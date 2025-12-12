Ft
puki Williams e-sport Formula–1

Szenzációs igazolás: Puki Istvánt bejelentette a Forma–1-es Williams!

2025. december 12. 15:19

A magyar szimulátorversenyző a Mercedestől igazol át a rivális csapathoz. Puki István korábban a Ferrarival konstruktőri világbajnok is volt.

2025. december 12. 15:19
null

A Williams Sim Racing, azaz a nagy nevű Formula–1-es istálló hivatalos, szimulátoros E-sportcsapata bejelentette Puki István leigazolását. A többszörös futamgyőztes magyar e-sportoló korábban a Mercedes és a Ferrari versenyzője is volt, az olasz istálló tagjaként konstruktőri világbajnoki címet is nyert. Puki Debrecenből indulva lett sikeres szimulátoros versenyző, akit ma már az egyik legnagyobb névként tartanak számon a „szakmában.”

Puki
Puki István a Mercedes után a Williamsnél folytatja (Fotó: Instagram/istvanpuki7)

(Nyitókép: Instagram/williamssimracing)

betakentaur
2025. december 12. 16:44
Ez a hír rádöbbentett: öreg vagyok. Nem értem már a világot. Megyek leveleket gereblyézni.
Válasz erre
1
0
konzekvencia
2025. december 12. 15:41
Most miért nem lehet a valódi nevén bemutatni? Miért kell ezzel a becenévvel villogni ? 😁
Válasz erre
3
1
kamasuka
2025. december 12. 15:37
Stewie Fart
Válasz erre
3
1
pandalala
2025. december 12. 15:28
Na jó-jó, de mi a helyzet a kazincbarcikai kórház rozsdás csöveivel?? .... ;-)))
Válasz erre
5
1
