Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár átadásán: Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár

Az életük rázós pályaszakaszon halad át, a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. Gyors váltásokat és manőverekre lenne szükség – mondta a gazdaság helyzete kapcsán a miniszterelnök.

Nálunk nem változnak a szabályok

Szomorú szívvel mondom, hogy Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tudunk jó megállapodást kötni – fogalmazott Orbán. Ez azt jelenti például, hogy minden itt készült autóra 15 százalékos vámot vetnek ki az Egyesült Államokban. Így a Debrecenben készülő BMW is 15 százalékos hátránnyal indul. Mindez azt jelenti számunkra, hogy legalább ennyivel jobbnak kell lennünk – tette hozzá.

Szerencsére létezik út, amely nem csak a túléléshez, a talpon maradáshoz elegendő, de elvezet sikerhez, fejlődéshez, egy biztos jövőhöz. Orbán szerint mi, magyarok ilyen úton járunk, amelyen a mai naptól BMW-vel is lehet haladni.

„Nem bezárkózás, hanem összekapcsolódás, nem fékezés, hanem gyorsítás. Nem túlszabályozni, hanem rugalmasnak maradni. Adót nem emelni, hanem csökkenteni. A cégeknek nem parancsolni, hanem összedolgozni velük. A zöld átállást nem ellenük, hanem velük együtt megcsinálni – sorolta a receptet Orbán Viktor.