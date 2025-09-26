Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról

Történelmi nap Magyarországon: látványos videón a debreceni BMW-gyár (VIDEÓ)
A BMW szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják.
A debreceni lesz az első gyár, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Történelmi napra virradt Debrecen pénteken: ünnepélyes keretek között átadták a BMW-gyárat a vármegyei jogú városban.
A lapunkhoz eljutott közleményből kiderül, a BMW Group legújabb és leginnovatívabb gyártóüzeme egy új korszak kezdetét jelenti a vállalat életében:
október végén a magyar egyetemi városban sorozatgyártásba kerül az új BMW iX3, mint az első Neue Klasse platformra épülő jármű.
A debreceni gyárat virtuálisan tervezték és a gyakorlatban teljes mértékben a BMW iFACTORY elveinek megfelelően valósították meg. Ez a BMW Group első olyan járműgyára, amely normál működése során teljes mértékben megújuló energiából származó villamos energiára támaszkodik.
Magyarország egyik legnagyobb zöldmezős beruházásának elindításáról 2018-ban született döntés.
A BMW Group első közép-európai telephelye Debrecent a régió autóipari térképének meghatározó pontjává tette,
több ezer közvetlen munkahelyet teremtve, valamint továbbiakat a beszállítói láncban, a helyi beszállítóknál és szolgáltatóknál, amelyek az elmúlt időszakban telepedtek le a városban. Az új gyár megerősítette az ipari parkot is, és további beruházásokat ösztönzött a közlekedés és az infrastruktúra területén. Ugyanakkor a helyi egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Központtal (DSZC) való együttműködés révén
Magyarország egyik legnagyobb duális képzési központja is létrejött a debreceni gyárban.
Ez a BMW Group első olyan gyára, amely nem egy adott referenciaüzem mintájára működik. Ehelyett hálózati gyárként ötvözi a világ különböző helyszínein bevált legjobb gyakorlatokat.
Például a présüzem a Spartanburgban (USA) és Swindonban (Egyesült Királyság) használt rendszerek mintájára épült fel, amelyek know-how-ját és technológiáit Debrecen számára tovább finomították. A karosszériaüzemben előzetesen közel ezer ipari robot elhelyezését és folyamatait szimulálták digitálisan. Az alkalmazott kötési módszerek száma is jelentősen csökkent, és a további racionalizálásnak köszönhetően a Neue Klasse tervezési jellemzői már a fejlesztés korai szakaszában integrálhatók voltak.
A BMW Group Gyár Debrecen esetében a festőüzem meghatározó szerepet játszik a BMW iX3 szén-dioxid-egyenérték (CO2e)-lábnyomának jelentős csökkentésében. Csak a festőüzemben a megújuló forrásokból származó villamos energia felhasználása révén az éves CO2e-kibocsátás akár 12 ezer tonnával is csökkenhet.
A gyár éves energiaigényének körülbelül egynegyedét Magyarország egyik legnagyobb, 50 hektáros napelemparkja biztosítja.
A többletet – például a nem munkanapokon termelt – napenergiát egy 130 megawattóra kapacitású, 1800 köbméteres hőtároló rendszerben tárolják el.
A gyártási folyamatok teljes digitalizálása tovább növeli az összeszerelés hatékonyságát – például a gyártósor mentén elhelyezett érzékelők és kamerarendszerek segítségével automatizálják a minőségbiztosítási folyamatokat.
A mesterséges intelligencia értékeli az adatokat, és valós időben visszajelzést ad a gyártósoron dolgozó munkavállalóknak.
Az épület „ujjakra” hasonlító struktúrája – ami a BMW Group lipcsei gyárának tovább optimalizált változata – lehetővé teszi, hogy az alkatrészek 80 százaléka közvetlenül a gyártósor megfelelő szerelési pontjára kerüljön. A házon belüli logisztika teljes mértékben elektromos alapú.
A nagyfeszültségű akkumulátorokat közvetlenül a helyszínen szerelik össze, ami a „local for local” elvnek megfelelően rövid szállítási távolságokat tesz lehetővé.
A debreceni lesz az első az öt gyár közül világszerte, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – húzta alá a Orbán Viktor miniszterelnök a megnyitón tartott beszédében.
Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.
Úgy folytatta:
A magyar út nem vezet háborúba, nem költjük a magyarok pénzét mások háborújára – szögezte le.
Tájékoztatása szerint háromezer új munkahely jön létre a beruházással, de emlékeztetett arra is: a BMW képzési központot is létrehoz.
A cég közleménye szerint a toborzás jelenleg is aktívan zajlik, mivel hamarosan a második műszak is bevezetésre kerül.
Magyarország kormánya, a BMW Csoport és Debrecen városa együtt bizonyított
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere az MTI tudósítása szerint „a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató” gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, és új korszakot nyit Debrecen, valamint az ország keleti régiójának életében.
A polgármester azt mondta, számára ez a nap a hitről, a küzdeni tudásról és a debreceniségről szól, mindarról, „ami átsegített bennünket az autóipar nehézségein, a világjárványon, az energiaválságon és megannyi problémán, ami egy ilyen léptékű beruházás megvalósítását kíséri”.
Hozzátette: a debreceni BMW-gyár létrejötte mögött erős összefogás áll: Magyarország kormánya, a BMW Csoport és Debrecen városa együtt bizonyította, hogy a legnagyobb akadályokat is le lehet győzni.
Papp László szerint a gyár nem egyszerűen ipari beruházás, hanem „történelmi küldetés, amely megmutatja, hogy a jövő ipara és a jövő városa képes harmóniában együtt fejlődni”. Azt mondta, a városban megtízszerezték az iparterületeket, felépült több mint egymillió négyzetméter ipari ingatlan, amelynek köszönhetően 21 ezer új munkahely jött létre.
Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelemre, az élhetőségi és fenntarthatósági szempontokra, amelynek az eredményességét jól jelzi, hogy Debrecen a három finalista között van az Európa Zöld Fővárosa 2027 versenyben – jelezte Papp László.
