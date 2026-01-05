Trump semmit nem bízott a véletlenre: hónapokon át készültek Maduro elfogására – azt is tudták mit eszik az elnök

Trump a fél világot bekebelezné? Kuba és Kolumbia is célkeresztbe került – Grönland sem lehet nyugodt
Trump szerint Kuba a bukás szélén áll, Kolumbia vezetése sem maradhat sokáig és Grönlandra is igényt tart az Egyesült Államok.
Az amerikai elit egységek egy, a venezuelai elnöki rezidenciáról készült másolatban gyakoroltak, hasonlóan, mint az Oszama bin Láden elleni akció előtt.
Donald Trump amerikai elnök elárulta, hogy még egy utolsó esélyt adott Nicolás Maduro venezuelai államfőnek, hogy önként távozzon a hatalomból, mielőtt elrendelte volna az ellene indított katonai akciót. Trump elmondása szerint egy héttel az elfogás előtt telefonon közölte Maduróval, hogy le kell mondania, ám a venezuelai vezető végül nem engedett – írta meg az amerikai NBC News.
Fény derült arra is, hogy a CIA titkos egysége hónapokon át figyelte Maduro mozgását, szokásait és tartózkodási helyeit.
Az amerikai hírszerzés részletes információkkal rendelkezett még arról is, hol alszik az elnök, mit eszik és merre utazik.
A Maduro elleni művelet előkészítése hónapokig zajlott: elit amerikai egységek egy, a venezuelai elnöki rezidenciáról készült másolatban gyakoroltak, hasonló módszerrel, mint az Oszama bin Láden elleni akció előtt. A katonák speciális eszközökkel készültek arra az esetre is, ha acélfalakon kellene áthatolniuk Maduro pánikszobájában.
A tervet a Trump-kormányzat szűk vezetői köre irányította, köztük Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese.
A támadást napokig halasztotta a rossz időjárás, mire pénteken kedvezővé váltak a körülmények. Több mint 150 amerikai helikopter indult Caracas felé fedélzetükön a különleges erők katonáival, más egységek pedig megbénították Venezuela légvédelmét.
Az amerikai katonák szombat hajnalra érték el azt az erősen védett létesítményt, ahol Maduro tartózkodott. A rajtaütés teljesen váratlanul érte az elnököt és feleségét, Cilia Florest.
A házaspár megpróbált elmenekülni egy pánikszobába, de nem jutott el oda időben: az amerikai egységek őrizetbe vették mindkettőjüket.
A művelet során tűzharc is kialakult, egy amerikai helikopter megsérült, több katona megsebesült, de halálos áldozat nem volt. Az amerikai erők néhány órán belül elhagyták Venezuelát.
