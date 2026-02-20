Fontos bejelentést tett Lázár János: új fejezet nyílik az autóiparban – ez a hír a semmiből jött

Magyarország az utóbbi években sikeresen hozott létre erős autóipari központokat több megyében – hangsúlyozta Lázár János. A tárcavezető azt is bejelentette,

hamarosan egy új Mercedes-gyárat is átadnak.

Az építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország sikeresen megteremtette az autóipari ökoszisztémák mintapéldáit több nagyvárosban, és most az élelmiszeriparnak kell felzárkóznia az autó- és a hadiipar mellé, hogy az ország hosszú távú jövőjét három szilárd pillérre építhesse – számolt be a Világgazdaság.