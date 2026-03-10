Teljesen másik világ: beütött az Egyesült Államokban is a benzin-katasztrófa, igaz, ott már 300 forintos benzinárnál

Keresztes hadjárat az olajért – ez lesz Trump Ukrajnája? (VIDEÓ)
Megérkezett a Jólértesült Optimista friss része Kiszelly Zoltánnal.
Egyre jobban aggódnak az áremelkedések miatt a szavazók.
Az Egyesült Államok és Izrael által indított, immár második hetébe lépő háború Iránnal közvetlen és súlyos hatással van az amerikai háztartások pénztárcájára – írja a The New York Times. A globális olajellátás zavarai miatt a benzinárak robbanásszerűen emelkednek, miközben az emberek már eleve a magas megélhetési költségekkel küzdenek. A legfrissebb adatok szerint az amerikai átlagos benzinár hétfőn gallononként 3,48 dolláros szintre emelkedett (kb. 300 forint literenként) az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai alapján – ez közel 17 százalékos növekedést jelent február 28. óta, amikor az első amerikai-izraeli csapások megkezdődtek Irán ellen.
Utoljára 2024-ben volt ilyen magas az üzemanyag ára. Az olajár (WTI és Brent) rövid időre átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt is, bár később kissé mérséklődött. A Perzsa-öbölből érkező olajszállítások jelentős része leállt vagy akadozik: a tankerek nem mernek átmenni a Hormuzi-szoroson, ami a világ olajforgalmának körülbelül egyötödét érinti. Ez közvetlenül hajtja fel az üzemanyag-, a dízel- és a repülőgép-üzemanyag-árakat egyaránt. A benzin drágulása azonnal továbbgyűrűzik:
a szállítási költségek növekedése miatt sok áru és szolgáltatás ára is emelkedhet a következő hetekben-hónapokban.
Az amerikai háztartások már most is spórolásra kényszerülnek – sokan rövidebb utakat terveznek, ritkábban mennek bevásárolni autóval, vagy keresik az alternatív megoldásokat.
A Fehér Házban is feszültség van a téma körül; Donald Trump elnök korábban úgy fogalmazott, hogy „ha emelkednek az árak, hát emelkednek”, de a konfliktus végeztével gyorsan vissza fognak esni.
Egyes elemzők szerint a legsúlyosabb forgatókönyv esetén akár a gallononkénti 4 dolláros ár (kb. 350 forint literenként) is elképzelhető, ha a háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros lezárása tartós marad.
A közvélemény-kutatások szerint a többség aggódik a további drágulás miatt, és sokan úgy vélik, hogy az energiaárak emelkedése az infláció újbóli fellángolását hozhatja. Ezért is lenne fontos Trumpnak, hogy mielőbb lezárható legyen a közel-keleti háború, hiszen közelednek a félidős választások, ahol a gazdasági helyzet döntő kérdés lesz.
Nyitókép forrása: Frederic J. BROWN / AFP
