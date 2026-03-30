03. 30.
hétfő
Andrea Kimi Antonelli Oliver Bearman Max Verstappen Carlos Sainz F1 Forma-1

Ez már rég nem a versenyzésről szól? Világra szóló botrányok árnyékolják be a történelmi F1-sikert

Hiába a 19 éves Kimi Antonelli szárnyalása, a pályán belüli és kívüli esetek elvonják a reflektorfényt a száguldó cirkusz legújabb csillagáról. Oliver Bearman horrorbukása és Max Verstappen kirohanása is azt mutatja, valamin sürgősen változtatni kell az F1 vezetőinek.

null

Az elmúlt évek pozitív tendenciája után az idei Formula–1-es idény egyelőre megint sokkal inkább szól a vitatott szabályváltozások és a pilóták, csapatfőnökök körül balhékról, mint magáról az autóversenyzésről. Ráadásul a hétvégi F1-es Japán Nagydíjon már egy kimondottan ijesztő baleset is rávilágított a látványos problémákra, ez pedig sokkal rosszabbul is végződhetett volna, miközben a pilótákban gyűlő feszültséget Max Verstappen példátlan kiakadása demonstrálja.

ANTONELLI, Kimi F1
A száguldó cirkusz legújabb tinisztárja, Kimi Antonelli alig 19 évesen épp történelmet ír az F1-ben

Hiába a fantasztikus Antonelli, a botrányoktól hangos az F1

Ez pedig igazán nagy kár, mert egyébként az aszfaltcsíkon is épp történelem íródik: az előző, Kínai Nagydíj után Szuzukában újabb futamgyőzelmet arató mercedeses 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron
  • Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan a Forma-1 történetének legfiatalabb éllovasává avanzsált, elképesztő neveket maga mögé utasítva,
  • nem mellesleg Alberto Ascari 1953-as duplázása óta ő az első olasz pilóta, aki egymást követő két futamon is diadalmaskodni tudott.

Az ifjú titán remeklését azonban sajnos elhomályosítják a pályán belüli is kívüli botrányok. Elsősorban egy olyan horrorbaleset, ahol talán az isteni gondviselés is kellett ahhoz, hogy ne történjen sokkal, de sokkal nagyobb baj: Oliver Bearman a 22. körben csapódott óriási sebességgel a falnak, a balesetben pedig jelentős részben közrejátszottak az idei vadonatúj hibridszabályok, és az ebből eredő aránytalan sebességkülönbségek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy a szakportálok rámutatnak, a Haas brit versenyzője úgy érkezett meg az előtte haladó Franco Colapinto nyakára, hogy az olasz autója már jóval a féktáv előtt visszatöltésre váltott át, így az Alpine hirtelen lelassult, ráadásul Colapinto Bearman irányába húzta a kormányát. 

A jelentős tempóval érkező Bearmannek így esélye sem volt a pályán maradni, döbbenetes, 50G-s erőhatás érte a becsapódáskor.

Noha Bearman csodával határos módon komolyabb sérülés nélkül, csupán lábfájással megúszta a rendkívül ijesztő mutatványt, az eset után a pilóták is elkezdtek nyíltan lázadni az új szabályrendszer ellen. Első körben értelemszerűen az érintett szólalt meg, leszögezve, 

nem normális és életveszélyes az, hogy a szabályok miatt 50 km/órás sebességkülönbségek alakulhatnak ki a versenyzők között

 pillanatok alatt (ahogyan közte és Colapinto között is történt), erre ugyanis lehetetlen felkészülni. Bearman mellett Carlos Sainz fakadt ki a leghangosabban: „Remélem, ez figyelmeztetés lesz, és a sportági vezetők innentől a versenyzőkre fognak hallgatni, nem pedig a csapatokra, akik azt mondják, rendben van a versenyzés. 

Nem, nincs rendben a versenyzés! Itt mázlink volt, hogy volt bukótér, de képzeljük el, milyen lesz Bakuban, Szingapúrban, Vegasban, ilyen tempókülönbségeknél ütközni a falak mellett… Valamin változtatnunk kell, mégpedig mielőbb, hogy ez ne történhessen meg!”

Oliver Bearman Haas F1
Oliver Bearman az 50G-s becsapódása után szerencsére csodával határos módon a saját (igaz, fájós) lábán hagyta el a pályát (Fotó: Toshifumi KITAMURA / AFP)

S ha ez önmagában nem lenne elegendő, a kedélyeket tovább borzolja Max Verstappen balhéja is. Az idei szabályok és a saját eredménytelensége miatt egyre frusztráltabb holland fenegyerek a hétvégén szabályosan kidobatott egy brit újságírót a sajtótájékoztatójáról (még egy tavalyi kérdése miatt), ennek eredményeként pedig most a médiamunkások szövetsége az FIA-tól követeli, hogy indítson párbeszédet a csapatok és a média között, mert 

„Az újságírók és fotósok elleni verbális visszaélések, valamint az ellenséges légkör teljesen elfogadhatatlan, és alapjaiban ássa alá a szakmai tiszteletet.”

Az F1 a közel-keleti háború miatt törölt szaúd-arábiai és katari futamok elmaradása miatt jó egy hónapos szünetet követően csak május első hétvégéjén folytatódik majd Miamiban.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
•••
2026. március 30. 15:06 Szerkesztve
"„Az újságírók és fotósok elleni verbális visszaélések, valamint az ellenséges légkör teljesen elfogadhatatlan, és alapjaiban ássa alá a szakmai tiszteletet.”" Mi a büdös lfszt akarnak itt is az erőszakos , magukat felsőbbrendűnek, istennek képzelő pofátlanságban kimagasló, tiszteletadásban legfeljebb a száraz kérem, köszönöm szavak elmotyogatásával maguk részéről a legnagyobb udvariasságot és tiszteletet felmutatónak gondoló újságírók?
Válasz erre
1
0
nemmondom-3
•••
2026. március 30. 14:32 Szerkesztve
Más. A totóeredmények és a nyertes eredmények miért voltak titkosak? Frédi ?
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. március 30. 14:22
Ennél már csak a NASCAR unalmasabb.
Válasz erre
0
0
milegyen-2
2026. március 30. 14:07
Ez nem F1. Ez óvodások dodgem partija. Lásd ezt a kicsi Kimikét !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!