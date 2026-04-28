A BYD elismerte, igazak a pletykák

Szerbia is beszállna a szegedi gigaberuházásba, már Kínában egyeztetnek
A szerb kormány célja, hogy hazai autóipari cégek beszállítóként kapcsolódjanak be a Szegeden épülő gyár működésébe.
A Szegeden üzemet építő kínai elektromosautó-gyártó komolyan gondolja a Forma–1-es szerepvállalást. A BYD-vezér megerősítette: már megkezdődtek az egyeztetések az F1 ügyvezető igazgatójával.
Megerősítette a BYD, hogy komolyan gondolja a Forma–1-es szerepvállalást és egyeztet is erről a száguldó cirkusz vezetőivel. A Szegeden óriásüzemet építő kínai elektromosautó-gyártó képviseletében a cég alelnöke, Stella Li beszélt erről a Pekingi Motorshow-n a Sportmediasetnek.
A szerb kormány célja, hogy hazai autóipari cégek beszállítóként kapcsolódjanak be a Szegeden épülő gyár működésébe.
Cikkében az m4sport.hu felidézi: márciusban terjedt el az a hír, hogy az ázsiai vállalat komolyan fontolgatja egy F1-es projekt elindítását. Egy hónappal később most maga a sencseni társaság erősítette meg, hogy
egyeztetnek a Forma–1 ügyvezető igazgatójával.
Li elismerte: Sanghajban találkoztak Stefano Domenicalival. „Jó viszonyt ápolunk, folyamatosan kapcsolatban állunk. A szenvedély és a kultúra miatt szeretem a Forma–1-et, sok ember álmodozik arról, hogy egyszer ott versenyezzen.”
Az újságíró ezután rákérdezett, a BYD-nek vannak-e konkrét tervei a Formula–1-ben:
„Igen, beszélünk róla. Igazi lehetőséget jelentene a technológiánk tesztelésére”
– fogalmazott az alelnök.
A kínaiak szerepvállalására azért van lehetőség, mert bár a Cadillac idei bemutatkozásával 11 csapata van már a bajnokságnak, de a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szabályai értelmében a legfeljebb 12 fős mezőnyben még egy hely kiadó – mutat rá az M4 Sport.
A történet abból a szempontból is érdekes, hogy a BYD 2022 óta csak elektromos vagy hibrid motorral ellátott járműveket gyárt, pusztán benzines autókat nem, így kérdésként felmerülhet, hosszabb távon milyen irányt venne az F1 a motorformulájával.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Törökország kormánya pénteken bejelentette: az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé és a következő öt évben rendezhet majd futamot. Recep Tayyip Erdogan török államfő ezt követően elmondta, hogy országa „megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke”.
