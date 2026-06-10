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lannert judit miniszter asszony nemzeti pedagógus kar

Kedves Lannert Judit miniszter asszony! A cigányokat nem lehet listázni, nem javaslom bevezetni

2026. június 10. 17:29

Ha kiderül, hogy Ön alkalmatlan a feladatára, javaslom olyan miniszter megválasztását következően, aki látott már gyereket, esetleg tanított is.

2026. június 10. 17:29
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Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
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„Kedves Lannert Judit miniszter asszony!
1. Van egy diszkriminációellenes oktatási törvény, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ne legyen szegregáció. Jó lenne ha miniszter asszony egy kicsit tanulmányozná az oktatási rendszert. Minden amit hiányolt az interjúban a NAT-ból, az már benne van hosszú évek óta.
2. A cigányokat nem lehet listázni, mert szerencsére a mai korban ilyen már nincs. Nem javaslom bevezetni.
3. Egy miniszter nem zárathat be egyházi iskolákat. Ezt is csak egy rosszemlékű korban tehette meg.
4. Minden fejlett országnak van elitképzése, ennek köszönhetően aztán később professzorai. Ezt le lehet építeni, de szintén rosszemlékű korokban tették meg.

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(A 6-8 osztályos oskolák megszüntetésére reagálva).
5. Látom a diákság már tiltakozik a tanárképzés bezárása ellen.
6. Azt igérték, hogy egyeztetnek a szakmai szervezetekkel. Ehhez képest nincs egyeztetés, ha nem tudja merre találja: Nemzeti Pedagógus Karnak hívják a legnagyobb szakmai szervezetet. Köszönöm, hogy segíthettem!
7. Ha kiderül, hogy Ön alkalmatlan a feladatára, javaslom olyan miniszter megválasztását következően, aki látott már gyereket, esetleg tanított is.”

 

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

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Sorrend:
tohotom
2026. június 10. 19:26
Hogyan lehet valakiről megállapítani hogy cigány? Ha valaki jelentkezik egy egyházi iskolába és azt állítja magáról hogy cigány, kötelesek felvenni ha nincs meg a kvóta?
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0
0
bbcord
2026. június 10. 19:11
Azt mondják ez a nő abszolút nem ért a területéhez, de kiválóan ismeri és vallja a liberális kátét. Szerintem is így van.
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3
0
Bodzay
2026. június 10. 18:53
Jótanács: ne biológiatanárral vetesd ki a vakbeledet.
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4
0
nibiru
2026. június 10. 18:48
De Lannert nem látott és nem foglalkozott gyerekekkel.... "Társadalommérnök"
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4
0
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