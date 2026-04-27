Szoboszlainak is köze van hozzá – Liverpoolba igazolhat Spanyolországból a szupersztár

A vörösöknek így csatárra lesz szükségük, és az egyik megoldás a katalánok gólvágója lehet. Guillem Balague spanyol újságíró információ szerint Lewandowski nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a katalánokkal, így ingyen lesz megszerezhető a szupersztár.

Szoboszlai Dominiknek is segíthet

Bár a cikk szerzője, James Brooke szerint a liverpooli szurkolók első hallásra nincsenek elragadtatva a már 38 éves, de igen magas fizetési igénnyel bíró lengyel szerződtetésétől, a megszerzése egy idényre logikus lépésnek tűnik. Először is azért, mert még „öregkorára” is 17 gólt szerzett ebben az évadban gránátvörös-kék mezben – nem biztos, hogy találna a Liverpool hasonlóan termelékeny támadót a piacon, ingyen biztosan nem.

Viszont az újságíró szerint ezen túl a tapasztalatára is óriási szükség lehet, miután a klub eddig legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah távozik az angoloktól a nyáron.