Vele volt az őrangyala: edzői meghaltak, de a világbajnok már elhagyhatta a kórházat

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba – a hatóságok szerint defekt okozhatta az ütközést.

A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető mellett, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. Mindkét áldozat az öklöző edzője volt.

A nigériai származású 36 éves Joshua, akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, szerdán hagyhatta el a kórházat, de a következő napokban még az országban marad.