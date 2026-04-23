04. 23.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tárgyalás politico németország orbán viktor

Itt az első csúcstalálkozó a magyar választás után: az EU vezetői úgy érzik eljött az ő idejük

2026. április 23. 08:56

Cipruson gyűlnek össze a vezetők.Orbán Viktor már jelezte: nem lesz ott a találkozón.

A csütörtöki uniós csúcstalálkozó megnyitó vacsorája egy ciprusi üdülőhelyen kerül megrendezésre. A vacsora után pénteken zárt ajtók mögötti tárgyalások kezdődnek, majd Egyiptommal, Jordániával, Libanonnal, Szíriával és az öböl-menti országokkal ülnek le a regionális biztonságról tárgyalni – írja a Politico.  

A lap összefoglalta, mire érdemes figyelni a találkozón.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
A Politico kiemeli, hogy ez a találkozó lehet a nagy lehetőség Brüsszel számára, mert Orbán Viktor nem fog részt venni, s még nem lesz jelen az új bolgár miniszterelnök.

Először is Irán kerül napirendre, amellyel kapcsolatban a következő megjegyzést teszi a brüsszeli lap: 

„a fővárosok megosztottak abban a kérdésben, hogy mit tehetnek és mit kellene tenniük, ha egyáltalán tehetnek valamit.”

Két ország van, amely készen állna arra, hogy aktív szerepet játszon a Hormuzi-szorosnál, ez Franciaország és Németország. 

A hónap elején Emmanuel Macron francia elnök tárgyalásokat folytatott a „nem harcoló országok” vezetőivel, hogy megtervezzenek egy „szigorúan védekező” missziót a Hormuzi-szoros biztosítására, miután a harcok véget érnek. Ezeken a tárgyalásokon az Egyesült Államok nem vett részt. 

Friedrich Merz német kancellár azonban kijelentette, hogy bár Németország „alapvetően kész” a hajózási útvonalak biztosítására (szigorú feltételek mellett), ő is szeretné „megvitatni az amerikai fegyveres erők részvételét” a kezdeményezésben.

A második fontos téma az energia, és az európai lakosok számláinak csökkentése. 

A Politico cikke megjegyzi: a geopolitika felborította az EU-csúcstalálkozó napirendjét, a ciprusi találkozó elsősorban a gazdasági ügyekre – többek között az EU 1,8 billió eurós hosszú távú költségvetésére – kellett volna összpontosítania.

Ha a vezetők megállapodásra jutnak ebben az ütemtervben, az az EU-s mércével mérve szokatlanul gyors lenne.

A költségvetési tárgyalások mindig kanyargósak, mivel az észak-európai gazdagabb kormányok nem szívesen fizetnek többet a költségvetésbe, és szkeptikusan állnak ahhoz, hogy az Európai Bizottságnak több adóztatási jogkört adjanak. 

Kaja Kallas a csúcstalálkozón bemutatja a vezetőknek a kölcsönös védelmi mechanizmussal kapcsolatos munkát. Ez azért is fontos, mert Brüsszel Ukrajna gyors csatlakozását szorgalmazza, így ez a mechanizmus előbb-utóbb rájuk is vonatkozna. 

 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. április 23. 10:52
de miért nem megy el ? Így akkor szavazhatnak nélküle. Alatta hoznak olyan döntést amit nem MPvel kell ennek lesz hatása később. Persze alapból csak informális találkozó, de volt már rá példa hogy a rendkívüli helyzet miatt hoztak dolgokat.
Agricola
2026. április 23. 10:45
„a fővárosok megosztottak abban a kérdésben, hogy mit tehetnek és mit kellene tenniük, ha egyáltalán tehetnek valamit.” Egy középkori történetben egy szamár éhen halt két szénacsomó között, mert nem tudta eldönteni, melyiket válassza. Dolce far niente olasz kifejezés, jelentése: édes semmittevés.
pipa89
•••
2026. április 23. 10:29 Szerkesztve
Kifejező a kép. A Rothschild Bank embere együtt dolgozik vállt vállnak vetve a Rothschildok által harmadarányban birtokolt BlackRock befektetési alap európai vezetőjével. Azon alapkezelőről beszélünk, ami az USA és Kína után a harmadik legnagyobb éves bevételt produkálja a világban. A kérdés a következő: KI IS IRÁNYÍTJA AKKOR A VILÁGOT? Brüsszelt, Berlint, Párizst, Kijevet, Budapestet????
CirmoS
2026. április 23. 10:24
A velejéig korrupt, náci tömeggyilkos csürhe összeül....Orbánnak rohadtul elege volt ebből a degenerált csőcselékből, pont ezért nincs is ott semmi keresnivalója! Eddig is hatalmas szégyen volt, hogy ilyen alja söpredékkel kellett egy levegőt szívnia! Öljék csak egymást ezek a globálnáci pondrók, az Európát gyilkoló tevékenységüket innentől nem tudják Orbánozással lefedni.. Qrva jó műsor lesz!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.