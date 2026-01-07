Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Nicolás Maduro Venezuela Oroszország Friedrich Merz Dimitrij Medvegyev

Merz elrablásáról fantáziáltak az oroszok – Berlin azonnal reagált

2026. január 07. 04:16

Sebastian Hille kormányszóvivő berlini sajtótájékoztatón közölte: a fenyegetést „tudomásul vették”.

2026. január 07. 04:16
null

A német kormány „tudomásul vette” , de határozottan elítélte Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesének fenyegető kijelentéseit, ugyanakkor nem látja indokoltnak a kancellár védelmének megerősítését – írta a Der Tagesspiegel nyomán a Kárpáthír.

Medvegyev Nicolás Maduro venezuelai diktátor január 3-ai amerikai kiemelését követően beszélt arról, hogy

egy „speciális művelet” keretében akár Friedrich Merz elrablását is elképzelhetőnek tartaná.

Sebastian Hille kormányszóvivő berlini sajtótájékoztatón közölte: a fenyegetést „tudomásul vették” és elítélik, de a jelenlegi helyzet nem indokolja a készültségi szint emelését. Mint fogalmazott:

a meglévő biztonsági intézkedések megfelelőek, a kancellár „jól és megbízhatóan védett”.

***

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP
 

