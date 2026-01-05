Trump semmit nem bízott a véletlenre: hónapokon át készültek Maduro elfogására – azt is tudták mit eszik az elnök

Donald Trump amerikai elnök elárulta, hogy még egy utolsó esélyt adott Nicolás Maduro venezuelai államfőnek, hogy önként távozzon a hatalomból, mielőtt elrendelte volna az ellene indított katonai akciót. Trump elmondása szerint egy héttel az elfogás előtt telefonon közölte Maduróval, hogy le kell mondania, ám a venezuelai vezető végül nem engedett – írta meg az amerikai NBC News.

Fény derült arra is, hogy a CIA titkos egysége hónapokon át figyelte Maduro mozgását, szokásait és tartózkodási helyeit.