Itt az első csúcstalálkozó a magyar választás után: az EU vezetői úgy érzik eljött az ő idejük

Vétójog: miért fontos, és miért akarják elvenni?
Miért akarja eltörölni a tagállamok vétójogát Brüsszel? És miért kellene mégis megőriznie az EU-nak a vétójogot? Egyáltalán, milyen területeken lehet vétózni? Gyorstalpalónk!
Cipruson gyűlnek össze a vezetők.Orbán Viktor már jelezte: nem lesz ott a találkozón.
A csütörtöki uniós csúcstalálkozó megnyitó vacsorája egy ciprusi üdülőhelyen kerül megrendezésre. A vacsora után pénteken zárt ajtók mögötti tárgyalások kezdődnek, majd Egyiptommal, Jordániával, Libanonnal, Szíriával és az öböl-menti országokkal ülnek le a regionális biztonságról tárgyalni – írja a Politico.
A lap összefoglalta, mire érdemes figyelni a találkozón.
A Politico kiemeli, hogy ez a találkozó lehet a nagy lehetőség Brüsszel számára, mert Orbán Viktor nem fog részt venni, s még nem lesz jelen az új bolgár miniszterelnök.
Először is Irán kerül napirendre, amellyel kapcsolatban a következő megjegyzést teszi a brüsszeli lap:
„a fővárosok megosztottak abban a kérdésben, hogy mit tehetnek és mit kellene tenniük, ha egyáltalán tehetnek valamit.”
Két ország van, amely készen állna arra, hogy aktív szerepet játszon a Hormuzi-szorosnál, ez Franciaország és Németország.
A hónap elején Emmanuel Macron francia elnök tárgyalásokat folytatott a „nem harcoló országok” vezetőivel, hogy megtervezzenek egy „szigorúan védekező” missziót a Hormuzi-szoros biztosítására, miután a harcok véget érnek. Ezeken a tárgyalásokon az Egyesült Államok nem vett részt.
Friedrich Merz német kancellár azonban kijelentette, hogy bár Németország „alapvetően kész” a hajózási útvonalak biztosítására (szigorú feltételek mellett), ő is szeretné „megvitatni az amerikai fegyveres erők részvételét” a kezdeményezésben.
A második fontos téma az energia, és az európai lakosok számláinak csökkentése.
A Politico cikke megjegyzi: a geopolitika felborította az EU-csúcstalálkozó napirendjét, a ciprusi találkozó elsősorban a gazdasági ügyekre – többek között az EU 1,8 billió eurós hosszú távú költségvetésére – kellett volna összpontosítania.
Ha a vezetők megállapodásra jutnak ebben az ütemtervben, az az EU-s mércével mérve szokatlanul gyors lenne.
A költségvetési tárgyalások mindig kanyargósak, mivel az észak-európai gazdagabb kormányok nem szívesen fizetnek többet a költségvetésbe, és szkeptikusan állnak ahhoz, hogy az Európai Bizottságnak több adóztatási jogkört adjanak.
Kaja Kallas a csúcstalálkozón bemutatja a vezetőknek a kölcsönös védelmi mechanizmussal kapcsolatos munkát. Ez azért is fontos, mert Brüsszel Ukrajna gyors csatlakozását szorgalmazza, így ez a mechanizmus előbb-utóbb rájuk is vonatkozna.
