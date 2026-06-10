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Tisza Párt Navracsics Tibor Magyarország jobboldal Fidesz Orbán Viktor

Navracsics Tibor előállt a farbával: világosan elmondta, hogy állhat fel a padlóról a Fidesz

2026. június 10. 16:19

A volt miniszter szerint hiteles szereplőkre, valamint hiteles kommunikációra van szükség.

2026. június 10. 16:19
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„Az utolsó négy év egyértelműen nem a legsikeresebb volt a 16 éves Fidesz kormányzásban” – fogalmazott Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Különutas hangpróba podcast adásában, amit az Infostart szemlézett. A politikus szerint a Covid-járványnak sokkal nagyobb társadalmi hatása volt, mint az most az elemzésekben megjelenik, ez ugyanis később egy általános társadalmi frusztrációt hozott.

Navracsics Tibor Orbán Viktor kérésére elvállalta a Fideszben egy munkacsoport vezetését, amely az önkormányzati világ és a helyi politika országos politikába való minél hatékonyabb becsatornázását végzi.

„Nem leszek sem elnökségi tag, sem elnök, sem képviselő, tehát professzionális politikai pozíciót nem töltök be. De politikai szakértőként vagy háttéremberként úgy gondolom, hogy kötelességem dolgozni ezért a közösségért.

Bárcsak mindenki így gondolná, aki sokat kapott ettől a közösségtől”

– mondta Navracsics Tibor. Navracsics Tibor meglátása szerint higgadtság, türelem és hűvös vérmérséklet kell most ahhoz, hogy a Tisza Párt, megfogalmazása szerint, „közjogi tatárjárását” túléljék.

Hozzátette: hiteles szereplőkkel, hiteles mondatokkal a Fidesz felállhat a padlóról.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 15 komment

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ekeke1
2026. június 10. 17:03
Ha őszintén nem nézünk szemben azzal hogy a Fidesz-vagy amit annak ismerünk/ nevezünk, valójában a név/brand mögött eljáró személyek- mennyire elkúrták, mennyire megkönnyítették kéjjel való kinyírásunkat.. akkor mindig Mohács és Trianon között fogunk imbolyogni. No meg a "balsors ami állandóan minket tép" ideológia mentén. Mert a párt az csak egy szimbólum. Ebben a Fidesz nevű pártba helyezték milliók itthon és határon túli magyarok reményeiket, bizalmukat hogy ebből valaha újra Magyarország lesz és nem egy judeobolsevik homokozó. És ez a párt, illetve azok akik a név mögött eljártak, ezt bűnös gondatlanságból, vagy akár szándékosan elkúrták. A Fidesz nem szívességet tett vagy tesz. Meg volt fizetve, fel volt hatalmazva. Mint egy felfogadott ügyvéd az eljárásban. Ha gondatlan vagy bűnös, felelnie kell. Nincs bebetonozva, 36 év alatt nem maradt régi párt, most egy két éves semmiből jött "párt" tudott valahonnan 6-800 ezer új szavazót szerezni. Nem félni, a gyurcsányi agónia nem jó.
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frankie-bunn
2026. június 10. 17:00
Pöti sokat kapott ettől a közösségtől...
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Conduct
2026. június 10. 17:00
Nem tartozik szorosan ide de ma a Paláverben a Gajdics megint valami hülye vénasszonyt pátyolgatott.Azután egy hülye vénembert.Vezet ez valahova?
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ekeke1
2026. június 10. 16:59
"Navracsics Tibor előállt a farbával: világosan elmondta, hogy állhat fel a padlóról a Fidesz" Mondjuk első lépésben, ha te, a puhapöcsizmus szimbóluma, eltűntök a nagy nyilvánosságból. Mert akárhányszor rátok néznek, mindig a bukás jut a népek eszébe. Nem mintha a Fideszhez kellene bármiben is ragaszkodni. Az un. rendszerváltás utáni az összes párt megsemmisült. És teljhatalmat kapott egy két éves "valami".
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