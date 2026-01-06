Ijesztő forgatókönyv látott napvilágot: Trump segítsége nélkül Putyin rövid idő alatt végiggyalogolhatna Európán

Venezuela nem adja fel: titokban dacolnak Trump intézkedéseivel – ennek csúnya büntetés lehet a vége
Ha Oroszország 2027-ben megtámadna egy NATO-tagállamot, és az Egyesült Államok nem venne részt a konfliktusban, Európa csak rövid ideig lenne képes megvédeni magát.
Ha Oroszország 2027-ben megtámadna egy NATO-tagállamot, például Lettországot, és az Egyesült Államok nem venne részt a konfliktusban, Európa csak rövid ideig lenne képes ellenállni – vonta le a következtetést a londoni Királyi Főiskola hadtudományi tanszékének professzora, a Cambridge-i Biztonsági Kezdeményezés tudományos igazgatója, David Gio, valamint a brit védelmi főparancsnokság egykori helyettes vezetője, a Cambridge-i Emmanuel College oktatója, Dag Chalmers az Economist cikkében.
A szakértők egy lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel: 2027 márciusában orosz páncélos egységek lépik át a lett határt, elfoglalnak egy helyi vasútállomást, majd a második legnagyobb város felé vonulnak, ahol a lakosság fele orosz etnikumú. Céljuk egy kis terület megszerzése azzal az ürüggyel, hogy az „oroszul beszélő közösségeknek” Moszkva védelmére van szükségük. Az orosz csapatok gyorsan megerősített állásokat építenek és mobil légvédelmi rendszereket telepítenek, miközben elnökük, Vlagyimir Putyin arra vár, hogyan reagál a NATO – olvasható a cikkben.
A forgatókönyv szerint Donald Trump amerikai elnök kijelenti, hogy Amerika nem fog harcolni Lettország egy darabjáért, amely – fiktív szavaival élve – „lényegében amúgy is orosz”, és azzal indokolja döntését, hogy Oroszország túl erős ahhoz, hogy harcolni lehessen vele. Trump szerint lényegében Európa gyengesége váltotta ki az inváziót, írják a szakértők.
Ez a fiktív területfoglalás Lettországban arra kényszeríti a NATO-t, hogy mérlegelje azt, ami elképzelhetetlennek tűnt: képes-e a szövetség Amerika nélkül elrettenteni, majd visszaverni egy orosz offenzívát?”
– áll a cikkben.
A szerzők rámutatnak, hogy a NATO amerikai csapatok nélküli győzelmének bármely elmélete azzal a felismeréssel kezdődik, hogy Európa képes ugyan rövid háborút megvívni, de egy elhúzódó konfliktust nem.
„Az Egyesült Államok által biztosított nehéz szállítóeszközök, légi utántöltés, légi parancsnoki és irányító rendszerek, műholdas hírszerzés és lőszerkészletek nélkül Európa képessége a nagy intenzitású harci műveletek fenntartására heteken belül kimerülne” – jegyezték meg Gio és Chalmers. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez nem Európa elkerülhetetlen vereségét jelenti, hiszen az öreg kontinens demográfiai és gazdasági előnyei jelentősek.
A probléma azonban az, hogy Oroszország gazdasága és társadalma fel van készülve a háborúra, és ahhoz, hogy az európai NATO-országok a leggyorsabban visszaverhessék a betolakodókat, gyors politikai döntéseket kell hozniuk, meg kell erősíteniük keleti szárnyukat, és át kell ragadniuk a kezdeményezést, még mielőtt Oroszország kihasználhatná Európa ipari és logisztikai képességeit.
„Sajnos Putyin megmutatta, hogy hajlandó hosszú háborúkat vívni – feltéve, hogy Kína támogatást nyújt. Kevésbé érzékeny a veszteségekre és az anyagi áldozatokra, mint demokratikus ellenfelei. Ha a Kreml úgy látja, hogy Nyugat-Európa belpolitikája elkezd megingani, akkor egyszerűen átvészelheti a kezdeti kudarcokat, és folytathatja a nyomásgyakorlást, ahogyan az Ukrajnában történik. Minél tovább tart a háború, annál rosszabbak lesznek Európa esélyei Amerika, mint a »demokrácia fegyvertára« nélkül” – jegyezték meg a szakértők.
