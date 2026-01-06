Ft
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
financial times nato orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna oroszország

Katonák nélkül biztosítana védelmet Ukrajnának az Egyesült Államok

2026. január 06. 20:29

Washington ad is, meg nem is.

2026. január 06. 20:29


Washington és Kijev a párizsi megbeszéléseken egy olyan biztonsági mechanizmus kidolgozásáról egyeztetett, amely az amerikai technológiai fölényt kihasználva biztosítaná a tartós tűzszünetet. A Financial Times információi szerint az Egyesült Államok hajlandó lenne a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmi kötelezettségvállalást tenni, de a hagyományos szövetséges katonai jelenlét helyett digitális megfigyelő- és ellenőrzőrendszerekre építve.

A javaslat egyfajta kompromisszumos megközelítés: célja, hogy Oroszország aggályait enyhítse a nyugati csapatok Ukrajnától való távolmaradásával, miközben Ukrajna hosszú távú biztonságát is szavatolja. A lap által „technológiai pajzsnak” nevezett rendszer fő pillérei:

  • Távfelügyeleti hálózat: Szenzorokból és kamerákból álló rendszer folyamatosan rögzítené a csapatmozgásokat és minden egyes fegyverhasználatot.
  • Műholdas megfigyelés: Az orosz határ menti erőösszevonásokat valós időben észlelné a washingtoni döntéshozók számára.
  • Automatikus válaszmechanizmus: Oroszország esetleges újabb támadása esetén az USA és a „hajlandók koalíciója” jogilag kötelező erejű vállalást tenne a katonai válaszlépésekre.

Bár az elképzelés elvi támogatást élvez, a koalíció tagjai között jelentős fenntartások fogalmazódnak meg.

Nem minden részt vevő ország kész politikai nyilatkozatait olyan törvényi erővel bíró kötelezettséggé alakítani, amely egy orosz jogsértés esetén automatikusan háborúba sodorná saját haderejét.

Mivel Moszkva határozottan ellenzi bármilyen nyugati katonai egység megjelenését Ukrajnában, a terv megvalósulása nagymértékben azon múlik, hogy Donald Trump képes lesz-e elfogadtatni ezt a modellt a Kremllel egy átfogó nagy alkuban – véli a Financial Times.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP



 

