lehetnek alkalmasak erre a szerepre, akik „csúnya dolgokat mondtak” Oroszországról.
