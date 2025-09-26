Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár átadásán: Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár

Orbán Viktor: A Tisza tervei alapján mindenkinek vagyonbevallást kell majd készítenie!
A kormányfő a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán közölte, nincs kiskorú sértett, az igazgató börtönben van.
Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.
Ígéretéhez híven a reggeli rádióinterjú után Orbán Viktor miniszterelnök Debrecenbe utazott, hogy részt vegyen a vérmegyeszékhelyen épült BMW-gyár átadóján.
Ahogy reggel a kormányfő kitért rá, a magyar állam támogatja a beruházásokat, így Békéscsabán is most kezdődik egy 280 milliárd forintos, ami több ezer munkahelyet teremt a kormány 40 milliárdos támogatása mellett. Pénteken pedig átadják a BMW-gyárat Debrecenben. Átadták.
Aki azt mondja, hogy ne támogassuk a beruházásokat, azzal a kenyeret vesszük el az emberektől – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: ha egyszer a vállalkozások olyan erősek lesznek, hogy minden magyarnak adnak munkát, akkor lehet beszélni a vállalkozások támogatásának csökkentéséről.
Orbán Viktor köszöntőjében azt mondta, 1998-ban, amikor Helmut Kohllal megállapodtak a magyar és a német ipar együttműködéséről, akkor valahogy így képzeltük: lesznek elégedett németek, debreceniek és közös büszkeség.
Büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség. Ahogy Orbán emlékeztetett: a BMW Bajorországból származik.
Németország nagy ország, sok nép lakja, de a bajorok állnak és élnek hozzánk a legközelebb.
A magyarok azt jegyzeték fel anno a bajorokról, hogy szorgalmas emberek, akik szeretnek minket.
A BMW népszerű Magyarországon, egy vagány autó, és mi, magyarok is szeretünk így gondolni magunkra – fogalmazott a kormányfő, aki azt kívánta, hogy egyre több család engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen.
Az életük rázós pályaszakaszon halad át, a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. Gyors váltásokat és manőverekre lenne szükség – mondta a gazdaság helyzete kapcsán a miniszterelnök.
Szomorú szívvel mondom, hogy Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tudunk jó megállapodást kötni – fogalmazott Orbán. Ez azt jelenti például, hogy minden itt készült autóra 15 százalékos vámot vetnek ki az Egyesült Államokban. Így a Debrecenben készülő BMW is 15 százalékos hátránnyal indul. Mindez azt jelenti számunkra, hogy legalább ennyivel jobbnak kell lennünk – tette hozzá.
Szerencsére létezik út, amely nem csak a túléléshez, a talpon maradáshoz elegendő, de elvezet sikerhez, fejlődéshez, egy biztos jövőhöz. Orbán szerint mi, magyarok ilyen úton járunk, amelyen a mai naptól BMW-vel is lehet haladni.
„Nem bezárkózás, hanem összekapcsolódás, nem fékezés, hanem gyorsítás. Nem túlszabályozni, hanem rugalmasnak maradni. Adót nem emelni, hanem csökkenteni. A cégeknek nem parancsolni, hanem összedolgozni velük. A zöld átállást nem ellenük, hanem velük együtt megcsinálni – sorolta a receptet Orbán Viktor.
Aláhúzta: Magyarországon alacsonyan tartjuk az adókat a családok és vállalkozások számára is.
Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok
– húzta alá a kormányfő.
Úgy folytatta:
nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást.
A magyar út nem vezet háborúba, nem költjük a magyarok pénzét mások háborújára – szögezte le.
Tájékoztatása szerint háromezer új munkahely jön létre a beruházással, de a BMW képzési központot is létrehoz.
Ahogy a Világgazdaság írja: a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat. A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.