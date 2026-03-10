Az ukrajnai háború tragédiája – így kaszálták el a nyugati szövetségesek a béke lehetőségét

A szakértő szerint miközben zsidók, amerikaiak és arabok együtt harcolnak Irán ellen a szabadságért, sok nyugat-európai vezető a passzivitás politikáját választotta.

„Ha nem védelmezzük aktívan a civilizációnkat, senki sem védi meg helyettünk, és ez történik Nyugat-Európában” – vélekedett.

Michael von der Schulenburg, az ENSZ korábbi főtitkárhelyettese ezzel szemben úgy vélekedett: az iráni háború esetében érdemes a dolgokat mindkét oldalról megvizsgálni.

Szerinte a háború, a fegyveres konfliktus vagy egy ország vezetőjének kiiktatása soha nem lehet tartósan eredményes.

Felidézte: az amerikai kongresszus statisztikái szerint az Egyesült Államok 2022-ig 251 alkalommal támadott meg más országokat a demokrácia és a szabadság védelmére hivatkozva, ám ezekkel az akciókkal soha nem sikerült elérni a kívánt célt. A jogállamiság kiépítése helyett sok esetben káosz alakult ki.

Iránnal kapcsolatban úgy fogalmazott: a katonai beavatkozás „megölt minden lehetőséget” a belső lázadásra.

Hozzátette: az Egyesült Államok szempontjából az is hátrányt jelent, hogy Donald Trumpnak kevés ideje van, hiszen közelednek a félidős választások, és már a republikánusok körében is sokan ellenzik az iráni akciót. Szerinte a konfliktus elhúzódása Irán malmára hajthatja a vizet.

„Ez a háború tönkreteheti Trump elnökségét” – mondta.

Elszalasztott béke Ukrajnában

Schulenburg az ukrajnai háborúval kapcsolatban is hangsúlyozta: mihamarabbi békére van szükség. Ehhez elengedhetetlen, hogy Európa hajlandó legyen szóba állni Oroszországgal, mert enélkül elképzelhetetlen egy független és szuverén Ukrajna.

Elmondta: az Európai Parlament képviselőjeként sokkolta, hogy – miután élete során annyi háborút látott – milyen könnyedséggel beszélnek egyesek a háborúról egy kávé mellett.

Ráadásul miközben a fő téma a fegyverszállítások és Oroszország megbüntetése, alig esik szó diplomáciai megoldásról, párbeszédről vagy a konfliktus mielőbbi lezárásáról.

Ugyanakkor szerinte nem ez a legtragikusabb a háború kapcsán, hanem az, ami az első törökországi béketárgyalások után történt.

Schulenburg – aki közelről figyelte az akkori tárgyalásokat – felidézte: Ukrajna és Oroszország az ENSZ Alapokmányában foglaltak alapján cselekedett, amikor a háború kitörése után röviddel tárgyalóasztalhoz ültek, és kidolgoztak egy tízpontos tervet, amellyel mindkét fél elégedett volt.

Ám öt nappal a végső tárgyalások előtt, március 24-én NATO-csúcsot tartottak, ahol – állítása szerint – lényegében elutasítottak mindenféle megállapodást a két ország között.

Schulenburg felidézte Volodimir Zelenszkij akkori nyilatkozatát a The Economistnak, amelyben az ukrán elnök így fogalmazott:

„Nyugati barátaink szeretnék folytatni a háborút azért, hogy meggyengítsék Oroszországot.”

A szakértő tragédiának nevezte, hogy a békeprojektként létrejött Európai Unió nem akarja, hogy Ukrajnában béke legyen. Szerinte hiába lett volna lehetőség a békére, az EU nemet mondott rá.

A beszélgetés végén Schulenburg méltatta a magyar kormány békepárti törekvéseit. Megismételte: Európának nagyobb szüksége van a békére, mint Oroszországnak, de diplomácia és párbeszéd nélkül ez nem fog működni.

Kiemelte: a párbeszéd kezdeményezésében Európában Magyarország jár az élen, amiért – mint mondta – hálás Orbán Viktornak.

„A történelem a béketeremtőké lesz, és nem a háborúskodóké” – mondta bizakodva.

Nyitókép: MCC