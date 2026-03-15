Itt az újabb leleplezés: a Hősök terét sem sikerült megtöltenie Magyar Péternek (VIDEÓ)

Eldőlt, hogy a Békemeneten vagy a Nemzeti Meneten voltak többen – megérkeztek a hivatalos adatok
Nem fognak tetszeni a számok a Tisza Párt elnökének…
A tiszások már a beszéd közben elindultak haza.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor beszédén 30 ezerrel többen voltak a Kossuth téren, mint Magyar Péter felszólalásán a Hősök terén. Az Országház előtt 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható, míg a Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség.
Deák Dániel politikai elemző a Facebook-oldalán közzétett felvételen mutatta: a Hősök tere korántsem volt tele, ráadásul a Tisza Párt szimpatizánsai Magyar Péter beszéde közben már hazafelé indultak.
A szóban forgó videót itt megtekintheti:
