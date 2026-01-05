Akciófilmeket idéző módon fogták el Madurót, volt itt minden: légi csapások, kommandós rajtaütés, lángvágó és még páncélozott pánikszoba is

Hónapokig tartó előkészítés után, alig két és fél óra alatt zajlott le az a nagyszabású amerikai katonai művelet, amelynek végén Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták, majd az Egyesült Államokba szállították. A Guardian részletes elemzései szerint a hadművelet a modern amerikai katonai doktrína teljes arzenálját felvonultatta: légi fölény, precíziós csapások, különleges erők, mélységi hírszerzési műveletek és pszichológiai hadviselés egyszerre jelentek meg az akcióban.

Rajtaütés az éj leple alatt

Az akció január 3-án, helyi idő szerint hajnali 2 óra előtt kezdődött. Caracas lakóit robbanások, légvédelmi szirénák és égő katonai létesítmények fénye verte fel a legszebb álmukból. Az amerikai hadsereg rakétacsapásokkal bénította meg a hadsereg főváros körüli infrastruktúráját: