Navracsics Tibor előállt a farbával: világosan elmondta, hogy állhat fel a padlóról a Fidesz

„Az utolsó négy év egyértelműen nem a legsikeresebb volt a 16 éves Fidesz kormányzásban” – fogalmazott Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Különutas hangpróba podcast adásában, amit az Infostart szemlézett. A politikus szerint a Covid-járványnak sokkal nagyobb társadalmi hatása volt, mint az most az elemzésekben megjelenik, ez ugyanis később egy általános társadalmi frusztrációt hozott.

Navracsics Tibor Orbán Viktor kérésére elvállalta a Fideszben egy munkacsoport vezetését, amely az önkormányzati világ és a helyi politika országos politikába való minél hatékonyabb becsatornázását végzi.