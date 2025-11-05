Történelmi pillanat Magyarországon: közösen álltak ki a német prémium autógyártók Debrecenben

Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Az Audi, a BMW és a Mercedes vezetői egyetértenek abban, hogy óriási verseny alakult ki a piacon, amelyen Kína a legnagyobb versenytárs. Az is tény, hogy Németországot és Magyarországot évszázados múlt köti össze, a nálunk megtelepedő német prémium autógyártók pedig csak erősítik ezt az együttműködést.
A két erős ipari nemzet, Németország és Magyarország együttműködését évszázados múlt köti össze. Napjaink kihívásai ugyanakkor világszerte próbára teszik a vállalatokat. Ott van a német gazdaság, amely Európa motorja, éppen ezért a nemzetközi figyelem középpontjában áll. A kétoldalú kapcsolat miatt kiemelten fontos kérdés, hogy a különböző gazdaságpolitikai intézkedések, irányzatok, célok hogyan hatnak a magyarországi gyártókra és beszállítókra, valamint válaszképpen a cégek milyen stratégiákat alkalmaznak nemzetközi versenyképességük és válságállóságuk erősítésére. Többek között ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni a Német–Magyar Üzleti Fórum Debrecenben, amely a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), és Debrecen Megyei Jogú Város közös rendezésében valósult meg.
A szakmai előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel tarkított eseményen több mint háromszázan vettek részt, köztük
Barbara Zollmann, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetője a megnyitón úgy fogalmazott: hazánk második legnagyobb és legnépesebb városa mágnesként vonzza az üzletembereket, amit jól bizonyít ez a fórum is.
Véleményem szerint egy történelmi időszakban és jelképes helyen zajlik ez az esemény:
Debrecennek régóta áhított vágya, hogy Magyarország új gazdasági központjává emelkedjen fel. A BMW-gyár öt héttel ezelőtti megnyitójával ez meg is valósult, és valamennyien tudjuk, hogy az üzem köré egy nagy e-mobilitási klaszter épült ki számos német, illetve ázsiai befektetővel
– fogalmazott Zollmann a Dehir tudósítása alapján.
Papp László polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a cél egy egészségesen diverzifikált gazdaságszerkezet kialakítása. A hajdúsági településen 2015 óta 13 német társaság fektetett be vagy hajtott végre jelentős bővítést. Ezek a vállalatok
több mint 8000 munkahelyet hoztak létre és több mint 3,5 milliárd euró összértékű beruházást helyeztek el a cívisvárosban.
Ők ugyanakkor nemcsak befektetők, hanem partnerek is Papp szerint.
A rendezvényen közös panelbeszélgetésen vett részt a BMW, az Audi és a Mercedes. A szervezők
történelmi pillanatnak nevezték, hogy a három német prémium autógyártó közösen áll ki.
A felek egyetértettek abban, hogy óriási verseny alakult ki a piacon, és Kína a legnagyobb versenytárs. Az ázsiai nagyhatalom ráadásul évekkel korábban megkezdte az átállást az elektromobilitásra – folytatódik a Dehir.hu cikke.
„Ha a Nyugat felé tekintünk, akkor egy hatalmas vita kellős közepén találjuk magunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen is lesz ez a transzformáció. Jó-e például az elektrifikáció, érdemes lenne-e átgondolni? Véleményünk szerint az tény, hogy a jövőben elektromos meghajtásokat használunk, az átállás ugyanakkor nem fog olyan gyorsan menni, mint ahogy azt öt évvel ezelőtt gondoltuk. De azt látjuk a német piacon is, hogy az új termékek, a tisztán villanyos meghajtású autók elterjedése jelentős növekedési ütemet mutat. Vagyis a vevők saját maguktól, önszántukból váltanak, annak ellenére, hogy a feltételrendszer még bizonytalan és a politika heves harcokat folytat a témában” – közölte Michael Breme, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke.
„Itt valaminek történnie kell, mindenek előtt a szabályozói környezetben. Lépni kell. Teljesen egyértelmű az állásfoglalás a mi részünkről, hogy legyenek nyíltak a piacok, és legyen szabad a kereskedelem. Ezek a vámok és kereskedelmi akadályok fékezik az innovációt” – nyomatékosította Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója a geopolitikai kihívásokra, és elsősorban a korlátozásokra, vámokra utalva, melyeknek eredményeképpen drágábbak lesznek a termékek, a különbözetet pedig végül a vevők fizetik meg.
Kemser nyomatékosította: nagyon komoly kihívást jelent Kína. Bár a BMW élen jár a prémium szegmensben, de a társaságon belül tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk az ázsiaiak előrenyomulása miatt, akik ráadásul idejönnek Európába.
Ha már BMW, a bajor gyártó az iX3 mellett az iX4 modell gyártását is Debrecenben tervezi, utóbbiról pedig megérkeztek az első kémfotók is. A Vezess.hu szerint a Neue Klasse platformra épülő, 2027-es iX4 lesz a vállalat első full elektromos SAC (Sports Activity Coupé) kategóriába sorolható típusa, amelyet nálunk fog előállítani.
A néhány napja kiszivárgott fotókon ugyan álcafóliával láthatók az új példányok, de a formájukon így is szépen látszik, hogy az új iX4 követi elődei megoldását, azaz kupés tetőívet kap, szemben az X3-as egyenesen futó megoldásával – mutat rá az autós szakportál.
Végezetül Guth Zoltán, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kommunikációs és külső kapcsolatok vezetője arról beszélt, hogy a gyártók folyamatosan igyekeznek technológiában és dizájnban is megújulni. A felek érintették az önvezető autókat is, amelyekkel fel tudják venni a versenyt a kínai cégekkel, emellett folyamatosan törekednek a kapacitások bővítésére.
„Két párhuzamos felfutás van Kecskeméten, és még egy gyárbővítés is, de az is a tervünk, hogy a jövő évtől 300 ezer járművet tudunk majd itt legyártani éves szinten. Az új üzemrészben csakis kizárólag elektromos hajtású autókat fogunk előállítani” – hangsúlyozta Guth.
