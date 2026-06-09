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magyar válogatott labdarúgó világbajnokág világbajnokság Szoboszlai Dominik

Hiába Szoboszlai előkelő helyezése, a magyarokat ez most egyáltalán nem hatja meg

2026. június 09. 08:22

Voltak már idén örömtelibb ranglisták is... Szoboszlai Dominik az egyik olyan sztárjátékos, aki a nemzetközi szakportálok szerint is az egyik leginkább hiányzik majd a 2026-os labdarúgó világbajnokságról.

2026. június 09. 08:22
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A csütörtökön rajtoló labdarúgó-világbajnokság felvezetésének részeként több nagy nemzetközi sportportál is elkészítette fájó rangsorát a tornáról lemaradó legnagyobb sztárokról. A listán természetesen „előkelő” helyen szerepel a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is.

SZOBOSZLAI Dominik foci vb 2026
Foci vb 2026: Szoboszlai Dominiket és a magyar válogatottat sajnos ezúttal sem láthatjuk a tornán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Foci vb 2026: ennek a listának most nem tudunk örülni

A tavalyi sportév legdrámaibb pillanatai közé tartozott a magyar válogatott 96. perces lecsúszása a világbajnoki pótselejtezőről, nemrég a szövetségi kapitány Marco Rossi is ezt nevezte meg edzői pályafutása legemlékezetesebb kudarcának. A mieink így 40 év után sem lesznek ott a vb-n, még a 64 csapatosra bővített mezőnyben sem. A 2026-os tengerentúli torna előtt több nemzetközi szakportál is elkészítette a maga rangsorát a világbajnokságról lemaradó legnagyobb nevekből, benne természetesen Szoboszlai Dominikkel. A SPORTbible például a 25-ös listáján egyenesen

a második helyre rakta nemzeti együttesünk csapatkapitányát, akit csak a grúzok extraklasszisa, a Paris Saint-Germainnel Budapesten a Bajnokok Ligája-címét megvédő Kvicsa Kvarachelia előz meg.

A Liverpool szezonjának legjobbja a GiveMeSportnál is top 5-ös, itt 

  • egy másik PSG-sztár, az olasz Gianluigi Donnarumma,
  • saját csapattársa, a liverpooli házi gólkirály francia Hugo Ekitiké, 
  • és a Barcelona lengyel csatárlegendája, Robert Lewandowski előzi meg,
  • a lista élén pedig itt is Kvarachelia végzett.

Az idény számos elismerése után ez tehát egy olyan rangsor, amelyen egyáltalán nem tudunk örülni a Liverpool-sztár előkelő helyezésének...

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Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott kedd este 19 órától Kazahsztán legjobbjai ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen, a nemzeti csapat az edzőmeccset megelőző napon a helyszínen, a debreceni Nagyerdei Stadionban tartott nyílt edzést jelképes összegért, több ezer szurkoló előtt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

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mlotta
2026. június 09. 10:14
Szoboszlai Domina minap bemutatott LMBTQIP......+ buziruhája is a deviáns aberrációra bátorítja biztatja az embereket. Nem kedvelem az LMBTQIP......+ propagandát. Még egy népszerű labdázótól sem.
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