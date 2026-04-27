facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Liverpool Robert Lewandowski Szoboszlai Dominik

Szoboszlainak is köze van hozzá – Liverpoolba igazolhat Spanyolországból a szupersztár

2026. április 27. 13:18

Elképzelhető, hogy Robert Lewandowski a nyáron a Barcelonából a Liverpoolba igazol. A lengyel szupersztár ezzel Szoboszlai Dominik válláról is venne le terhet.

A Rousing The Kop újságírója szerint elképzelhető, hogy a spanyol Barcelona futballcsapatának sztárcsatára, Robert Lewandowski a nyártól Liverpoolban folytatja pályafutását. A cikk szerzője szerint ráadásul a lengyel támadó érkezéséhez Szoboszlai Dominiknek is lehet köze.

Szoboszlai Dominik
Robert Lewandowski Szoboszlai Dominik csapattársa lehet. Fotó: Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot csapatának legjobb gólszerzője Hugo Ekitike volt ebben az idényben, aki azonban súlyos sérülést szenvedett, ami miatt ebben az évadban már nem léphet pályára, kihagyja a francia válogatottal a nyári világbajnokságot is, de az sem biztos, hogy már az őszi szezonban vissza tud térni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A vörösöknek így csatárra lesz szükségük, és az egyik megoldás a katalánok gólvágója lehet. Guillem Balague spanyol újságíró információ szerint Lewandowski nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a katalánokkal, így ingyen lesz megszerezhető a szupersztár.

Szoboszlai Dominiknek is segíthet

Bár a cikk szerzője, James Brooke szerint a liverpooli szurkolók első hallásra nincsenek elragadtatva a már 38 éves, de igen magas fizetési igénnyel bíró lengyel szerződtetésétől, a megszerzése egy idényre logikus lépésnek tűnik. Először is azért, mert még „öregkorára” is 17 gólt szerzett ebben az évadban gránátvörös-kék mezben – nem biztos, hogy találna a Liverpool hasonlóan termelékeny támadót a piacon, ingyen biztosan nem.

Viszont az újságíró szerint ezen túl a tapasztalatára is óriási szükség lehet, miután a klub eddig legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah távozik az angoloktól a nyáron. 

Helyette Lewandowski lehetne az új ikon, ráadásul ezzel Brooke szerint levenné a nyomást olyan fiatal vezéregyéniségekről, mint Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz, miközben útmutatást és támogatást nyújthatna nekik.

A hírek szerint ráadásul Lewandowski is szívesen kipróbálná magát a Premier League-ben, ahol korábban még soha nem játszott. 

Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

