Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
beruházás mercedes lázár jános magyarország

Fontos bejelentést tett Lázár János: új fejezet nyílik az autóiparban – ez a hír a semmiből jött

2026. február 20. 20:53

Új gyárat épít Magyarországon az egyik legnagyobb autómárka.

2026. február 20. 20:53
null

Magyarország az utóbbi években sikeresen hozott létre erős autóipari központokat több megyében – hangsúlyozta Lázár János. A tárcavezető azt is bejelentette, 

hamarosan egy új Mercedes-gyárat is átadnak.

Az építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország sikeresen megteremtette az autóipari ökoszisztémák mintapéldáit több nagyvárosban, és most az élelmiszeriparnak kell felzárkóznia az autó- és a hadiipar mellé, hogy az ország hosszú távú jövőjét három szilárd pillérre építhesse – számolt be a Világgazdaság.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

A tárcavezető kiemelte: Kecskeméten gyakorlatilag Mercedes-várost hoztak létre, és hamarosan egy új Mercedes-gyár átadása történik. Nyíregyháza mára Lego-várossá vált a dán játékóriás beruházásának köszönhetően, Szegedet a kínai BYD elektromosautó-gyára teszi BYD-várossá, Debrecen pedig a BMW beruházásával lett BMW-város.

Ezek a beruházások – mint fogalmazott – nem csupán üzemeket telepítettek a puszta közepére, hanem valódi ipari ökoszisztémákat alakítottak ki, milliárdos állami támogatásokkal. Az eredmény kézzelfogható: ezekben a megyékben megfordult a demográfiai trend, megszűnt a fiatalok elvándorlása, sőt, pozitív irányba fordult a népességfolyamat.

Nyitókép: MTI/EPA/Mast Irham

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
packó_
2026. február 20. 21:10
"ez a hír a semmiből jött" Nagyon hülye Mandiner címszerkesztő, hogy jöhet egy új gyár megnyitásának a híre a semmiből? (A tárcavezető azt is bejelentette, hamarosan egy új Mercedes-gyárat is átadnak.)
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. február 20. 21:10
Mi a bejelentés?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!