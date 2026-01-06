Trump veszélyes zsákmányra vetett szemet: orosz védelem alatt álló hajóra támadna az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok tervezi, hogy megkísérli elfogni a Bella 1 nevű olajtankert, amelyet Oroszország saját joghatósága alá helyezett – közölték a CNN.

A Bella 1-et az Egyesült Államok 2024-ben szankcionálta, mivel az az illegális olajat szállító „árnyék flottába” tartozott.