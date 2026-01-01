Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Anthony Joshua tragédia baleset

Vele volt az őrangyala: edzői meghaltak, de a világbajnok már elhagyhatta a kórházat

2026. január 01. 19:15

Az ökölvívó a következő napokban még Nigériában marad.

2026. január 01. 19:15
null

Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívóját, aki halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán.

A tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti szakaszon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba – a hatóságok szerint defekt okozhatta az ütközést.

A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető mellett, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. Mindkét áldozat az öklöző edzője volt.

A nigériai származású 36 éves Joshua, akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, szerdán hagyhatta el a kórházat, de a következő napokban még az országban marad.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Giorgio Viera/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 01. 19:48
Innen kezdve minden perc egy győzelemmel ér fel az életében,.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!