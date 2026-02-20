Fontos bejelentést tett Lázár János: új fejezet nyílik az autóiparban – ez a hír a semmiből jött

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Új gyárat épít Magyarországon az egyik legnagyobb autómárka.
Magyarország az utóbbi években sikeresen hozott létre erős autóipari központokat több megyében – hangsúlyozta Lázár János. A tárcavezető azt is bejelentette,
hamarosan egy új Mercedes-gyárat is átadnak.
Az építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország sikeresen megteremtette az autóipari ökoszisztémák mintapéldáit több nagyvárosban, és most az élelmiszeriparnak kell felzárkóznia az autó- és a hadiipar mellé, hogy az ország hosszú távú jövőjét három szilárd pillérre építhesse – számolt be a Világgazdaság.
A tárcavezető kiemelte: Kecskeméten gyakorlatilag Mercedes-várost hoztak létre, és hamarosan egy új Mercedes-gyár átadása történik. Nyíregyháza mára Lego-várossá vált a dán játékóriás beruházásának köszönhetően, Szegedet a kínai BYD elektromosautó-gyára teszi BYD-várossá, Debrecen pedig a BMW beruházásával lett BMW-város.
Ezek a beruházások – mint fogalmazott – nem csupán üzemeket telepítettek a puszta közepére, hanem valódi ipari ökoszisztémákat alakítottak ki, milliárdos állami támogatásokkal. Az eredmény kézzelfogható: ezekben a megyékben megfordult a demográfiai trend, megszűnt a fiatalok elvándorlása, sőt, pozitív irányba fordult a népességfolyamat.
