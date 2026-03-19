Tóth Alex Premier League Forma-1 Bournemouth FTC

„Mindent megkaptam tőlük” – Tóth Alex élete legőszintébb interjúját adta

2026. március 19. 16:44

A Bournemouth magyar sztárja szülei mellett a hétszeres F1-világbajnok brit versenyzőre néz fel leginkább. No meg Cristiano Ronaldóra – avagy érdekes kulisszatitkokat árulta el az angoloknak Tóth Alex.

null

A Premier League-ben szereplő Bournemouth hivatalos honlapja közölt egy részletesebb bemutatkozó interjút Tóth Alexszel, hogy a Cseresznyések szurkolói még jobban megismerhessék a télen a Ferencvárostól érkezett magyar szerzeményt. Az NB I történetének legdrágább játékosáról olyan részletek is kiderültek, amelyek még itthon sem voltak közismertek válogatott középpályásunk kapcsán. 

Tóth Alex Bournemouth
Tóth Alex szemmel láthatóan jól érzi magát új klubjánál (Fotó: Facebook/AFC Bournemouth)

Tóth Alex példaképei: a szülei és Lewis Hamilton

Az írás a magyar játékos Formula-1 iránti rajongásával nyit: Tóth elárulja, az egyik fő inspirációt a karrierjében a hétszeres F1-világbajnok Lewis Hamilton jelentette számára, ez az a sport ugyanis, ami a leginkább lázba hozza a futball után. 

Sok interjút nézek vele és más sportolókkal is. Minden más sportból lehet bárkitől tanulni, illetve tanácsot kapni bizonyos dolgokat illetően.”

Ezt követően természetesen a családra terelődött a szó: Tóth Alex egy pillanatig sem titkolta, szülei nélkül most nem tarthatna itt. 

Minden lépésemnél ott voltak, és azt akarom, hogy most is ott legyenek, mert ez az az időszak, amikor végre ők is kiélvezhetik, hogy telt házas stadionokban láthatnak játszani. Mindent megadtak nekem, most én is vissza akarom adni nekik ezt az érzést"

– mondta a húszéves játékos, hozzátéve, noha édesanyja és édesapja az idő nagy részében Angliában is ott vannak vele, így is nagy váltás volt a szülői ház elhagyása, különösen a főzéssel gyűlik meg a baja. Másik hobbijaként a legózást említette, amelyet gyerekkora után tavaly fedezett fel újra barátnőjével együtt, telefonnyomkodás helyett ez segít neki kikapcsolni, ellazulni.

Örök emlék a Ronaldóval közös kép

A kilencszeres válogatott középpályás eddigi karrierje legkülönlegesebb pillanataként a portugálok elleni világbajnoki selejtezőt nevezte meg, közelebbről is a példaképe, Cristiano Ronaldo elleni pályára lépést. 

Három fotósnak is mondtam, hogy »ha Ronaldo a közelemben van, próbáljanak meg néhány képet készíteni rólunk!«. Az a pillanat, amikor a meccs előtt kezet fogunk, most is a telefonom zárképernyőjén látható."

A Bournemouth-ban eddig négy PL-bajnokin összesen 72 perchez jutó Tóth Alex jövőbeli céljaiként a csapat segítését említette, s hogy minél több játékidőt harcoljon ki magának. „Ez a célom, hogy minél több időt töltsek a pályán, gólokat szerezzek, gólpasszokat adjak és jó eredményeket érjek el a klubbal. Fontos része akarok lenni ennek a csapatnak!”

Nyitókép: afcb.co.uk

* * *

