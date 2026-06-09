Hiába Szoboszlai előkelő helyezése, a magyarokat ez most egyáltalán nem hatja meg

A tavalyi sportév legdrámaibb pillanatai közé tartozott a magyar válogatott 96. perces lecsúszása a világbajnoki pótselejtezőről, nemrég a szövetségi kapitány Marco Rossi is ezt nevezte meg edzői pályafutása legemlékezetesebb kudarcának. A mieink így 40 év után sem lesznek ott a vb-n, még a 64 csapatosra bővített mezőnyben sem. A 2026-os tengerentúli torna előtt több nemzetközi szakportál is elkészítette a maga rangsorát a világbajnokságról lemaradó legnagyobb nevekből, benne természetesen Szoboszlai Dominikkel. A SPORTbible például a 25-ös listáján egyenesen