„Kedves Lannert Judit miniszter asszony!

1. Van egy diszkriminációellenes oktatási törvény, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ne legyen szegregáció. Jó lenne ha miniszter asszony egy kicsit tanulmányozná az oktatási rendszert. Minden amit hiányolt az interjúban a NAT-ból, az már benne van hosszú évek óta.

2. A cigányokat nem lehet listázni, mert szerencsére a mai korban ilyen már nincs. Nem javaslom bevezetni.

3. Egy miniszter nem zárathat be egyházi iskolákat. Ezt is csak egy rosszemlékű korban tehette meg.

4. Minden fejlett országnak van elitképzése, ennek köszönhetően aztán később professzorai. Ezt le lehet építeni, de szintén rosszemlékű korokban tették meg.