05. 14.
csütörtök
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború béketárgyalás Orbán Viktor

Az oroszok szerint máris meglehet Orbán Viktor új szerepe, Putyin és Zelenszkij béketárgyalásán vetődött föl a neve

2026. május 14. 10:16

XIV. Leó pápa mellett említették a volt magyar kormányfőt, mint lehetséges tárgyalópartnert.

2026. május 14. 10:16


Orbán Viktor közvetítőként vehet részt az Európai Unió és Oroszország közötti, az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon – állította Roman Reinhardt, az Orosz Külügyminisztérium MGIRO diplomáciai tanszékének docense  a Lenta.ru-nak adott interjúban.

„Számos potenciális közvetítő van, kezdve például Orbánnal, aki bizonyos értelemben háttérbe szorult, miután vereséget szenvedett a legutóbbi parlamenti választásokon” – fogalmazott a politológus. További esélyes tárgyalópartnerként XIV. Leó pápát és Romano Prodit, Olaszország volt miniszterelnökét és az Európai Bizottság elnökét említette.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
A szakértő véleménye szerint a volt magyar kormányfő felhasználhatná korábbi retorikáját és konstruktív hozzáállását az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében, feltéve, hogy jelöltségét az EU vezető körei jóváhagyják.

Május 9-én Vlagyimir Putyin orosz elnök Gerhard Schrödert nevezte meg a Moszkva és Európa közötti tárgyalások preferált közvetítőjeként. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy azok a vezetők nem lehetnek alkalmasak erre a szerepre, akik „csúnya dolgokat mondtak” Oroszországról.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapasz
2026. május 14. 11:58
:DDD kész kabaré lett a mandi, kérlek, ne hagyjátok abba :D
fityeszkarosult
2026. május 14. 11:17
Orbán a választás után elvesztette politikai súlyát, előtte is megosztó személyiség volt, most pedig csak egy bukott politikus akit már a volt "barátai, szövetségesei" is csak múlt időben említenek...
lynx
2026. május 14. 11:10
A Karmelita éppen üres, helyszínnek kiváló!
picur66-2
2026. május 14. 11:05
Igaza van az oroszoknak, az EU-ban az egyetlen vezető volt aki normálisan látta a helyzetet. Persze ebbe Ursula meg a többi nem fog belemenni, pedig jobban tennék. Ha nem lesz az oroszok számára is elfogadható tárgyalópartner az EU-ból, akkor szépen ki fogják hagyni a tárgyalásokból az EU-t.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!