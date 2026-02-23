Magyar segítséggel készül hatalmas tűzijátékra a Mercedes – Budapesten üzentek a világnak a németek

Ami a magyar piacot érinti, 2025-ben a személyautó-eladásaik 8,7 százalékkal nőttek az előző üzleti évhez képest, az árbevételük pedig 11 százalékkal emelkedett 2024-ről 2025-re. Minden harmadik forgalomba kerülő járművük a Top-End Vehicle (TEV) szegmensbe tartozik, és az AMG-értékesítésük ennek a 20 százalékát teszi ki. A teljesen elektromos példányok részaránya 9,1 százalék.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tavaly 22. alkalommal lett piacvezető márka hazánkban a japán Suzuki – ebben a rangsorban a Mercedes a nyolcadik helyen végzett úgy, hogy „honfitársa”, egyik közvetlen riválisa, a BMW több mint 1400 darabbal többet adott el nála (5618 vs. 7052). Érdekesség, hogy a nálunk megtelepedő német autógyárak képviselői tavaly novemberben közösen álltak ki Debrecenben, s elismerték, óriási verseny alakult ki a piacon, amelyben Kína a legnagyobb versenytárs. Szerintük az ázsiai nagyhatalom egyik legnagyobb előnye, hogy évekkel korábban megkezdte az átállást az elektromobilitásra.