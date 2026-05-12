Alonso olyan autót villantott, hogy attól még a szupergazdagok is elaléltak (VIDEÓ)

Számos különleges autó volánjánál szúrták ki Fernando Alonso autóversenyzőt az elmúlt hónapokban, azonban a kétszeres Formula–1-es világbajnok még tudta emelni a tétet. Az Aston Martin spanyol versenyzőjét napokkal ezelőtt egy 2017-es évjáratú Pagani Zondában látták a monacói hercegségben – szúrta ki a totalcar.hu.

A cikk megjegyezte: a Pagani Zonda nem éppen egy tucatáru, nagyjából 140 darab készült belőle, a Roadster Diamante Verde pedig az a kivitel, amiből nem létezik másik a világon, csakis ez az egy – a nevét a szabadon hagyott szénszálos karosszériája és a napfényben gyémántként csillogó zöld részletek után kapta.