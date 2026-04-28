A BYD elismerte, igazak a pletykák

A kínaiak szerepvállalására azért van lehetőség, mert bár a Cadillac idei bemutatkozásával 11 csapata van már a bajnokságnak, de a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szabályai értelmében a legfeljebb 12 fős mezőnyben még egy hely kiadó – mutat rá az M4 Sport.

A történet abból a szempontból is érdekes, hogy a BYD 2022 óta csak elektromos vagy hibrid motorral ellátott járműveket gyárt, pusztán benzines autókat nem, így kérdésként felmerülhet, hosszabb távon milyen irányt venne az F1 a motorformulájával.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Törökország kormánya pénteken bejelentette: az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé és a következő öt évben rendezhet majd futamot. Recep Tayyip Erdogan török államfő ezt követően elmondta, hogy országa „megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke”.