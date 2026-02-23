Magyar segítséggel készül hatalmas tűzijátékra a Mercedes – Budapesten üzentek a világnak a németek

A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok: kiderült, melyik volt Magyarország kedvenc autója 2025-ben
Modelloffenzívát indít idén a német prémium autógyártó. A Mercedes-Benz a magyar fővárosban ismertette terveit, céljait, amellyel fel akarják venni a versenyt többek között a kínai vállalatokkal is.
A Mercedes-Benz mintegy 40 új, vagy alapjaiban újratervezett modellt mutat be a nagyközönségnek – a belépő szegmenstől egészen a csúcskategóriás példányokig, belsőégésű és elektromos hajtásláncokkal egyaránt. Erről az átfogó „offenzíváról” egy budapesti sajtótájékoztatón számolt be a Mercedes-Benz Hungária.
Fabiola Attorri ügyvezető igazgató szerint egy prémium autógyártó stratégiája egyszerűnek tűnik: kell hozzá
– úgy vélik, ez az, amit lassan 140 éve képviselnek.
A fővárosi sajtóeseményen elhangzott néhány konkrét cél is:
a kétmilliós értékesítési számmal nem elégednek meg világszerte, tovább növelnék, emellett az úgynevezett Top-End Vehicle szegmensben elért pozíciójukat is megerősítenék, ahogy az elektrifikált hajtásláncú (xEV) modellek részarányát is gyarapítanák.
Ami a magyar piacot érinti, 2025-ben a személyautó-eladásaik 8,7 százalékkal nőttek az előző üzleti évhez képest, az árbevételük pedig 11 százalékkal emelkedett 2024-ről 2025-re. Minden harmadik forgalomba kerülő járművük a Top-End Vehicle (TEV) szegmensbe tartozik, és az AMG-értékesítésük ennek a 20 százalékát teszi ki. A teljesen elektromos példányok részaránya 9,1 százalék.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tavaly 22. alkalommal lett piacvezető márka hazánkban a japán Suzuki – ebben a rangsorban a Mercedes a nyolcadik helyen végzett úgy, hogy „honfitársa”, egyik közvetlen riválisa, a BMW több mint 1400 darabbal többet adott el nála (5618 vs. 7052). Érdekesség, hogy a nálunk megtelepedő német autógyárak képviselői tavaly novemberben közösen álltak ki Debrecenben, s elismerték, óriási verseny alakult ki a piacon, amelyben Kína a legnagyobb versenytárs. Szerintük az ázsiai nagyhatalom egyik legnagyobb előnye, hogy évekkel korábban megkezdte az átállást az elektromobilitásra.
A Mercedes-Benz AG középtávú stratégiai terveiben éppen ezért szerepel az elektrifikált példányok még nagyobb arányú térhódítása.
A magyar sajtóeseményen nagy hangsúlyt kapott, hogy a Mercedes-Benz a széleskörű termékválaszték fejlesztésében hisz.
Hatalmas tűzijátékot tervezünk
– jelentették ki.
„A megújulás ugyanúgy érinti a formanyelvet, a digitális élményt és a hatékonyságot is. A cél az, hogy az ügyfelek ugyanazt az élményt kapják, függetlenül a hajtáslánctól” – emelte ki Fabiola Attorri.
A meghívottak – köztük lapunk – a megújult portfólió néhány első új típusát is megtekinthették személyesen.
Külön szerepet kapott a rendezvényen az új, teljesen villanyos GLB.
A kecskeméti gyártású modell a Mercedes legfejlettebb technológiájával készül, szimbolizálva, hogy a német márka milyen mélyen beágyazódott a magyar gazdaságba.
Ott volt a szintén elektromos CLA is, amelynek odaítélték a 2026-os Év Autója díjat, s ezzel a prémium-kompakt szegmens új referenciapontja lett. A belsőégésű motorral szerelt CLA-változat itt mutatkozott be először, és az elkövetkező hónapokban mindkét hajtáslánchoz fokozatosan lesz elérhető a Shooting Brake karosszéria-verzió.
A magyar piac slágerterméke ugyanakkor a GLC, amelyből lett . A modell fontos szerepet tölt be a magyar piac azon vásárlói számára, akik olyan zéró-kibocsátású SUV-t keresnek, amely hosszabb utazásokra is alkalmas.
Végezetül kiderült, a 140 éves évfordulót megünnepelendő, a Mercedes-Benz kiválasztott néhány főbb helyszínt világszerte, és Budapest büszkén tartozik ezek közé.
