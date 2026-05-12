Alonso olyan autót villantott, hogy attól még a szupergazdagok is elaléltak (VIDEÓ)

Nem akármilyen autóba ült be. Fernando Alonso egy csodajárgányt vezetett Monacóban.
Számos különleges autó volánjánál szúrták ki Fernando Alonso autóversenyzőt az elmúlt hónapokban, azonban a kétszeres Formula–1-es világbajnok még tudta emelni a tétet. Az Aston Martin spanyol versenyzőjét napokkal ezelőtt egy 2017-es évjáratú Pagani Zondában látták a monacói hercegségben – szúrta ki a totalcar.hu.
A cikk megjegyezte: a Pagani Zonda nem éppen egy tucatáru, nagyjából 140 darab készült belőle, a Roadster Diamante Verde pedig az a kivitel, amiből nem létezik másik a világon, csakis ez az egy – a nevét a szabadon hagyott szénszálos karosszériája és a napfényben gyémántként csillogó zöld részletek után kapta.
„A négy keréken guruló luxust korábban a német Mechatronik kínálta eladásra, azonban a hirdetés nem tartalmazza az árat, ugyanis az összeg helyén már az eladva felirat áll. Az viszont kiderült, hogy az Alcantara belsővel szerelt, rendkívüli példány 2017 óta mindössze 800 kilométert tett meg. Az egyedi, hátsókerék-hajtású Zondát a hétgangos Xtrac automatizált manuális sebességváltóval párosított Mercedes-AMG eredetű, 7,2 literes V12-es motor hajtja, amely 760 lóerőt ad le.
Az értékét 11–12 millió dollárra becsülik, ami a mostani árfolyamon körülbelül 4,5 milliárd forintnak felel meg”
– olvasható.
Nyitókép: Charly Triballeau/AFP