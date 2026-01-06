„Potyognak a könnyeim” – a korábbi szövetségi kapitány sírva emlékezett a húsz éve elhunyt Zavadszky Gáborra

„Nagyon kicsik voltunk, nekem mégis kristálytisztán megvan az a húsz évvel ezelőtti nap – mondta a sportlapnak a Dubaiban utolért dr. Zavadszky Norbert. – Nagyon szerettük az apai nagyszülőket, és a nagymama sírt nagyon – emlékszem, mennyire furcsa volt, mert addig csak a nevetés, a jókedv volt jellemző abban a házban, nem értettem, mi baj történhetett. Anya mondta, hogy hazamegyünk és megbeszéljük: leültetett a kanapéra minket, és közölte a hírt. Ma azt gondolom, kicsik voltunk ahhoz, hogy felfogjuk, mit jelent ez: soha többé nem találkozhatunk, nem beszélgethetünk apával.”

„Lelkileg készülök erre a napra, de nem félek tőle – felelte Zavadszky Roland. – Évek óta minden kedden kimegyek a temetőbe, hacsak nem vagyok külföldön, vagy nagyon messze a fővárostól, ott a helyem. Ráadásul apué mellett van nagyapa sírja is, őt 2017-ben vesztettük el. Az más érzés volt, egyfelől nem derült égből villámcsapásként ért minket, másrészt sokkal nagyobbak voltunk, megértettük, felfogtuk, miről van szó. Észrevettem, hogy nekem egyfajta elvonulás a világ zajától a keddi látogatás: megnyugszom, elcsendesedik minden körülöttem. Ott vagyok velük. Teljesen kikapcsolnak ezek az órák, és tudom, éppen keddre esik a huszadik évforduló, természetesen ott leszek most is.”