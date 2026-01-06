Trump veszélyes zsákmányra vetett szemet: orosz védelem alatt álló hajóra támadna az Egyesült Államok

Katonák nélkül biztosítana védelmet Ukrajnának az Egyesült Államok
Washington ad is, meg nem is.
A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump Venezuelára kivetett szankcióival.
Az Egyesült Államok tervezi, hogy megkísérli elfogni a Bella 1 nevű olajtankert, amelyet Oroszország saját joghatósága alá helyezett – közölték a CNN.
A Bella 1-et az Egyesült Államok 2024-ben szankcionálta, mivel az az illegális olajat szállító „árnyék flottába” tartozott.
A hajó eredetileg Venezuelába tartott, ám az amerikai parti őrség elől elmenekülve visszafordult, és nyílt forrású hajózási adatok szerint jelenleg az Északi-Atlanti-óceánon, a brit partok közelében halad.
A hajó személyzete az üldözés közben orosz zászlót festett a hajóra, és azt állította, hogy Oroszország védelme alatt hajózik.
Röviddel ezután a tanker Marinera néven be is került az orosz hajónyilvántartásba. Oroszország még formális diplomáciai kérelmet is benyújtott az Egyesült Államoknak, hogy állítsák le a hajó üldözését.
Az Egyesült Államok ezzel szemben a múlt hónapban P-8 felderítő repülőgépeket vetett be az angliai RAF Mildenhall bázisról a tanker megfigyelésére. Emellett a közelmúltban több amerikai katonai eszközt is áthelyeztek az Egyesült Királyságba.
A Bella 1 elfogása valószínűleg különleges tengerészeti beavatkozást igényelne, mivel a hajó nem adja át magát önként. A műveletet tovább nehezíti az Északi-Atlanti-óceán gyakran rossz időjárása és az orosz joghatósági igény is.
A tanker elfogására vonatkozó tervek összefüggésben állnak Donald Trump múlt havi bejelentésével, amely szerint az Egyesült Államok teljes blokádot vezetett be a szankcionált olajtankerek számára, hogy nyomást gyakoroljon a korábbi venezuelai elnök, Nicolás Maduro rezsimjére.
