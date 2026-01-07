Merz elrablásáról fantáziáltak az oroszok – Berlin azonnal reagált

Akciófilmeket idéző módon fogták el Madurót, volt itt minden: légi csapások, kommandós rajtaütés, lángvágó és még páncélozott pánikszoba is
Az amerikai különleges erők sebészi pontossággal emelték ki a diktátor drogbárót Caracasból.
Sebastian Hille kormányszóvivő berlini sajtótájékoztatón közölte: a fenyegetést „tudomásul vették”.
A német kormány „tudomásul vette” , de határozottan elítélte Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesének fenyegető kijelentéseit, ugyanakkor nem látja indokoltnak a kancellár védelmének megerősítését – írta a Der Tagesspiegel nyomán a Kárpáthír.
Medvegyev Nicolás Maduro venezuelai diktátor január 3-ai amerikai kiemelését követően beszélt arról, hogy
egy „speciális művelet” keretében akár Friedrich Merz elrablását is elképzelhetőnek tartaná.
Sebastian Hille kormányszóvivő berlini sajtótájékoztatón közölte: a fenyegetést „tudomásul vették” és elítélik, de a jelenlegi helyzet nem indokolja a készültségi szint emelését. Mint fogalmazott:
a meglévő biztonsági intézkedések megfelelőek, a kancellár „jól és megbízhatóan védett”.
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP