Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról

Például a présüzem a Spartanburgban (USA) és Swindonban (Egyesült Királyság) használt rendszerek mintájára épült fel, amelyek know-how-ját és technológiáit Debrecen számára tovább finomították. A karosszériaüzemben előzetesen közel ezer ipari robot elhelyezését és folyamatait szimulálták digitálisan. Az alkalmazott kötési módszerek száma is jelentősen csökkent, és a további racionalizálásnak köszönhetően a Neue Klasse tervezési jellemzői már a fejlesztés korai szakaszában integrálhatók voltak.

A BMW Group Gyár Debrecen esetében a festőüzem meghatározó szerepet játszik a BMW iX3 szén-dioxid-egyenérték (CO2e)-lábnyomának jelentős csökkentésében. Csak a festőüzemben a megújuló forrásokból származó villamos energia felhasználása révén az éves CO2e-kibocsátás akár 12 ezer tonnával is csökkenhet.

A gyár éves energiaigényének körülbelül egynegyedét Magyarország egyik legnagyobb, 50 hektáros napelemparkja biztosítja.

A többletet – például a nem munkanapokon termelt – napenergiát egy 130 megawattóra kapacitású, 1800 köbméteres hőtároló rendszerben tárolják el.

A gyártási folyamatok teljes digitalizálása tovább növeli az összeszerelés hatékonyságát – például a gyártósor mentén elhelyezett érzékelők és kamerarendszerek segítségével automatizálják a minőségbiztosítási folyamatokat.