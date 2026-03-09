Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
horvátországban európai unió tagállam szolgálat katona

Horvátországban végrehajtják a néppárti agendát: hétfőtől elkezdik besorozni a fiatalokat

2026. március 09. 08:54

Hétfőtől az ország különböző katonai létesítményeiben nyolcszáz újonc kezdi meg a kéthónapos alapkiképzést.

2026. március 09. 08:54
null

Horvátország tizenhét év után újraindítja a kötelező katonai szolgálatot, amely az Európai Unió tagállamának szélesebb biztonságpolitikai törekvéseihez kapcsolódik, és az európai, valamint a nyugat balkáni térségben erősödő biztonsági aggodalmakra adott válasznak tekinthető. Hétfőtől az ország különböző katonai létesítményeiben nyolcszáz újonc kezdi meg a kéthónapos alapkiképzést – írta meg a Reuters.

A döntést jogszabályi módosítás előzte meg, mivel Horvátország tavaly októberben változtatott védelmi törvényén, hogy az európai irányvonalhoz igazodva ismét kötelezővé tegye a szolgálatot. Az Oroszországgal kapcsolatos feszültségek Európa szerte felerősítették a védelmi képességek megerősítését sürgető hangokat. Bár a változás kezdetben megosztotta a közvéleményt, az első behívott csoport több mint fele önként jelentkezett, és tíz százalékuk nő volt. Kutatók szerint mindössze tízen éltek lelkiismereti kifogással, és kérték, hogy inkább polgári szolgálatot teljesíthessenek, ami európai összevetésben a legalacsonyabb aránynak számít.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az újoncok az alapkiképzés során túlélési alapismereteket, önvédelmet, elsősegélynyújtást és távirányítású drónok kezelését tanulják majd. A program emellett több ösztönző elemet is tartalmaz, köztük havi ezerszáz eurós juttatást, a szolgálati idő munkaviszonyba történő beszámítását, valamint előnyösebb hozzáférést az állami állásokhoz.

Horvátország csatlakozásával tízre nő azoknak az észak atlanti szövetségi tagállamoknak a száma, ahol kötelező katonai szolgálat van érvényben. Ezek között Görögország, Törökország, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia is szerepel.

Nyitókép: VALENTYN OGIRENKO / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
livingstone
•••
2026. március 09. 10:57 Szerkesztve
Nyunyómunyó figyelmébe: "Croatia to re-launch mandatory military service after 17 years" (rá kell guglizni a címre, mert a sz*ros kommentmotor nem engedi a linket) azaz te hazudozz a kurva anyádnak! Ja, és szerezz már be egy magyar billentyűzetet, te magyargyűlölő féreg!
Válasz erre
1
1
nuevoreynuevaley
2026. március 09. 09:07
A horvat katonai szolgalat nem kotelezo, szoval a cim ismet kamu Kurva anyatoknak hazudozzatok A bekehez ero kell !
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!