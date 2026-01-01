Vele volt az őrangyala: edzői meghaltak, de a világbajnok már elhagyhatta a kórházat

Tragédia az autópályán: halálos baleset résztvevője volt a világbajnok sportoló
A nehézsúlyú boksz korábbi királya könnyebb sérülésekkel megúszta a karambolt.
Az ökölvívó a következő napokban még Nigériában marad.
Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívóját, aki halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán.
A tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti szakaszon.
A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba – a hatóságok szerint defekt okozhatta az ütközést.
A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető mellett, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. Mindkét áldozat az öklöző edzője volt.
A nigériai származású 36 éves Joshua, akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, szerdán hagyhatta el a kórházat, de a következő napokban még az országban marad.
(MTI)
Fotó: Giorgio Viera/AFP