Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olajszállítmány Kínai Népköztársaság venezuela egyesült államok

Feszülten figyel a világ: Venezuela olajszállítmányai Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének

2026. január 07. 06:08

Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt.

2026. január 07. 06:08
null

A Reuters arról ír, hogy Venezuela és az Egyesült Államok tisztviselői tárgyalásokat kezdtek a venezuelai nyersolaj amerikai finomítókba irányuló exportjának újraindításáról – erről öt kormányzati, ipari és szállítmányozási forrás számolt be a Portfolio szerint.

Emlékeztetnek:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

 Venezuelában több millió hordó nyersolaj vesztegel tartályhajókon és tárolótartályokban, 

mivel az ország az USA által elrendelt exporttilalom miatt nem tudja elszállítani készleteit. A blokád az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára nehezedő, fokozódó nyomásának része volt. Maduro elnököt végül elfogták az amerikai különleges erők, de a blokád és a szankciók egyelőre fennmaradnak.

Washington és Caracas most arról tárgyalnak, írják, hogy a blokád miatt 

Venezuelában olajszállítmányok az eredeti úticél, Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének.

Hangsúlyozzák: Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt, különösen azóta, hogy Washington 2020-ban szankciókat vezetett be a Venezuelával olajkereskedelmet folytató vállalatokkal szemben. A PDVSA állami olajvállalat az embargó miatt már 

kénytelen volt csökkenteni a kitermelést, mivel fogy a tárolókapacitása. 

Ha a cég rövid időn belül nem talál módot az export újraindítására, további termeléscsökkentésre kényszerülhet.

A Fehér Ház, a venezuelai kormány illetékesei és a PDVSA egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/ EPA/ Alex Plavevski

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. január 07. 07:56
ha ott bukik Kína, akkor az orosztól kell beszereznie a kiesett olajat
Válasz erre
0
0
blf2
•••
2026. január 07. 07:43 Szerkesztve
Ha ezt az oroszok csinálnák hajaj!!!!! Trump ,Bidendemokraták....egyik kutya másik eb Mondom én jobbos
Válasz erre
1
0
Hohokam
2026. január 07. 07:39
Sima lopás. Mondom ezt Trump/Orbán/Fidesz-támogatóként és EU-ellenes thatcherita-szuverenista antiglobalistaként.
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. január 07. 06:48
Mi az, hogy ‘Maduro elnököt végül elfogták az amerikai különleges erők,”?! végül? elfogták? Nem elfogták, hanem legyilkolták a környezetében lévő embereket és elrabolták. Mondjuk kadhafit simán agyonlőtték az árokparton a demokráciaexportőrök. Lehet, hogy maduro kap egy vádalkut, ha elismeri az usa vádjait, akkor legitimnek fog tűnni az usa újabb olajrablása, cserébe maduro egy titkos bahamai ‘ börtönbe’ kerül majd b nejével.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!