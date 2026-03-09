Horvátországban végrehajtják a néppárti agendát: hétfőtől elkezdik besorozni a fiatalokat

Eltűnt tizenegy atombomba elkészítéséhez elegendő dúsított urán, a világ most találgatja, hová lett
Az Egyesült Államok már különleges alakulatok bevetésének lehetőségét is mérlegeli.
Hétfőtől az ország különböző katonai létesítményeiben nyolcszáz újonc kezdi meg a kéthónapos alapkiképzést.
Horvátország tizenhét év után újraindítja a kötelező katonai szolgálatot, amely az Európai Unió tagállamának szélesebb biztonságpolitikai törekvéseihez kapcsolódik, és az európai, valamint a nyugat balkáni térségben erősödő biztonsági aggodalmakra adott válasznak tekinthető. Hétfőtől az ország különböző katonai létesítményeiben nyolcszáz újonc kezdi meg a kéthónapos alapkiképzést – írta meg a Reuters.
A döntést jogszabályi módosítás előzte meg, mivel Horvátország tavaly októberben változtatott védelmi törvényén, hogy az európai irányvonalhoz igazodva ismét kötelezővé tegye a szolgálatot. Az Oroszországgal kapcsolatos feszültségek Európa szerte felerősítették a védelmi képességek megerősítését sürgető hangokat. Bár a változás kezdetben megosztotta a közvéleményt, az első behívott csoport több mint fele önként jelentkezett, és tíz százalékuk nő volt. Kutatók szerint mindössze tízen éltek lelkiismereti kifogással, és kérték, hogy inkább polgári szolgálatot teljesíthessenek, ami európai összevetésben a legalacsonyabb aránynak számít.
Az újoncok az alapkiképzés során túlélési alapismereteket, önvédelmet, elsősegélynyújtást és távirányítású drónok kezelését tanulják majd. A program emellett több ösztönző elemet is tartalmaz, köztük havi ezerszáz eurós juttatást, a szolgálati idő munkaviszonyba történő beszámítását, valamint előnyösebb hozzáférést az állami állásokhoz.
Horvátország csatlakozásával tízre nő azoknak az észak atlanti szövetségi tagállamoknak a száma, ahol kötelező katonai szolgálat van érvényben. Ezek között Görögország, Törökország, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia is szerepel.
Nyitókép: VALENTYN OGIRENKO / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok már különleges alakulatok bevetésének lehetőségét is mérlegeli.