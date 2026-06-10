Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Ha kiderül, hogy Ön alkalmatlan a feladatára, javaslom olyan miniszter megválasztását következően, aki látott már gyereket, esetleg tanított is.
„Kedves Lannert Judit miniszter asszony!
1. Van egy diszkriminációellenes oktatási törvény, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy ne legyen szegregáció. Jó lenne ha miniszter asszony egy kicsit tanulmányozná az oktatási rendszert. Minden amit hiányolt az interjúban a NAT-ból, az már benne van hosszú évek óta.
2. A cigányokat nem lehet listázni, mert szerencsére a mai korban ilyen már nincs. Nem javaslom bevezetni.
3. Egy miniszter nem zárathat be egyházi iskolákat. Ezt is csak egy rosszemlékű korban tehette meg.
4. Minden fejlett országnak van elitképzése, ennek köszönhetően aztán később professzorai. Ezt le lehet építeni, de szintén rosszemlékű korokban tették meg.
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
(A 6-8 osztályos oskolák megszüntetésére reagálva).
5. Látom a diákság már tiltakozik a tanárképzés bezárása ellen.
6. Azt igérték, hogy egyeztetnek a szakmai szervezetekkel. Ehhez képest nincs egyeztetés, ha nem tudja merre találja: Nemzeti Pedagógus Karnak hívják a legnagyobb szakmai szervezetet. Köszönöm, hogy segíthettem!
7. Ha kiderül, hogy Ön alkalmatlan a feladatára, javaslom olyan miniszter megválasztását következően, aki látott már gyereket, esetleg tanított is.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI