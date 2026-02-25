Jobb lesz, ha mindenki felkészül: leáll a Déli pályaudvar

Március 7–8-án, valamint 28–29-én jelentős karbantartási munkálatok miatt szünetel a vasúti forgalom a Déli pályaudvar és Budapest–Kelenföld vasútállomás között – közölte honlapján a MÁV-csoport. Az érintett hétvégéken az utasokat pótlóbuszok szállítják majd.

A közlemény szerint a munkálatok célja a turisztikai szezonra való felkészülés. A pályaudvaron elsősorban olyan, az utasok számára kevésbé látványos, ugyanakkor az üzembiztonság szempontjából kulcsfontosságú javításokat végzik majd el, amelyek hozzájárulnak a pályaudvar megbízható működéshez.