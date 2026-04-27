Szoboszlainak is köze van hozzá – Liverpoolba igazolhat Spanyolországból a szupersztár

Szürreális gólt kaptak Szoboszlaiék, de így is nyertek, és újabb nagy lépést tettek a Bajnokok Ligája felé
Pécsi Ármin majdnem beállt.
Elképzelhető, hogy Robert Lewandowski a nyáron a Barcelonából a Liverpoolba igazol. A lengyel szupersztár ezzel Szoboszlai Dominik válláról is venne le terhet.
A Rousing The Kop újságírója szerint elképzelhető, hogy a spanyol Barcelona futballcsapatának sztárcsatára, Robert Lewandowski a nyártól Liverpoolban folytatja pályafutását. A cikk szerzője szerint ráadásul a lengyel támadó érkezéséhez Szoboszlai Dominiknek is lehet köze.
Arne Slot csapatának legjobb gólszerzője Hugo Ekitike volt ebben az idényben, aki azonban súlyos sérülést szenvedett, ami miatt ebben az évadban már nem léphet pályára, kihagyja a francia válogatottal a nyári világbajnokságot is, de az sem biztos, hogy már az őszi szezonban vissza tud térni.
A vörösöknek így csatárra lesz szükségük, és az egyik megoldás a katalánok gólvágója lehet. Guillem Balague spanyol újságíró információ szerint Lewandowski nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a katalánokkal, így ingyen lesz megszerezhető a szupersztár.
Bár a cikk szerzője, James Brooke szerint a liverpooli szurkolók első hallásra nincsenek elragadtatva a már 38 éves, de igen magas fizetési igénnyel bíró lengyel szerződtetésétől, a megszerzése egy idényre logikus lépésnek tűnik. Először is azért, mert még „öregkorára” is 17 gólt szerzett ebben az évadban gránátvörös-kék mezben – nem biztos, hogy találna a Liverpool hasonlóan termelékeny támadót a piacon, ingyen biztosan nem.
Viszont az újságíró szerint ezen túl a tapasztalatára is óriási szükség lehet, miután a klub eddig legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah távozik az angoloktól a nyáron.
Helyette Lewandowski lehetne az új ikon, ráadásul ezzel Brooke szerint levenné a nyomást olyan fiatal vezéregyéniségekről, mint Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz, miközben útmutatást és támogatást nyújthatna nekik.
A hírek szerint ráadásul Lewandowski is szívesen kipróbálná magát a Premier League-ben, ahol korábban még soha nem játszott.
Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP