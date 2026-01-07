Feszülten figyel a világ: Venezuela olajszállítmányai Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének

Trump veszélyes zsákmányra vetett szemet: orosz védelem alatt álló hajóra támadna az Egyesült Államok
A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump Venezuelára kivetett szankcióival.
Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt.
A Reuters arról ír, hogy Venezuela és az Egyesült Államok tisztviselői tárgyalásokat kezdtek a venezuelai nyersolaj amerikai finomítókba irányuló exportjának újraindításáról – erről öt kormányzati, ipari és szállítmányozási forrás számolt be a Portfolio szerint.
Emlékeztetnek:
Venezuelában több millió hordó nyersolaj vesztegel tartályhajókon és tárolótartályokban,
mivel az ország az USA által elrendelt exporttilalom miatt nem tudja elszállítani készleteit. A blokád az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára nehezedő, fokozódó nyomásának része volt. Maduro elnököt végül elfogták az amerikai különleges erők, de a blokád és a szankciók egyelőre fennmaradnak.
Washington és Caracas most arról tárgyalnak, írják, hogy a blokád miatt
Venezuelában olajszállítmányok az eredeti úticél, Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének.
Hangsúlyozzák: Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt, különösen azóta, hogy Washington 2020-ban szankciókat vezetett be a Venezuelával olajkereskedelmet folytató vállalatokkal szemben. A PDVSA állami olajvállalat az embargó miatt már
kénytelen volt csökkenteni a kitermelést, mivel fogy a tárolókapacitása.
Ha a cég rövid időn belül nem talál módot az export újraindítására, további termeléscsökkentésre kényszerülhet.
A Fehér Ház, a venezuelai kormány illetékesei és a PDVSA egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.
