Svájci tragédia, Orbán Viktor realizmusa és a brüsszeli diktatúra árnyéka | MAXIMA extra Roger Köppellel

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője volt. A beszélgetés a svájci Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesettel indult, amelyet a vendég nem balesetnek, hanem mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófának nevezett. Köppel éles kritikát fogalmazott meg a hatóságokkal szemben, az esetet Svájc „elzüllésének” és a maffiaszerű struktúrák megjelenésének tulajdonítva.

A főszerkesztő közvetlenül Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójáról érkezett, ahol lenyűgözte a magyar miniszterelnök geopolitikai realizmusa és „Hungary First” szemléletmódja. Egyetértett abban, hogy a liberális világrend korszaka véget ért, és beléptünk a nemzeti érdekek és a befolyási övezetek keményebb korszakába. Köppel szerint míg az Európai Unió elszántan háborúba akar vonulni Oroszország ellen, addig Magyarország a béke szigete maradt.