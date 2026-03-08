Ft
zelenszkij ukrán aranykonvoj oscsadbank európai unió magyarország barátság bank európai bizottság

Zelenszkij jegybankelnöke toporzékolt: Magyarország tegyen eleget Ukrajna követeléseinek, de közben a Barátság kőolajvezeték egész Európának tabu

2026. március 08. 22:32

Ukrajna az Európai Unió pénzügyi intézményeihez fordul az aranykonvoj elfogása miatt.

2026. március 08. 22:32
null

Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző intézményeihez fordul az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának ügyében – jelentette be vasárnap Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke.

Az ukrán fél szerint a magyar hatóságok jogtalanul foglalták le a bank eszközeit, ezért azok visszaszolgáltatását követelik.

Pisnij közösségi oldalán azt írta, hogy az ügyben több európai intézményt is megkeresnek, köztük az Európai Központi Bankot, az Osztrák Nemzeti Bankot, az Európai Bizottság pénzügyi stabilitásért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős főigazgatóságát, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Pisnij hangsúlyozta: az Oscsadbank álláspontja szerint a pénzintézet nem sértette meg a törvényeket, munkatársai pedig nemzetközi megállapodások és jogszerű szerződések alapján végezték feladataikat. Az ukrán jegybank ezért független vizsgálatot kezdeményez, amely a pénzszállításban részt vevő felek szerződéses kapcsolatait is áttekinti majd. A vizsgálatot egy nemzetközi vállalat végezheti el.

A jegybankelnök egyúttal arra kérte a magyar hatóságokat, hogy támogassák a független ellenőrzést. 

Felvetette azt is, hogy az Európai Bizottság harmadik félként segíthetne az ügy körülményeinek objektív kivizsgálásában.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban élesen bírálta a történteket, és úgy fogalmazott, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank alkalmazottait. A miniszter közösségi oldalán azt is jelezte, hogy felelősségre vonást és akár szankciókat is kilátásba helyeznek az akcióval kapcsolatban.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

csulak
2026. március 09. 13:38
Orkrajna szamoljon el bizonyithatoan es ellenorizhatoen , honnan van a penz, es hova megy , es miert nem bankok kozti atutalassal kuldtek ? Ennyi !
simakutya
2026. március 09. 10:49
Ilyen korrupt országban mint ukrajna ,valószínűleg hamis számokat közölt az ukrán jegybank elnök,előbb fog bedőlni ukrajna mint gondolták ,ha nem kapja meg a 90 milliárd eurót. Titkos pénzszállítások történnek az eu-ból,fel kell tárni az ügyet,ez évekig is eltarthat ,addig lefoglalva marad a lóvé és az arany.
sanya55-2
2026. március 09. 09:52
Be kell rakni az OTP-be és a kamatokból olajat venni, tartálykocsival együtt Szarba Ukrajna
patriota-0
2026. március 09. 08:38
A jegybankelnök egyúttal arra kérte a magyar hatóságokat, hogy támogassák a független ellenőrzést. Nem engedünk be semmilyen ellenőröket, mi se.
