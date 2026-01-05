Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nicolás Maduro Caracas Venezuela Delta Force hadsereg Egyesült Államok

Akciófilmeket idéző módon fogták el Madurót, volt itt minden: légi csapások, kommandós rajtaütés, lángvágó és még páncélozott pánikszoba is

2026. január 05. 19:07

Az amerikai különleges erők sebészi pontossággal emelték ki a diktátor drogbárót Caracasból.

2026. január 05. 19:07
null

Hónapokig tartó előkészítés után, alig két és fél óra alatt zajlott le az a nagyszabású amerikai katonai művelet, amelynek végén Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták, majd az Egyesült Államokba szállították. A Guardian részletes elemzései szerint a hadművelet a modern amerikai katonai doktrína teljes arzenálját felvonultatta: légi fölény, precíziós csapások, különleges erők, mélységi hírszerzési műveletek és pszichológiai hadviselés egyszerre jelentek meg az akcióban.

Rajtaütés az éj leple alatt

Az akció január 3-án, helyi idő szerint hajnali 2 óra előtt kezdődött. Caracas lakóit robbanások, légvédelmi szirénák és égő katonai létesítmények fénye verte fel a legszebb álmukból. Az amerikai hadsereg rakétacsapásokkal bénította meg a hadsereg főváros körüli infrastruktúráját:

  • légibázisokat,
  • kommunikációs központokat és
  • légvédelmi állásokat

támadtak, köztük a stratégiai jelentőségű La Carlota repülőteret és a Fuerte Tiuna katonai komplexumot, amelyet régóta Maduro egyik tartózkodási helyeként tartottak számon.

A Guardian szerint a támadás a 2003-as iraki hadjárat képeit idézte: a repülőgépeket nem lehetett látni, de a hangjuk betöltötte az eget, miközben a város fölött sorozatos robbanások villantak fel.

Hónapokig figyelték a diktátort

Az Absolute Resolve (Teljes eltökéltség) névre keresztelt hadművelet kulcsa a hosszú hírszerzési előkészítés volt.

Az amerikai titkosszolgálatok – mindenekelőtt a CIA – hónapokon át térképezték fel Maduro „életmintázatát”:

  • hol alszik,
  • mikor mozog,
  • kik veszik körül.

Maduro a veszélyt érzékelve folyamatosan váltogatta éjszakai tartózkodási helyeit, és egyre inkább kubai testőrökre és elhárításra támaszkodott, ám ez sem bizonyult elégnek.

A döntő információ január 2-án este érkezett az amerikaiakhoz:

Maduro Caracas déli részén, Venezuela legnagyobb és legfontosabb katonai létesítményében, a Fuerte Tiuna egyik erősen védett objektumában tartózkodott.

Ezt követően Donald Trump 22:46-kor (keleti parti idő szerint) kiadta a végső parancsot a művelet megkezdésére.

Légi fölény és helikopteres beszivárgás

Az amerikai hadsereg legalább 150 repülőgépet vetett be az akció során.

Az elavult venezuelai légvédelmet – a már az izraeli–iráni háborúban is teljesen hatástalannak bizonyuló, orosz gyártmányú SZ-300 és a '70-es évekből itt maradt szovjet gyártmányú 9K37 Buk rendszereket – Tomahawk cirkálórakétákkal és HARM radarelhárító fegyverekkel iktatták ki. A légi fölény megszerzése után F-35-ös vadászgépek csapást mértek az állomáshelyeiken tétlenül várakozó venezuelai repülőkre.

Ezzel párhuzamosan különleges helikopterek – módosított Black Hawk és Chinook típusok – alacsonyan, a tenger fölött repülve közelítették meg Caracast, kihasználva a domborzat adta radarárnyékot. A Guardian által idézett katonai vezetők szerint a meglepetés teljes volt:

a helikoptereket nem sikerült lelőni a védőknek, noha egy gép megsérült.

Percek alatt lezavarták a rajtaütést

Hajnali 2:01-kor a Delta Force egységei leszálltak Maduro tartózkodási helyén. A komplexumról korábban élethű másolatot építettek az Egyesült Államokban, így az amerikai katonák pontosan ismerték az épület szerkezetét. Az elit alakulat behatoló egységét lángvágóval is felszerelték, amellyel a biztonsági acélajtókon is gond nélkül átjutottak.

A Fuerte Tiuna az akció előtt és után
Forrás: X

A kialakult rövid tűzharcban több, Maduróhoz hű testőr is életét vesztette. A venezuelai védelmi minisztérium szerint országosan legalább 40 halálos áldozata volt az összecsapásoknak. Amerikai részről nem volt veszteség.

Maduro egy páncélozott biztonsági szobába próbált menekülni, de nem volt ideje bezárkózni:

a kommandósok szó szerint rázúdultak, mielőtt bezárhatta volna az ajtót.

Trump később úgy fogalmazott:

Olyan gyorsan rohanták meg, hogy esélye sem volt.”

Irány Amerika!

Madurót és feleségét helikopterrel vitték ki az országból, majd a Karib-tengeren várakozó USS Iwo Jima hadihajóra szállították. Innen amerikai ellenőrzés alatt az Egyesült Államokba vitték, ahol – az igazságügyi miniszter közlése szerint – nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak várják őket szövetségi bíróság előtt.

A hadművelet 4:29-kor zárult le:

alig két és fél órával azután, hogy az első rakéták becsapódtak Caracas környékén.

Katonai siker, politikai bizonytalanság

Katonai értelemben az akció tankönyvi pontosságú siker volt. Politikai értelemben azonban – a Guardian által idézett elemzők szerint – korántsem biztos, hogy Venezuela ezzel demokratikus irányba fordul. Bár Maduro eltűnt a színről, a rendszer kulcsszereplői továbbra is pozícióban vannak, és az ország jövője minden eddiginél bizonytalanabb.

Az viszont már most világos: az Egyesült Államok példátlan nyíltsággal és erővel avatkozott be, és a caracasi éjszaka örökre bevonul a modern katonai műveletek történetébe.

***

Fotó: X

 

