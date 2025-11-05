Történelmi pillanat Magyarországon: közösen álltak ki a német prémium autógyártók Debrecenben

A felek egyetértettek abban, hogy óriási verseny alakult ki a piacon, és Kína a legnagyobb versenytárs. Az ázsiai nagyhatalom ráadásul évekkel korábban megkezdte az átállást az elektromobilitásra – folytatódik a Dehir.hu cikke.

„Ha a Nyugat felé tekintünk, akkor egy hatalmas vita kellős közepén találjuk magunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen is lesz ez a transzformáció. Jó-e például az elektrifikáció, érdemes lenne-e átgondolni? Véleményünk szerint az tény, hogy a jövőben elektromos meghajtásokat használunk, az átállás ugyanakkor nem fog olyan gyorsan menni, mint ahogy azt öt évvel ezelőtt gondoltuk. De azt látjuk a német piacon is, hogy az új termékek, a tisztán villanyos meghajtású autók elterjedése jelentős növekedési ütemet mutat. Vagyis a vevők saját maguktól, önszántukból váltanak, annak ellenére, hogy a feltételrendszer még bizonytalan és a politika heves harcokat folytat a témában” – közölte Michael Breme, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke.

„Itt valaminek történnie kell, mindenek előtt a szabályozói környezetben. Lépni kell. Teljesen egyértelmű az állásfoglalás a mi részünkről, hogy legyenek nyíltak a piacok, és legyen szabad a kereskedelem. Ezek a vámok és kereskedelmi akadályok fékezik az innovációt” – nyomatékosította Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója a geopolitikai kihívásokra, és elsősorban a korlátozásokra, vámokra utalva, melyeknek eredményeképpen drágábbak lesznek a termékek, a különbözetet pedig végül a vevők fizetik meg.

Kemser nyomatékosította: nagyon komoly kihívást jelent Kína. Bár a BMW élen jár a prémium szegmensben, de a társaságon belül tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk az ázsiaiak előrenyomulása miatt, akik ráadásul idejönnek Európába.

