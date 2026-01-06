Ft
bella 1 Venezuela egyesült államok hajó donald trump oroszország

Trump veszélyes zsákmányra vetett szemet: orosz védelem alatt álló hajóra támadna az Egyesült Államok

2026. január 06. 22:22

A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump Venezuelára kivetett szankcióival.

2026. január 06. 22:22
null

Az Egyesült Államok tervezi, hogy megkísérli elfogni a Bella 1 nevű olajtankert, amelyet Oroszország saját joghatósága alá helyezett – közölték a CNN.

A Bella 1-et az Egyesült Államok 2024-ben szankcionálta, mivel az az illegális olajat szállító „árnyék flottába” tartozott. 

A hajó eredetileg Venezuelába tartott, ám az amerikai parti őrség elől elmenekülve visszafordult, és nyílt forrású hajózási adatok szerint jelenleg az Északi-Atlanti-óceánon, a brit partok közelében halad.

A hajó személyzete az üldözés közben orosz zászlót festett a hajóra, és azt állította, hogy Oroszország védelme alatt hajózik.

Röviddel ezután a tanker Marinera néven be is került az orosz hajónyilvántartásba. Oroszország még formális diplomáciai kérelmet is benyújtott az Egyesült Államoknak, hogy állítsák le a hajó üldözését.

Az Egyesült Államok ezzel szemben a múlt hónapban P-8 felderítő repülőgépeket vetett be az angliai RAF Mildenhall bázisról a tanker megfigyelésére. Emellett a közelmúltban több amerikai katonai eszközt is áthelyeztek az Egyesült Királyságba.

A Bella 1 elfogása valószínűleg különleges tengerészeti beavatkozást igényelne, mivel a hajó nem adja át magát önként. A műveletet tovább nehezíti az Északi-Atlanti-óceán gyakran rossz időjárása és az orosz joghatósági igény is.

A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump múlt havi bejelentésével, amely szerint az Egyesült Államok teljes blokádot vezetett be a szankcionált olajtankerek számára, hogy nyomást gyakoroljon a korábbi venezuelai elnök, Nicolás Maduro rezsimjére.

A nyitókép illusztráció: Sameer Al-Doumy / AFP 

pctroll
2026. január 06. 22:46
Remélem az oroszok cserébe viszik egész ukrajnát a g.cibe.
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2026. január 06. 22:45 Szerkesztve
Ha az a hajó bekerült az orosz hajónyilvántartásba Marinera néven, akkor az már egy orosz tanker és csak volt, a hajdan Bella 1 néven ismert tanker. Ha nem akarnak közvetlen konfliktust az oroszokkal, akkor megfelelő távolságból követhetik őket amíg csak akarják és amíg van erre idejük, kapacitásuk és pénzük, illetve az orosz felségterület határáig.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. január 06. 22:41
Micsoda kiváltság ott orosz zászlóra váltani, Bella 1 új neve Marine es a Hyperion. Az orosz zászló megszerzésének ára van, a költségek: regisztrációs díj, éves űrtartalom - illeték, egyéb szolgáltatási díjak. Ez Oroszországnak megfelel.
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
2026. január 06. 22:41
A russzkikat sem ejtették a fejük lágyára. Úgy vélem, ha nemzetközi vizeken megtámadják a tankert az igen érdekes kimenetű lesz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!