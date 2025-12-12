Szenzációs igazolás: Puki Istvánt bejelentette a Forma–1-es Williams!

A Williams Sim Racing, azaz a nagy nevű Formula–1-es istálló hivatalos, szimulátoros E-sportcsapata bejelentette Puki István leigazolását. A többszörös futamgyőztes magyar e-sportoló korábban a Mercedes és a Ferrari versenyzője is volt, az olasz istálló tagjaként konstruktőri világbajnoki címet is nyert. Puki Debrecenből indulva lett sikeres szimulátoros versenyző, akit ma már az egyik legnagyobb névként tartanak számon a „szakmában.”

Puki István a Mercedes után a Williamsnél folytatja (Fotó: Instagram/istvanpuki7)

(Nyitókép: Instagram/williamssimracing)