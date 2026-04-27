Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
byd magyarország vállalat szerbia gyár Szeged

Szerbia is beszállna a szegedi gigaberuházásba, már Kínában egyeztetnek

2026. április 27. 19:29

A szerb kormány célja, hogy hazai autóipari cégek beszállítóként kapcsolódjanak be a Szegeden épülő gyár működésébe.

Tárgyalásokat folytatott a kínai BYD vezetőségével Sencsenben a szerb miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter – számolt be róla a szerb Biznis portál.

A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a szerbiai autóipari vállalatok bekapcsolódhassanak a Szegeden épülő BYD-gyár beszállítói láncába. A magyarországi üzem megnyitását 2026 második negyedévére tervezik. A tárgyaláson szóba került az is, hogy a BYD részt venne a 2027-es belgrádi világkiállításon, a vállalat részéről ezt érdeklődéssel fogadták.

A szerb fél szerint a kínai cég Szerbiát stabil és versenyképes üzleti környezetként értékeli, és nyitott a további együttműködésre.

Emellett olyan vállalatok esetleges szerbiai beruházásairól is egyeztettek, amelyek már kapcsolatban állnak a BYD-val.

A BYD 1995-ben alapított multinacionális vállalat, amely elektromos és hibrid járművek, akkumulátorok és megújulóenergia-megoldások fejlesztésével foglalkozik. A cég elektromos buszokat, vasúti rendszereket és energiatárolási technológiákat is gyárt.

A szegedi beruházás értéke mintegy 2 milliárd euró, célja az európai piac kiszolgálása. A vállalat már szerződést kötött egy osztrák lemezmegmunkáló céggel, és jelenleg több magyar beszállítóval is tárgyalásokat folytat. A projekt a régió autóipara számára is lehetőséget jelenthet, mivel további beszállítók csatlakozását is ösztönözheti.

A BYD az elmúlt öt évben nyolc nagy gyárat nyitott Kínában, és nemzetközi terjeszkedése keretében Magyarország mellett Brazíliában is új üzemet épít. Európában egy harmadik gyár megnyitását is tervezi 2026-ra, amelynek egyik lehetséges helyszíne Spanyolország.

A vállalat az elmúlt évben több mint kétmillió járművet értékesített, ezzel megelőzte a Teslat, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

Nyitókép forrása: Joó István Facebook-oldala

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 27. 19:32
Igy kell ezt csinálni, nem pedig úgy, ahogy a tetves eurolibsi csürhe.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!