Itt az első csúcstalálkozó a magyar választás után: az EU vezetői úgy érzik eljött az ő idejük

Két ország van, amely készen állna arra, hogy aktív szerepet játszon a Hormuzi-szorosnál, ez Franciaország és Németország.

A hónap elején Emmanuel Macron francia elnök tárgyalásokat folytatott a „nem harcoló országok” vezetőivel, hogy megtervezzenek egy „szigorúan védekező” missziót a Hormuzi-szoros biztosítására, miután a harcok véget érnek. Ezeken a tárgyalásokon az Egyesült Államok nem vett részt.

Friedrich Merz német kancellár azonban kijelentette, hogy bár Németország „alapvetően kész” a hajózási útvonalak biztosítására (szigorú feltételek mellett), ő is szeretné „megvitatni az amerikai fegyveres erők részvételét” a kezdeményezésben.

A második fontos téma az energia, és az európai lakosok számláinak csökkentése.

A Politico cikke megjegyzi: a geopolitika felborította az EU-csúcstalálkozó napirendjét, a ciprusi találkozó elsősorban a gazdasági ügyekre – többek között az EU 1,8 billió eurós hosszú távú költségvetésére – kellett volna összpontosítania.