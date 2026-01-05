Akciófilmeket idéző módon fogták el Madurót, volt itt minden: légi csapások, kommandós rajtaütés, lángvágó és még páncélozott pánikszoba is

Irány Amerika!
Madurót és feleségét helikopterrel vitték ki az országból, majd a Karib-tengeren várakozó USS Iwo Jima hadihajóra szállították. Innen amerikai ellenőrzés alatt az Egyesült Államokba vitték, ahol – az igazságügyi miniszter közlése szerint – nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak várják őket szövetségi bíróság előtt.
A hadművelet 4:29-kor zárult le:
alig két és fél órával azután, hogy az első rakéták becsapódtak Caracas környékén.
Katonai siker, politikai bizonytalanság
Katonai értelemben az akció tankönyvi pontosságú siker volt. Politikai értelemben azonban – a Guardian által idézett elemzők szerint – korántsem biztos, hogy Venezuela ezzel demokratikus irányba fordul. Bár Maduro eltűnt a színről, a rendszer kulcsszereplői továbbra is pozícióban vannak, és az ország jövője minden eddiginél bizonytalanabb.
Az viszont már most világos: az Egyesült Államok példátlan nyíltsággal és erővel avatkozott be, és a caracasi éjszaka örökre bevonul a modern katonai műveletek történetébe.