Szenzációs igazolás: Puki Istvánt bejelentette a Forma–1-es Williams!

Anyukának és fiának is potyogtak a könnyei – megvan a Formula–1 új világbajnoka!
Az utolsó futamot Max Verstappen nyerte meg, de összetettben nem tudta ledolgozni a hátrányát.
A magyar szimulátorversenyző a Mercedestől igazol át a rivális csapathoz. Puki István korábban a Ferrarival konstruktőri világbajnok is volt.
A Williams Sim Racing, azaz a nagy nevű Formula–1-es istálló hivatalos, szimulátoros E-sportcsapata bejelentette Puki István leigazolását. A többszörös futamgyőztes magyar e-sportoló korábban a Mercedes és a Ferrari versenyzője is volt, az olasz istálló tagjaként konstruktőri világbajnoki címet is nyert. Puki Debrecenből indulva lett sikeres szimulátoros versenyző, akit ma már az egyik legnagyobb névként tartanak számon a „szakmában.”
(Nyitókép: Instagram/williamssimracing)