Lewis Hamilton Ferrari F1 Forma-1 Formula–1

Itt a vége? Hamilton szerint veszélyben a Forma–1 jövője

2026. február 12. 12:36

A Forma–1-es csapatok szerdán Bahreinben teszteltek. Lewis Hamiltonnak nem tetszik minden változtatás azok közül, amelyeket idén vezettek be.

2026. február 12. 12:36
null

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a hetedik legjobb időt érte el a Forma–1-es szezon előtti első hivatalos tesztnapon a bahreini Szahírban. Az edzés után a 41 éves brit versenyző a körülményekre és a pálya rossz tapadására, valamint az új autógenerációra és annak bonyolultságára is panaszkodott.

Az idei változások az autó vezethetőségére talán jótékony hatással vannak – ezt Hamilton sem cáfolta –, a motorszabályok azonban nehezítik a versenyzők dolgát. Nagy hangsúly van 

  • az energiahasználaton, 
  • az elektromotor teljesítményének leadási módján és a töltés módján, 
  • továbbá az aktív aerodinamikát is használni kell. 

A rutinos brit pilótának a megújulás ezen része kevésbé tetszik.

Sok szurkoló nem fogja átlátni ezt. Nagyon bonyolult. Valójában nevetségesen bonyolult. Nemrég egy megbeszélésen vettem részt, mindent elmagyaráztak, és doktori diplomára lenne szükség ahhoz, hogy mindent teljesen megérts…

– idézte Hamiltont az M4 Sport.

Hozzátette, az új rendszerek furcsa követelményeket támasztanak feléjük.

„Át kell állnod. Sok kanyart alacsonyabb sebességi fokozatban veszünk, hogy hatékonyabban tudjuk tölteni az akkumulátort. Ehhez elég magas fordulatszámon futunk. Barcelonában még az időmérős körön is úgy hatszáz méterrel hamarabb el kellett venni a lábunkat a gázpedálról, hogy töltsük az akkumulátort. Ez nem versenyzés! Itt, Bahreinben nincs szükség ilyesmire, mert elég sok féktáv van” – mondta.

Az első tesztnapon a világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb. Mögötte Max Verstappen (Red Bull) végzett a második, Charles Leclerc (Ferrari) a harmadik helyen. A negyedik Esteban Ocon (Haas), az ötödik Oscar Piastri (McLaren), a hatodik George Russell (Mercedes), a hetedik Hamilton, a nyolcadik Pierre Gasly (Alpine), a kilencedik Nico Hülkenberg (Audi), a tizedik pedig Alexander Albon (Williams) lett.

Nyitókép: GIUSEPPE CACACE / AFP

egonsamu-2
2026. február 12. 13:54
A "zöld átállás" elérte a motorsport felsö osztályát is. A legkevesebb széndioxidot kibocsájtó autó nyeri a versenyt. Mindegy hányadik helyen és célba...
milegyen-2
2026. február 12. 13:04
Gyapotföld? Ott nem kell gondolkodni!
iphone-13
2026. február 12. 13:02
KIT A FASZT ÉRDEKEL, HOGY EZ A BUZIVEZÉR MIT UGAT KÜLÖNBEN AZ F1 SEM ÉRDEKEL RENGETEG EMBERT TŐLEM MEG IS SZŰNHETNE.
monuskaroly
2026. február 12. 12:50
Évek óta nem nézem. Sumival valami véget ért, aztán jöttek az 1,6-os motorok. Ez már nem az.
