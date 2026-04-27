Szerbia is beszállna a szegedi gigaberuházásba, már Kínában egyeztetnek

A szerb kormány célja, hogy hazai autóipari cégek beszállítóként kapcsolódjanak be a Szegeden épülő gyár működésébe.
Tárgyalásokat folytatott a kínai BYD vezetőségével Sencsenben a szerb miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter – számolt be róla a szerb Biznis portál.
A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a szerbiai autóipari vállalatok bekapcsolódhassanak a Szegeden épülő BYD-gyár beszállítói láncába. A magyarországi üzem megnyitását 2026 második negyedévére tervezik. A tárgyaláson szóba került az is, hogy a BYD részt venne a 2027-es belgrádi világkiállításon, a vállalat részéről ezt érdeklődéssel fogadták.
A szerb fél szerint a kínai cég Szerbiát stabil és versenyképes üzleti környezetként értékeli, és nyitott a további együttműködésre.
Emellett olyan vállalatok esetleges szerbiai beruházásairól is egyeztettek, amelyek már kapcsolatban állnak a BYD-val.
A BYD 1995-ben alapított multinacionális vállalat, amely elektromos és hibrid járművek, akkumulátorok és megújulóenergia-megoldások fejlesztésével foglalkozik. A cég elektromos buszokat, vasúti rendszereket és energiatárolási technológiákat is gyárt.
A szegedi beruházás értéke mintegy 2 milliárd euró, célja az európai piac kiszolgálása. A vállalat már szerződést kötött egy osztrák lemezmegmunkáló céggel, és jelenleg több magyar beszállítóval is tárgyalásokat folytat. A projekt a régió autóipara számára is lehetőséget jelenthet, mivel további beszállítók csatlakozását is ösztönözheti.
A BYD az elmúlt öt évben nyolc nagy gyárat nyitott Kínában, és nemzetközi terjeszkedése keretében Magyarország mellett Brazíliában is új üzemet épít. Európában egy harmadik gyár megnyitását is tervezi 2026-ra, amelynek egyik lehetséges helyszíne Spanyolország.
A vállalat az elmúlt évben több mint kétmillió járművet értékesített, ezzel megelőzte a Teslat, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.
