Ez már rég nem a versenyzésről szól? Világra szóló botrányok árnyékolják be a történelmi F1-sikert

Új korszak az F1-ben is: egyre elektromosabb minden – előremutató technológia vagy az autóversenyzés halála?
Radikális változásokkal rajtol el a száguldó cirkusz a hétvégén Ausztráliában.
Hiába a 19 éves Kimi Antonelli szárnyalása, a pályán belüli és kívüli esetek elvonják a reflektorfényt a száguldó cirkusz legújabb csillagáról. Oliver Bearman horrorbukása és Max Verstappen kirohanása is azt mutatja, valamin sürgősen változtatni kell az F1 vezetőinek.
Az elmúlt évek pozitív tendenciája után az idei Formula–1-es idény egyelőre megint sokkal inkább szól a vitatott szabályváltozások és a pilóták, csapatfőnökök körül balhékról, mint magáról az autóversenyzésről. Ráadásul a hétvégi F1-es Japán Nagydíjon már egy kimondottan ijesztő baleset is rávilágított a látványos problémákra, ez pedig sokkal rosszabbul is végződhetett volna, miközben a pilótákban gyűlő feszültséget Max Verstappen példátlan kiakadása demonstrálja.
Ez pedig igazán nagy kár, mert egyébként az aszfaltcsíkon is épp történelem íródik: az előző, Kínai Nagydíj után Szuzukában újabb futamgyőzelmet arató mercedeses
Az ifjú titán remeklését azonban sajnos elhomályosítják a pályán belüli is kívüli botrányok. Elsősorban egy olyan horrorbaleset, ahol talán az isteni gondviselés is kellett ahhoz, hogy ne történjen sokkal, de sokkal nagyobb baj: Oliver Bearman a 22. körben csapódott óriási sebességgel a falnak, a balesetben pedig jelentős részben közrejátszottak az idei vadonatúj hibridszabályok, és az ebből eredő aránytalan sebességkülönbségek.
Ezt is ajánljuk a témában
Ahogy a szakportálok rámutatnak, a Haas brit versenyzője úgy érkezett meg az előtte haladó Franco Colapinto nyakára, hogy az olasz autója már jóval a féktáv előtt visszatöltésre váltott át, így az Alpine hirtelen lelassult, ráadásul Colapinto Bearman irányába húzta a kormányát.
A jelentős tempóval érkező Bearmannek így esélye sem volt a pályán maradni, döbbenetes, 50G-s erőhatás érte a becsapódáskor.
Noha Bearman csodával határos módon komolyabb sérülés nélkül, csupán lábfájással megúszta a rendkívül ijesztő mutatványt, az eset után a pilóták is elkezdtek nyíltan lázadni az új szabályrendszer ellen. Első körben értelemszerűen az érintett szólalt meg, leszögezve,
nem normális és életveszélyes az, hogy a szabályok miatt 50 km/órás sebességkülönbségek alakulhatnak ki a versenyzők között
pillanatok alatt (ahogyan közte és Colapinto között is történt), erre ugyanis lehetetlen felkészülni. Bearman mellett Carlos Sainz fakadt ki a leghangosabban: „Remélem, ez figyelmeztetés lesz, és a sportági vezetők innentől a versenyzőkre fognak hallgatni, nem pedig a csapatokra, akik azt mondják, rendben van a versenyzés.
Nem, nincs rendben a versenyzés! Itt mázlink volt, hogy volt bukótér, de képzeljük el, milyen lesz Bakuban, Szingapúrban, Vegasban, ilyen tempókülönbségeknél ütközni a falak mellett… Valamin változtatnunk kell, mégpedig mielőbb, hogy ez ne történhessen meg!”
S ha ez önmagában nem lenne elegendő, a kedélyeket tovább borzolja Max Verstappen balhéja is. Az idei szabályok és a saját eredménytelensége miatt egyre frusztráltabb holland fenegyerek a hétvégén szabályosan kidobatott egy brit újságírót a sajtótájékoztatójáról (még egy tavalyi kérdése miatt), ennek eredményeként pedig most a médiamunkások szövetsége az FIA-tól követeli, hogy indítson párbeszédet a csapatok és a média között, mert
„Az újságírók és fotósok elleni verbális visszaélések, valamint az ellenséges légkör teljesen elfogadhatatlan, és alapjaiban ássa alá a szakmai tiszteletet.”
Az F1 a közel-keleti háború miatt törölt szaúd-arábiai és katari futamok elmaradása miatt jó egy hónapos szünetet követően csak május első hétvégéjén folytatódik majd Miamiban.
Niytókép: Jade Gao/AFP