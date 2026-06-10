Navracsics Tibor előállt a farbával: világosan elmondta, hogy állhat fel a padlóról a Fidesz

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A volt miniszter szerint hiteles szereplőkre, valamint hiteles kommunikációra van szükség.
„Az utolsó négy év egyértelműen nem a legsikeresebb volt a 16 éves Fidesz kormányzásban” – fogalmazott Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Különutas hangpróba podcast adásában, amit az Infostart szemlézett. A politikus szerint a Covid-járványnak sokkal nagyobb társadalmi hatása volt, mint az most az elemzésekben megjelenik, ez ugyanis később egy általános társadalmi frusztrációt hozott.
Navracsics Tibor Orbán Viktor kérésére elvállalta a Fideszben egy munkacsoport vezetését, amely az önkormányzati világ és a helyi politika országos politikába való minél hatékonyabb becsatornázását végzi.
„Nem leszek sem elnökségi tag, sem elnök, sem képviselő, tehát professzionális politikai pozíciót nem töltök be. De politikai szakértőként vagy háttéremberként úgy gondolom, hogy kötelességem dolgozni ezért a közösségért.
Bárcsak mindenki így gondolná, aki sokat kapott ettől a közösségtől”
– mondta Navracsics Tibor. Navracsics Tibor meglátása szerint higgadtság, türelem és hűvös vérmérséklet kell most ahhoz, hogy a Tisza Párt, megfogalmazása szerint, „közjogi tatárjárását” túléljék.
Hozzátette: hiteles szereplőkkel, hiteles mondatokkal a Fidesz felállhat a padlóról.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán