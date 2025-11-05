Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Mercedes Audi BMW

Történelmi pillanat Magyarországon: közösen álltak ki a német prémium autógyártók Debrecenben

2025. november 05. 20:37

Az Audi, a BMW és a Mercedes vezetői egyetértenek abban, hogy óriási verseny alakult ki a piacon, amelyen Kína a legnagyobb versenytárs. Az is tény, hogy Németországot és Magyarországot évszázados múlt köti össze, a nálunk megtelepedő német prémium autógyártók pedig csak erősítik ezt az együttműködést.

2025. november 05. 20:37
null

A két erős ipari nemzet, Németország és Magyarország együttműködését évszázados múlt köti össze. Napjaink kihívásai ugyanakkor világszerte próbára teszik a vállalatokat. Ott van a német gazdaság, amely Európa motorja, éppen ezért a nemzetközi figyelem középpontjában áll. A kétoldalú kapcsolat miatt kiemelten fontos kérdés, hogy a különböző gazdaságpolitikai intézkedések, irányzatok, célok hogyan hatnak a magyarországi gyártókra és beszállítókra, valamint válaszképpen a cégek milyen stratégiákat alkalmaznak nemzetközi versenyképességük és válságállóságuk erősítésére. Többek között ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni a Német–Magyar Üzleti Fórum Debrecenben, amely a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), és Debrecen Megyei Jogú Város közös rendezésében valósult meg.

Magyarország, Németország, autógyárak, Audi, BMW, Mercedes
Magyarország és Németország együttműködését évszázados múlt köti össze – a debreceni BMW-gyár is jó példája ennek / Fotó: bmwgroup.com

A szakmai előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel tarkított eseményen több mint háromszázan vettek részt, köztük 

  • hazai és németországi vezető gazdasági szakértők, 
  • német és magyar nagyvállalatok, továbbá
  • kis- és középvállalkozások képviselői is. 

Barbara Zollmann, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetője a megnyitón úgy fogalmazott: hazánk második legnagyobb és legnépesebb városa mágnesként vonzza az üzletembereket, amit jól bizonyít ez a fórum is.

Véleményem szerint egy történelmi időszakban és jelképes helyen zajlik ez az esemény: 

Debrecennek régóta áhított vágya, hogy Magyarország új gazdasági központjává emelkedjen fel. A BMW-gyár öt héttel ezelőtti megnyitójával ez meg is valósult, és valamennyien tudjuk, hogy az üzem köré egy nagy e-mobilitási klaszter épült ki számos német, illetve ázsiai befektetővel

– fogalmazott Zollmann a Dehir tudósítása alapján. 

Papp László polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a cél egy egészségesen diverzifikált gazdaságszerkezet kialakítása. A hajdúsági településen 2015 óta 13 német társaság fektetett be vagy hajtott végre jelentős bővítést. Ezek a vállalatok 

több mint 8000 munkahelyet hoztak létre és több mint 3,5 milliárd euró összértékű beruházást helyeztek el a cívisvárosban.

Ők ugyanakkor nemcsak befektetők, hanem partnerek is Papp szerint.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország: történelmi pillanat a három német autógyártó kiállása

A rendezvényen közös panelbeszélgetésen vett részt a BMW, az Audi és a Mercedes. A szervezők 

történelmi pillanatnak nevezték, hogy a három német prémium autógyártó közösen áll ki.

A felek egyetértettek abban, hogy óriási verseny alakult ki a piacon, és Kína a legnagyobb versenytárs. Az ázsiai nagyhatalom ráadásul évekkel korábban megkezdte az átállást az elektromobilitásra – folytatódik a Dehir.hu cikke. 

„Ha a Nyugat felé tekintünk, akkor egy hatalmas vita kellős közepén találjuk magunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen is lesz ez a transzformáció. Jó-e például az elektrifikáció, érdemes lenne-e átgondolni? Véleményünk szerint az tény, hogy a jövőben elektromos meghajtásokat használunk, az átállás ugyanakkor nem fog olyan gyorsan menni, mint ahogy azt öt évvel ezelőtt gondoltuk. De azt látjuk a német piacon is, hogy az új termékek, a tisztán villanyos meghajtású autók elterjedése jelentős növekedési ütemet mutat. Vagyis a vevők saját maguktól, önszántukból váltanak, annak ellenére, hogy a feltételrendszer még bizonytalan és a politika heves harcokat folytat a témában” – közölte Michael Breme, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke. 

