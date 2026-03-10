Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hormuzi - szoros üzemanyag irán egyesült államok

Teljesen másik világ: beütött az Egyesült Államokban is a benzin-katasztrófa, igaz, ott már 300 forintos benzinárnál

2026. március 10. 17:22

Egyre jobban aggódnak az áremelkedések miatt a szavazók.

2026. március 10. 17:22
null

Az Egyesült Államok és Izrael által indított, immár második hetébe lépő háború Iránnal közvetlen és súlyos hatással van az amerikai háztartások pénztárcájára – írja a The New York Times. A globális olajellátás zavarai miatt a benzinárak robbanásszerűen emelkednek, miközben az emberek már eleve a magas megélhetési költségekkel küzdenek. A legfrissebb adatok szerint az amerikai átlagos benzinár hétfőn gallononként 3,48 dolláros szintre emelkedett (kb. 300 forint literenként) az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai alapján – ez közel 17 százalékos növekedést jelent február 28. óta, amikor az első amerikai-izraeli csapások megkezdődtek Irán ellen.

Utoljára 2024-ben volt ilyen magas az üzemanyag ára. Az olajár (WTI és Brent) rövid időre átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt is, bár később kissé mérséklődött. A Perzsa-öbölből érkező olajszállítások jelentős része leállt vagy akadozik: a tankerek nem mernek átmenni a Hormuzi-szoroson, ami a világ olajforgalmának körülbelül egyötödét érinti. Ez közvetlenül hajtja fel az üzemanyag-, a dízel- és a repülőgép-üzemanyag-árakat egyaránt. A benzin drágulása azonnal továbbgyűrűzik:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a szállítási költségek növekedése miatt sok áru és szolgáltatás ára is emelkedhet a következő hetekben-hónapokban.

Az amerikai háztartások már most is spórolásra kényszerülnek – sokan rövidebb utakat terveznek, ritkábban mennek bevásárolni autóval, vagy keresik az alternatív megoldásokat.

A Fehér Házban is feszültség van a téma körül; Donald Trump elnök korábban úgy fogalmazott, hogy „ha emelkednek az árak, hát emelkednek”, de a konfliktus végeztével gyorsan vissza fognak esni.

Egyes elemzők szerint a legsúlyosabb forgatókönyv esetén akár a gallononkénti 4 dolláros ár (kb. 350 forint literenként) is elképzelhető, ha a háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros lezárása tartós marad.

A közvélemény-kutatások szerint a többség aggódik a további drágulás miatt, és sokan úgy vélik, hogy az energiaárak emelkedése az infláció újbóli fellángolását hozhatja. Ezért is lenne fontos Trumpnak, hogy mielőbb lezárható legyen a közel-keleti háború, hiszen közelednek a félidős választások, ahol a gazdasági helyzet döntő kérdés lesz.

Nyitókép forrása: Frederic J. BROWN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wwoman-2
2026. március 10. 19:42
USA-ban mindig olcsóbb volt a benzin, de főleg az az alapja, hogy nagyon sok helyen csak autóval lehet járni. New York az kivétel, meg néhány nagyváros, de Amerika lényegében egy "nagy falu". Egyszer voltam úgy rokonoknál, hogy gyalog kellett menni valamilyen buszhoz, azt hittem a lábam leszakad, míg egyáltalán elértük.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 10. 19:32
Szöszi gyorsan be is jelentette, hogy véget ért a háború. Ettől egyből visszaesett az ár 90 dodó alá. Nem sokáig kellett szenvedni az USA népének...
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. március 10. 18:39
Az árkülönbséget a világban dolgozó dollár fizeti az ameriakiaknak.
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2026. március 10. 18:02
"Benzin katasztrófa"... :) Ez jó. A New York-i minimum órabérből még mindig lehet kb 18 litert venni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!