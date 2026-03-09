Kaiser Ferenc: Oroszország lyukat tudna robbantani Európa helyébe, de az európaiak is 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani

Macron az Orbánnal való tárgyalás előtt felajánlotta Európának a francia atomfegyvereket
A francia elnök közölte, az ukrajnai béke szavatolása „talán európai erők bevetését is magában foglalja majd”.
Ennyit ér az európai nukleáris erő a szakértő szerint.
Hétfőn várhatóan frissíti Franciaország nukleáris doktrínáját Emmanuel Macron elnök, és ez egy újabb lépés lehet az önálló európai nukleáris védelmi erő létrehozására. Erről is kérdezte az InfoRádió Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Franciaországnak a becslések szerint 290 atomtöltete lehet, Nagy-Britanniának 220, de London abból a szempontból nem független, hogy míg a franciáknak a saját interkontinentális ballisztikus rakétájuk önálló fejlesztés, tehát ők maguk gyártják, addig a britek hajóin az amerikaiaktól vásárolt Trident II-es interkontinentális ballisztikus rakéták vannak.
Elég-e ez az önálló európai nukleáris védelmi erőhöz? Kaiser Ferenc szerint sok is.
„Nyilván Oroszország a saját készleteivel – kis túlzással – lyukat tudna robbantani Európa helyébe,
de ha a francia és brit készleteket összeadjuk, vagy azt vesszük, hogy tényleg csak egy-egy hajó van kint mind a két flotta részéről valahol az Atlanti-óceánon, hiszen szigorúan titkos, hogy merre járőröznek ezek a hajók, együtt 140 orosz, kínai vagy ad abszurdum amerikai nagyváros tudnának elhamvasztani” – érzékeltette a szakértő, megjegyezve újfent, hogy persze Oroszország, és nyilván az USA is többszörösen képes lenne elpusztítani Franciaországot és Nagy-Britanniát.
Az Oroszországi Föderáció körülbelül 1700 darab nukleáris robbanófejet tart „piros gombon”, a tartalék mennyiséggel, valamint a bontásra váró készletekkel együtt ez közel 5500 darabot jelent. Kínának 600 körüli töltete van, ami előbbinél jóval szerényebb, de az is bőven elég lenne Európa ellen. Kaiser Ferenc szerint
Peking amúgy hasonlóan gondolkodik, mint a britek és a franciák: „nem kell ötször-tízszer megsemmisíteni a másik legfontosabb célpontjait, egyszer bőven elég”.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen szemmel nézi, hogy Európa szeretne egy kicsit függetlenedni, azt válaszolta, hogy ez a mostani adminisztráció részéről elvárás is, tehát nem élik meg tragédiaként, ha kevesebbet kell erre Amerikának költenie. Kaiser Ferenc szerint
az európai országok többségének van egy nagyon erős megbízhatósági problémája az USA mostani vezetésével szemben,
ami megjelent néhány nagyon markáns kijelentésben, különösen a müncheni biztonságpolitikai csúcstalálkozón a német kancellár részéről, vagy még a davosi csúcstalálkozón a kanadai miniszterelnök révén. Mindezek a nyilatkozatok, a bizalmatlanság pedig érthetően nem tetszik az Egyesült Államoknak.
„De nagyon
nehéz úgy egy erősebb, önállóbb Európát létrehozni, ami mondjuk Oroszországgal szemben is képes lenne fellépni, hogy az ne forduljon szembe az Egyesült Államokkal,
ha azt az elemi érdekei megkívánják. Tehát egyszerre mindent nem lehet megoldani amerikai részről” – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
