Teljesen másik világ: beütött az Egyesült Államokban is a benzin-katasztrófa, igaz, ott már 300 forintos benzinárnál

Az Egyesült Államok és Izrael által indított, immár második hetébe lépő háború Iránnal közvetlen és súlyos hatással van az amerikai háztartások pénztárcájára – írja a The New York Times. A globális olajellátás zavarai miatt a benzinárak robbanásszerűen emelkednek, miközben az emberek már eleve a magas megélhetési költségekkel küzdenek. A legfrissebb adatok szerint az amerikai átlagos benzinár hétfőn gallononként 3,48 dolláros szintre emelkedett (kb. 300 forint literenként) az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai alapján – ez közel 17 százalékos növekedést jelent február 28. óta, amikor az első amerikai-izraeli csapások megkezdődtek Irán ellen.

Utoljára 2024-ben volt ilyen magas az üzemanyag ára. Az olajár (WTI és Brent) rövid időre átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt is, bár később kissé mérséklődött. A Perzsa-öbölből érkező olajszállítások jelentős része leállt vagy akadozik: a tankerek nem mernek átmenni a Hormuzi-szoroson, ami a világ olajforgalmának körülbelül egyötödét érinti. Ez közvetlenül hajtja fel az üzemanyag-, a dízel- és a repülőgép-üzemanyag-árakat egyaránt. A benzin drágulása azonnal továbbgyűrűzik: