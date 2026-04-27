Merz elárulta a béke árát: Zelenszkij búcsút inthet nagyratörő terveinek

Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint Merz nyíltan beszélt arról, milyen kompromisszumokra kényszerülhet Ukrajna egy jövőbeli békemegállapodás során. A német kancellár a tárgyalások lehetséges kimenetelét vázolva jelezte, hogy Kijevnek fel kell készülnie arra, hogy nem minden terület kerül vissza az ellenőrzése alá. A Reuters által idézett kijelentésében így fogalmazott:

Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást; egy bizonyos ponton – remélhetőleg – békeszerződés születik Oroszországgal. Akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukrán lenni.

Merz szerint ez a forgatókönyv nemcsak politikai, hanem társadalmi kihívást is jelent Ukrajna számára. Úgy véli, ha Volodimir Zelenszkij elnök el akarja fogadtatni ezt az irányt az ukránokkal, akkor ehhez széles társadalmi felhatalmazásra lesz szüksége, akár népszavazás formájában. A kancellár szerint az ukrán vezetésnek egyidejűleg azt is kommunikálnia kellene, hogy ezekkel az áldozatokkal megnyílhat az út az európai integráció felé.