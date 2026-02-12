Itt a vége? Hamilton szerint veszélyben a Forma–1 jövője

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a hetedik legjobb időt érte el a Forma–1-es szezon előtti első hivatalos tesztnapon a bahreini Szahírban. Az edzés után a 41 éves brit versenyző a körülményekre és a pálya rossz tapadására, valamint az új autógenerációra és annak bonyolultságára is panaszkodott.

Az idei változások az autó vezethetőségére talán jótékony hatással vannak – ezt Hamilton sem cáfolta –, a motorszabályok azonban nehezítik a versenyzők dolgát. Nagy hangsúly van