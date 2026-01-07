Svájci tragédia, Orbán Viktor realizmusa és a brüsszeli diktatúra árnyéka | MAXIMA extra Roger Köppellel

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán Roger Köppelt, a Weltwoche főszerkesztőjét látta vendégül. Köppel a svájci Crans-Montanában történt tragédiát, Orbán Viktor geopolitikai realizmusát és az EU „totalitárius” irányát elemezte.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője volt. A beszélgetés a svájci Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesettel indult, amelyet a vendég nem balesetnek, hanem mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófának nevezett. Köppel éles kritikát fogalmazott meg a hatóságokkal szemben, az esetet Svájc „elzüllésének” és a maffiaszerű struktúrák megjelenésének tulajdonítva.
A főszerkesztő közvetlenül Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójáról érkezett, ahol lenyűgözte a magyar miniszterelnök geopolitikai realizmusa és „Hungary First” szemléletmódja. Egyetértett abban, hogy a liberális világrend korszaka véget ért, és beléptünk a nemzeti érdekek és a befolyási övezetek keményebb korszakába. Köppel szerint míg az Európai Unió elszántan háborúba akar vonulni Oroszország ellen, addig Magyarország a béke szigete maradt.
Az interjúban rámutatott a nyugati politika képmutatására is, párhuzamot vonva az amerikai és orosz nagyhatalmi lépések között. Kiemelt témaként tárgyalták Jacques Baud svájci hírszerző ügyét, akit pusztán az elemzései és véleménye miatt tett szankciós listára az Európai Unió. A vendég ezt a lépést a jogállamiság megcsúfolásának tartja, különösen sérelmezve, hogy Svájc nem állt ki saját állampolgára mellett.
Erős véleményt fogalmazott meg a véleményszabadság helyzetéről: „ Számomra ez diktatúra. Egy demokráciában egy téves véleményt megcáfolnak. Csak a diktátorok tiltják be a téves véleményt.”
Köppel szerint az EU totalitárius irányba tart, ahol az eltérő véleményeket már nem vitatják, hanem büntetik. A beszélgetés rámutat arra is, hogyan válik a nemzetközi jog fegyverré a politikai ellenfelekkel szemben.
