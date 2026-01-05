Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pete hegseth maduro marco rubio Venezuela donald trump katona Egyesült Államok

Trump semmit nem bízott a véletlenre: hónapokon át készültek Maduro elfogására – azt is tudták mit eszik az elnök

2026. január 05. 11:20

Az amerikai elit egységek egy, a venezuelai elnöki rezidenciáról készült másolatban gyakoroltak, hasonlóan, mint az Oszama bin Láden elleni akció előtt.

2026. január 05. 11:20
null

Donald Trump amerikai elnök elárulta, hogy még egy utolsó esélyt adott Nicolás Maduro venezuelai államfőnek, hogy önként távozzon a hatalomból, mielőtt elrendelte volna az ellene indított katonai akciót. Trump elmondása szerint egy héttel az elfogás előtt telefonon közölte Maduróval, hogy le kell mondania, ám a venezuelai vezető végül nem engedett – írta meg az amerikai NBC News.

Fény derült arra is, hogy a CIA titkos egysége hónapokon át figyelte Maduro mozgását, szokásait és tartózkodási helyeit. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai hírszerzés részletes információkkal rendelkezett még arról is, hol alszik az elnök, mit eszik és merre utazik.

A Maduro elleni művelet előkészítése hónapokig zajlott: elit amerikai egységek egy, a venezuelai elnöki rezidenciáról készült másolatban gyakoroltak, hasonló módszerrel, mint az Oszama bin Láden elleni akció előtt. A katonák speciális eszközökkel készültek arra az esetre is, ha acélfalakon kellene áthatolniuk Maduro pánikszobájában.

A tervet a Trump-kormányzat szűk vezetői köre irányította, köztük Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadást napokig halasztotta a rossz időjárás, mire pénteken kedvezővé váltak a körülmények. Több mint 150 amerikai helikopter indult Caracas felé fedélzetükön a különleges erők katonáival, más egységek pedig megbénították Venezuela légvédelmét.

Az amerikai katonák szombat hajnalra érték el azt az erősen védett létesítményt, ahol Maduro tartózkodott. A rajtaütés teljesen váratlanul érte az elnököt és feleségét, Cilia Florest. 

A házaspár megpróbált elmenekülni egy pánikszobába, de nem jutott el oda időben: az amerikai egységek őrizetbe vették mindkettőjüket.

A művelet során tűzharc is kialakult, egy amerikai helikopter megsérült, több katona megsebesült, de halálos áldozat nem volt. Az amerikai erők néhány órán belül elhagyták Venezuelát.

Nyitókép: Rodrigo BUENDIA / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lixus
2026. január 05. 11:42
Csak azt nem tudták, hogy ettől semmi nem fog változni Venezuelában, Trump bakot lőtt.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 05. 11:32
"elit amerikai egységek egy, a venezuelai elnöki rezidenciáról készült másolatban gyakoroltak" Aha, és ezt persze mikrofilmes kémkedéssel tudták meg. Vagy műholdak, gugli és az ai kémkedésének lehetőségéval inkább? Vagy tudjuk, az inas volt a tettes..
Válasz erre
0
1
elcapo-2
2026. január 05. 11:24
Egyértelműen belső információkat szivárogattak ki Maduroról. Gondolom most keresik a patkányt, vagy patkányokat. Ha eddig nem sikerült kimenekülniük Venezuelából, akkor nem lennék a helyükben.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!