Hajszálon múlott a tragédia: az utolsó másodpercben menekültek meg az utasok a vonat által szétzúzott autóból (VIDEÓ)

Csak a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset.
Csak a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset a napokban Isaszeg és Pécel között. Egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok mellett letért az útról, majd egy vasúti átjárónál a sínekre sodródott.
A jármű elakadt, miközben a közeledő vonat már csupán másodpercekre volt. Az éppen arra járó gödöllői rendőrök azonnal intézkedtek, és saját testi épségüket sem kímélve segítettek a járműben tartózkodóknak elhagyni az autót.
A MÁV-csoport Facebook-oldalán elárulta, hogy a rendőrök kezdetben az autót eltávolításával próbálkoztak, ám amikor a fénysorompó pirosra váltott, a menekülésre szólították fel az utasokat és ők is rögtön elhagyták a helyszínt.
Az utasok időben ki tudtak szállni, ám a vonat – amely információk szerint nem szállított utasokat – röviddel később nekiütközött az autónak.
„Az érkező vonat 60 km/órával sodorta el a gépkocsit, átdobta a másik vágányra, ahonnan szintén érkezett egy szerelvény” – részletezte a balesetet a közösségi oldalán a MÁV.
A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban rendkívül közel volt a tragédia.
Az esetről a Pest Vármegyei Rendőrség számolt be közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy az ilyen szituációk is rávilágítanak a közlekedésben tanúsított fokozott figyelem fontosságára, különösen kedvezőtlen látási viszonyok között.
