Jobb lesz, ha mindenki felkészül: leáll a Déli pályaudvar

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A nyári turisztikai szezonra való felkészülés miatt márciusban többször is üzemen kívül lesz a budapesti vasútállomás.
Március 7–8-án, valamint 28–29-én jelentős karbantartási munkálatok miatt szünetel a vasúti forgalom a Déli pályaudvar és Budapest–Kelenföld vasútállomás között – közölte honlapján a MÁV-csoport. Az érintett hétvégéken az utasokat pótlóbuszok szállítják majd.
A közlemény szerint a munkálatok célja a turisztikai szezonra való felkészülés. A pályaudvaron elsősorban olyan, az utasok számára kevésbé látványos, ugyanakkor az üzembiztonság szempontjából kulcsfontosságú javításokat végzik majd el, amelyek hozzájárulnak a pályaudvar megbízható működéshez.
A tervek szerint megszüntetik és megelőzik a sebességkorlátozásokat, javítják a váltók, a biztosítóberendezések és a felsővezeték-hálózat állapotát.
A pályán sín-, betonalj- és talpfacserét végeznek, pótolják a zúzottkövet, ágyazatrostálást és -cserét hajtanak végre, valamint váltó- és vágányszabályozási munkákat is elvégeznek. Két peron végén összesen mintegy 1500 négyzetméteren aszfaltoznak. Emellett átvizsgálják a felsővezeték-hálózat egy részét, az alagutat és a támfalat, kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, valamint nagytakarítást tartanak az utasterekben, lépcsőkön, peronokon és perontetőkön.
A beruházás mintegy 150 millió forintba kerül, amelyet a vasúttársaság saját forrásból finanszíroz.
A karbantartási időszakban a vonatok jellemzően csak Kelenföldig közlekednek és onnan fordulnak vissza. A
Déli pályaudvar és Kelenföld között körülbelül 15 percenként induló MÁVbuszok biztosítják az utasok szállítását.
Március 6–9. és 27–30. között az éjszakai órákban – amikor nem járnak a fővárosi nappali járatok – szintén pótlóbuszok közlekednek majd a Déli pályaudvar (Krisztina körút felőli oldal) és Kelenföld (Etele tér) között, jellemzően 20–30 perces indulásokkal, az éjszakai vonatokhoz igazodva.
A vasúttársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy már lezárással járó hétvége előtti pénteken, késő este is rövidebb útvonalon, Kelenföldig közlekednek egyes járatok, illetve néhány hétfő hajnali vonat is onnan indul. A március 29-i óraátállítás miatt több vonat menetrendje is módosul: egyes járatok az időigazításhoz alkalmazkodva később indulnak.
A részletes, módosított menetrend a MÁV-csoport hivatalos honlapján érhető el.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László