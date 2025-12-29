Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Anthony Joshua Nigéria gyász tragédia boksz ökölvívás

Tragédia az autópályán: halálos baleset résztvevője volt a világbajnok sportoló

2025. december 29. 16:24

Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán a korábbi világbajnok bokszoló, Anthony Joshua.

2025. december 29. 16:24
null

Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka. A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán.

A Joshuát szállító gépkocsi a helyi Szövetségi Közlekedésbiztonsági Szervezet (FRSC) tájékoztatása alapján 

túllépte a megengedett a sebességhatárt, és előzés közben belerohant egy álló teherautóba.

A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de egy barátja szerint nagyon megviselték a történtek.

A sofőr melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

Próbáljuk felvenni a kapcsolatot Anthonyval, addig nem szeretnénk találgatásokba bocsátkozni az állapotáról, de a felvételek alapján úgy tűnik, hogy szerencsére jól van. Még várjuk a további információkat arról, hogy pontosan mi történt, és amint lesznek új részletek, tájékoztatást adunk

– mondta Joshua promótere, Eddie Hearn a Daily Mailnek.

A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: GIORGIO VIERA / AFP

 

