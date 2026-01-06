Ijesztő forgatókönyv látott napvilágot: Trump segítsége nélkül Putyin rövid idő alatt végiggyalogolhatna Európán

– áll a cikkben.

A szerzők rámutatnak, hogy a NATO amerikai csapatok nélküli győzelmének bármely elmélete azzal a felismeréssel kezdődik, hogy Európa képes ugyan rövid háborút megvívni, de egy elhúzódó konfliktust nem.

„Az Egyesült Államok által biztosított nehéz szállítóeszközök, légi utántöltés, légi parancsnoki és irányító rendszerek, műholdas hírszerzés és lőszerkészletek nélkül Európa képessége a nagy intenzitású harci műveletek fenntartására heteken belül kimerülne” – jegyezték meg Gio és Chalmers. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez nem Európa elkerülhetetlen vereségét jelenti, hiszen az öreg kontinens demográfiai és gazdasági előnyei jelentősek.

A probléma azonban az, hogy Oroszország gazdasága és társadalma fel van készülve a háborúra, és ahhoz, hogy az európai NATO-országok a leggyorsabban visszaverhessék a betolakodókat, gyors politikai döntéseket kell hozniuk, meg kell erősíteniük keleti szárnyukat, és át kell ragadniuk a kezdeményezést, még mielőtt Oroszország kihasználhatná Európa ipari és logisztikai képességeit.

„Sajnos Putyin megmutatta, hogy hajlandó hosszú háborúkat vívni – feltéve, hogy Kína támogatást nyújt. Kevésbé érzékeny a veszteségekre és az anyagi áldozatokra, mint demokratikus ellenfelei. Ha a Kreml úgy látja, hogy Nyugat-Európa belpolitikája elkezd megingani, akkor egyszerűen átvészelheti a kezdeti kudarcokat, és folytathatja a nyomásgyakorlást, ahogyan az Ukrajnában történik. Minél tovább tart a háború, annál rosszabbak lesznek Európa esélyei Amerika, mint a »demokrácia fegyvertára« nélkül” – jegyezték meg a szakértők.