Hajszálon múlott a tragédia: az utolsó másodpercben menekültek meg az utasok a vonat által szétzúzott autóból (VIDEÓ)

Csak a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset a napokban Isaszeg és Pécel között. Egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok mellett letért az útról, majd egy vasúti átjárónál a sínekre sodródott.

A jármű elakadt, miközben a közeledő vonat már csupán másodpercekre volt. Az éppen arra járó gödöllői rendőrök azonnal intézkedtek, és saját testi épségüket sem kímélve segítettek a járműben tartózkodóknak elhagyni az autót.