„Itt valaminek történnie kell, mindenek előtt a szabályozói környezetben. Lépni kell. Teljesen egyértelmű az állásfoglalás a mi részünkről, hogy legyenek nyíltak a piacok, és legyen szabad a kereskedelem. Ezek a vámok és kereskedelmi akadályok fékezik az innovációt” – nyomatékosította Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója a geopolitikai kihívásokra, és elsősorban a korlátozásokra, vámokra utalva, melyeknek eredményeképpen drágábbak lesznek a termékek, a különbözetet pedig végül a vevők fizetik meg.

Kemser nyomatékosította: nagyon komoly kihívást jelent Kína. Bár a BMW élen jár a prémium szegmensben, de a társaságon belül tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk az ázsiaiak előrenyomulása miatt, akik ráadásul idejönnek Európába. 

Megjöttek a kémfotók az új debreceni BMW-ről

Ha már BMW, a bajor gyártó az iX3 mellett az iX4 modell gyártását is Debrecenben tervezi, utóbbiról pedig megérkeztek az első kémfotók is. A Vezess.hu szerint a Neue Klasse platformra épülő, 2027-es iX4 lesz a vállalat első full elektromos SAC (Sports Activity Coupé) kategóriába sorolható típusa, amelyet nálunk fog előállítani.

A néhány napja kiszivárgott fotókon ugyan álcafóliával láthatók az új példányok, de a formájukon így is szépen látszik, hogy az új iX4 követi elődei megoldását, azaz kupés tetőívet kap, szemben az X3-as egyenesen futó megoldásával – mutat rá az autós szakportál.

Végezetül Guth Zoltán, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kommunikációs és külső kapcsolatok vezetője arról beszélt, hogy a gyártók folyamatosan igyekeznek technológiában és dizájnban is megújulni. A felek érintették az önvezető autókat is, amelyekkel fel tudják venni a versenyt a kínai cégekkel, emellett folyamatosan törekednek a kapacitások bővítésére. 

„Két párhuzamos felfutás van Kecskeméten, és még egy gyárbővítés is, de az is a tervünk, hogy a jövő évtől 300 ezer járművet tudunk majd itt legyártani éves szinten. Az új üzemrészben csakis kizárólag elektromos hajtású autókat fogunk előállítani” – hangsúlyozta Guth.

Nyitókép: Kandert Szabolcs/ dehir.hu

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. november 05. 21:33
A tiszások nyugat-európai autóiban nyíljon ki az összes légzsák.
Válasz erre
0
0
Skulo
2025. november 05. 21:23
Közeleg az idő,amikor az EU nak exportàljuk a Mercit.
Válasz erre
0
0
Necoure Yamakee
•••
2025. november 05. 21:02 Szerkesztve
A minuszoló droid úgy gondolja, hogy az a 600.000 ember és családja, aki Magyarországon az autóiparból és beszállitóiból él, a fejlesztés helyett legyen inkább munkanélküli hamár a brüsszeli sötétzöldek kiadták a fatvát a belsőégésű motorokra. Tudom, a selyemmaki fáklyás arcú slimfit nézésétől még a gdp is kiheverné azt 30% csökkenést, de ha aggyal is rendelkezőként vizsgáljuk, örülünk, hogy ezek a jövőt itt képzelik el. Mindhárom német luxusmárka ide telepitette a jövő elektromos húzóautóinak gyártását és mivel a keritésük mellé települtek az akkumulátorgyártók, ez egy darabi igy is fog maradni. Addig pedig felépülnek a fejlesztőrészlegeik, töményteledn mennyiségű mérnököt is vesznek fel. A seggarcoknak meg ott van a szivárgómaki és a pszchiátria.
Válasz erre
4
0
neszteklipschik
•••
2025. november 05. 20:50 Szerkesztve
"Ugyan!" A mindenszaros lippsik szerint ezek "csak összeszerelő üzemek". Szerintük sokkal jobb lenne, ha nem lennének itt, nem itt adóznának, nem itt adnának munkát, nem itt fejlesztenének. Mert hogy szerintük ez kell ahhoz, hogy "megmentsük a bolygót"! Minden ipari tevékenységet be kell szüntetni, hogy "zöldüljön a bolygó"! Bezony. A bezzegGermán Kalifátus jó úton is van e felé...
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!