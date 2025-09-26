Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen gyár átadás Orbán Viktor BMW

Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár átadásán: Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár

2025. szeptember 26. 13:09

Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.

2025. szeptember 26. 13:09
null

Ígéretéhez híven a reggeli rádióinterjú után Orbán Viktor miniszterelnök Debrecenbe utazott, hogy részt vegyen a vérmegyeszékhelyen épült BMW-gyár átadóján.

Ahogy reggel a kormányfő kitért rá, a magyar állam támogatja a beruházásokat, így Békéscsabán is most kezdődik egy 280 milliárd forintos, ami több ezer munkahelyet teremt a kormány 40 milliárdos támogatása mellett. Pénteken pedig átadják a BMW-gyárat Debrecenben. Átadták.

Ezt is ajánljuk a témában

Aki azt mondja, hogy ne támogassuk a beruházásokat, azzal a kenyeret vesszük el az emberektől – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: ha egyszer a vállalkozások olyan erősek lesznek, hogy minden magyarnak adnak munkát, akkor lehet beszélni a vállalkozások támogatásának csökkentéséről.

Orbán Viktor köszöntőjében azt mondta, 1998-ban, amikor Helmut Kohllal megállapodtak a magyar és a német ipar együttműködéséről, akkor valahogy így képzeltük: lesznek elégedett németek, debreceniek és közös büszkeség.

A bajorok állnak hozzánk legközelebb

Büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség. Ahogy Orbán emlékeztetett: a BMW Bajorországból származik. 

Németország nagy ország, sok nép lakja, de a bajorok állnak és élnek hozzánk a legközelebb.

A magyarok azt jegyzeték fel anno a bajorokról, hogy szorgalmas emberek, akik szeretnek minket. 

A BMW népszerű Magyarországon, egy vagány autó, és mi, magyarok is szeretünk így gondolni magunkra – fogalmazott a kormányfő, aki azt kívánta, hogy egyre több család engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen. 

Az életük rázós pályaszakaszon halad át, a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. Gyors váltásokat és manőverekre lenne szükség – mondta a gazdaság helyzete kapcsán a miniszterelnök. 

Nálunk nem változnak a szabályok

Szomorú szívvel mondom, hogy Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tudunk jó megállapodást kötni – fogalmazott Orbán. Ez azt jelenti például, hogy minden itt készült autóra 15 százalékos vámot vetnek ki az Egyesült Államokban. Így a Debrecenben készülő BMW is 15 százalékos hátránnyal indul. Mindez azt jelenti számunkra, hogy legalább ennyivel jobbnak kell lennünk – tette hozzá. 

Szerencsére létezik út, amely nem csak a túléléshez, a talpon maradáshoz elegendő, de elvezet sikerhez, fejlődéshez, egy biztos jövőhöz. Orbán szerint mi, magyarok ilyen úton járunk, amelyen a mai naptól BMW-vel is lehet haladni. 

„Nem bezárkózás, hanem összekapcsolódás, nem fékezés, hanem gyorsítás. Nem túlszabályozni, hanem rugalmasnak maradni. Adót nem emelni, hanem csökkenteni. A cégeknek nem parancsolni, hanem összedolgozni velük. A zöld átállást nem ellenük, hanem velük együtt megcsinálni – sorolta a receptet Orbán Viktor.  

Aláhúzta: Magyarországon alacsonyan tartjuk az adókat a családok és vállalkozások számára is. 

Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok

– húzta alá a kormányfő.

Úgy folytatta: 

nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást.

A magyar út nem vezet háborúba, nem költjük a magyarok pénzét mások háborújára – szögezte le.

Tájékoztatása szerint háromezer új munkahely jön létre a beruházással, de a BMW képzési központot is létrehoz. 

Ahogy a Világgazdaság írja: a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat. A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 26. 14:14
salátás 2025. szeptember 26. 14:09 ha már annyian éltek egy szobába, hogy többes számba köszöntök az annak a biztos jele, hogy tényleg jobb munka kéne. mondjuk nálatok ez a hagyomány, mint az említett krumplilopás"" Mizu vándorköszörüs?Salátás aki krumplitolvajnak készült🤣🤣👍 Fáj az igazság?🤣🤣😂Miért nem mondtad anyádnak inkább káposztás lennél😆🤣
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 26. 14:12
Van itt tiszás vagy nyomorult fideszes?Csak a mi hazánk👍👍 toroczkai és a bűnvadászok👍👍
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 26. 14:09
ha már annyian éltek egy szobába, hogy többes számba köszöntök az annak a biztos jele, hogy tényleg jobb munka kéne. mondjuk nálatok ez a hagyomány, mint az említett krumplilopás
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 26. 14:07
jaj de fáj ez a tiszás mocsoknak 😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!