Horvátországban végrehajtják a néppárti agendát: hétfőtől elkezdik besorozni a fiatalokat

Horvátország tizenhét év után újraindítja a kötelező katonai szolgálatot, amely az Európai Unió tagállamának szélesebb biztonságpolitikai törekvéseihez kapcsolódik, és az európai, valamint a nyugat balkáni térségben erősödő biztonsági aggodalmakra adott válasznak tekinthető. Hétfőtől az ország különböző katonai létesítményeiben nyolcszáz újonc kezdi meg a kéthónapos alapkiképzést – írta meg a Reuters.

A döntést jogszabályi módosítás előzte meg, mivel Horvátország tavaly októberben változtatott védelmi törvényén, hogy az európai irányvonalhoz igazodva ismét kötelezővé tegye a szolgálatot. Az Oroszországgal kapcsolatos feszültségek Európa szerte felerősítették a védelmi képességek megerősítését sürgető hangokat. Bár a változás kezdetben megosztotta a közvéleményt, az első behívott csoport több mint fele önként jelentkezett, és tíz százalékuk nő volt. Kutatók szerint mindössze tízen éltek lelkiismereti kifogással, és kérték, hogy inkább polgári szolgálatot teljesíthessenek, ami európai összevetésben a legalacsonyabb aránynak számít.