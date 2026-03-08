Zelenszkij jegybankelnöke toporzékolt: Magyarország tegyen eleget Ukrajna követeléseinek, de közben a Barátság kőolajvezeték egész Európának tabu

Ukrán külügyminiszter: A magyar hatóságok elfogtak hét ukrán bankárt
Andrij Szibiha szerint „Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt”.
Ukrajna az Európai Unió pénzügyi intézményeihez fordul az aranykonvoj elfogása miatt.
Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző intézményeihez fordul az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának ügyében – jelentette be vasárnap Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke.
Az ukrán fél szerint a magyar hatóságok jogtalanul foglalták le a bank eszközeit, ezért azok visszaszolgáltatását követelik.
Pisnij közösségi oldalán azt írta, hogy az ügyben több európai intézményt is megkeresnek, köztük az Európai Központi Bankot, az Osztrák Nemzeti Bankot, az Európai Bizottság pénzügyi stabilitásért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős főigazgatóságát, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.
Pisnij hangsúlyozta: az Oscsadbank álláspontja szerint a pénzintézet nem sértette meg a törvényeket, munkatársai pedig nemzetközi megállapodások és jogszerű szerződések alapján végezték feladataikat. Az ukrán jegybank ezért független vizsgálatot kezdeményez, amely a pénzszállításban részt vevő felek szerződéses kapcsolatait is áttekinti majd. A vizsgálatot egy nemzetközi vállalat végezheti el.
A jegybankelnök egyúttal arra kérte a magyar hatóságokat, hogy támogassák a független ellenőrzést.
Felvetette azt is, hogy az Európai Bizottság harmadik félként segíthetne az ügy körülményeinek objektív kivizsgálásában.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban élesen bírálta a történteket, és úgy fogalmazott, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank alkalmazottait. A miniszter közösségi oldalán azt is jelezte, hogy felelősségre vonást és akár szankciókat is kilátásba helyeznek az akcióval kapcsolatban.
