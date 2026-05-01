esőszünet Forma-1 Miami Nagydíj

Veszélyben a Miami Nagydíj, egy amerikai törvény miatt elmaradhat a Forma-1-es futam

2026. május 01. 15:20

A száguldó cirkuszt idén az ág is húzza... A közel-keleti válság és az egy hónapos kényszerszünet után most egészen másfajta aggályok miatt került veszélybe az újabb nagydíj.

2026. május 01. 15:20
null

Úgy tűnik, a Formula–1 száguldó cirkuszát idén az ág is húzza. Az izgalmas és végletekig kiélezett előző szezon után az új versenyidényre kidolgozott radikális szabályváltoztatások, az új motorformula a hibridhajtás szerepének jelentős növelésével eleve nem aratott osztatlan sikert sem a versenyzők, sem a szurkolók körében – és akkor még finomak voltunk és nőiesek –, ráadásul az ezzel járó komoly biztonsági aggályok mellett a Közel-Keleten kitört konfliktus is óriási károkat okozott a két elmaradt (szaúdi és katari) nagydíjjal. Az F1 így jó egy hónapos kényszerszünet után indulna újra a hétvégén, Miamiban, ám erre most újabb bizonytalansági tényező miatt került veszélybe a futam megrendezése.

PIASTRI, Oscar; RUSSELL, George; NORRIS, Lando Miami viharveszély
Tavaly kettős McLaren-diadal született Miamiban – most a futam megrendezése is veszélybe kerülhet? (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich)

Viharveszély – a már jól ismert amerikai forgatókönyvekkel...

Ahogy az m4sport.hu írja, már a hét elején arról szóltak ugyanis az amerikai időjárás-előrejelzések, hogy a naposnak és melegnek ígérkező péntek és szombat után a verseny napján, vasárnap viharos esőzésre van kilátás. 

A meteorológusok immár 70-80% közé teszik a záporok, zivatarok, s ami a nagyobb baj, a dörgés és villámlás esélyét.

Azt pedig a nyári labdarúgó-klubvilágbajnokság óta jól tudjuk, mi történhet ilyen esetekben: az amerikai biztonsági előírások nyomán a nyilvános kültéri események felfüggeszthetők, vagy akár törölhetők – ki ne emlékezne a sötét fellegek és a viharjelzések miatt órákra félbeszakított, maratoni hosszúságúra elnyúló klub-vb-meccsekre... 

Így jelenleg mindenki abban reménykedik, vasárnap legfeljebb „csak” esőt hoz majd a miami időjárás, egyéb, a futam megrendezését veszélyeztető körülményt (pl. villámlás, viharos szél) nem. Ha és amennyiben ez így történik, úgy a mezőny már ezen a hétvégén élesben kipróbálhatná az új esős szabályokat, így például a nemzetközi szövetség (FIA) által a tavaszi „nagyszünetben” bevezetett módosítást, melynek értelmében 

vizes pályán immár tilos lesz a többletenergiát biztosító „boost-üzemmód” használata.

