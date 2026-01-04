Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
maduro dondald trump rodriguez Venezuela egyesült államok

Nem tágít a venezuelai kormány, nyíltan szembementek Donald Trumppal: „Itt egy elnök van, Nicolás Maduro”

2026. január 04. 20:50

Delcy Rodriguez ideiglenesen kinevezett vezető hangsúlyozta: Maduro továbbra is az ország elnöke.

2026. január 04. 20:50
null

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása ellenére az ország kormánya továbbra is egységesen áll Nicolás Maduro elnök mögött – tolmácsolta egy magas rangú venezuelai tisztviselő szavait a Reuters.

Diosdado Cabello belügyminiszter az országot irányító PSUV párt által közzétett hangfelvételen nyugalomra intett, és hangsúlyozta:

Itt csak egy elnök van, akinek a neve Nicolás Maduro Moros. Senki ne dőljön be az ellenség provokációinak.”

A venezuelai Delcy Rodriguez alelnök, aki egyben az olajminiszteri posztot is betölti, ideiglenes vezetőként lépett fel a legfelsőbb bíróság jóváhagyásával, bár ő maga hangsúlyozta: Maduro továbbra is az ország elnöke. Rodriguez a belső kör legpragmatikusabb tagjának számít, a magánszektorral és az olajiparral ápolt kapcsolatai miatt. 

Ugyanakkor nyilvánosan cáfolta Trump állítását, miszerint együttműködne az Egyesült Államokkal.

Trump a The Atlantic magazinnak adott interjújában figyelmeztette Rodriguezt, hogy „nagyobb árat fizethet, mint Maduro, ha nem teszi, ami helyes”. A venezuelai kormány hangsúlyozta, hogy szerintük az amerikai nyomásgyakorlásának célja az ország természeti erőforrásainak, különösen olajának megszerzése. Cabello szerint: „Fel vagyunk háborodva, mert végül minden kiderült – kiderült, hogy csak az olajunkra fáj a foguk.”

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

