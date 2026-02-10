Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
máv csoport pécel pest vármegyei rendőrség isaszeg autó tragédia máv vonat baleset

Hajszálon múlott a tragédia: az utolsó másodpercben menekültek meg az utasok a vonat által szétzúzott autóból (VIDEÓ)

2026. február 10. 19:39

Csak a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset.

2026. február 10. 19:39
null

Csak a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset a napokban Isaszeg és Pécel között. Egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok mellett letért az útról, majd egy vasúti átjárónál a sínekre sodródott.

A jármű elakadt, miközben a közeledő vonat már csupán másodpercekre volt. Az éppen arra járó gödöllői rendőrök azonnal intézkedtek, és saját testi épségüket sem kímélve segítettek a járműben tartózkodóknak elhagyni az autót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A MÁV-csoport Facebook-oldalán elárulta, hogy  a rendőrök kezdetben az autót eltávolításával próbálkoztak, ám amikor a fénysorompó pirosra váltott, a menekülésre szólították fel az utasokat és ők is rögtön elhagyták a helyszínt.

Az utasok időben ki tudtak szállni, ám a vonat – amely információk szerint nem szállított utasokat – röviddel később nekiütközött az autónak.

„Az érkező vonat 60 km/órával sodorta el a gépkocsit, átdobta a másik vágányra, ahonnan szintén érkezett egy szerelvény” – részletezte a balesetet a közösségi oldalán a MÁV.

A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban rendkívül közel volt a tragédia.

Ezt is ajánljuk a témában

Az esetről a Pest Vármegyei Rendőrség számolt be közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy az ilyen szituációk is rávilágítanak a közlekedésben tanúsított fokozott figyelem fontosságára, különösen kedvezőtlen látási viszonyok között.

Nyitókép: Facebook / MÁV-csoport

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. február 10. 21:23
"Hajszálon múlott a tragédia" Ne légy kopasz, illetve legyen mindig nálad paróka, hajszál!
Válasz erre
0
0
jamborz
2026. február 10. 20:53
1. Látott már valaki 'C' tanulóvezetőt? 2. Mindnek van jogosítványa? 3. Mi következik ebből a Belügyminisztérium számára?
Válasz erre
0
0
gullwing
•••
2026. február 10. 20:30 Szerkesztve
Vasútállomás, HÉV, tiszaszaros büfög hogy semmi sem működik ebben az országban, most akart először vonattal menni de nem tud. Egyik utas közli vele baleset miatt nem járnak a vonatok. Az agyhalott továbbra is csak ugatja miértnem megy a vonat??? Közöl vele: agyhalott most mondták balest miatt zárva a pálya! Ugat tovább, elküldöm az anyjába, bpestig a majom ezután kussban van.
Válasz erre
4
0
SyncBaer
•••
2026. február 10. 20:26 Szerkesztve
Ennyire rossz látási viszonyok nem voltak! A video alapján érthetetlen, hogyan került oda. Idióta, vagy tökrészeg sofőr okozta a balesetet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!