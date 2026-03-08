Zelenszkij jegybankelnöke toporzékolt: Magyarország tegyen eleget Ukrajna követeléseinek, de közben a Barátság kőolajvezeték egész Európának tabu

Pisnij közösségi oldalán azt írta, hogy az ügyben több európai intézményt is megkeresnek, köztük az Európai Központi Bankot, az Osztrák Nemzeti Bankot, az Európai Bizottság pénzügyi stabilitásért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős főigazgatóságát, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Pisnij hangsúlyozta: az Oscsadbank álláspontja szerint a pénzintézet nem sértette meg a törvényeket, munkatársai pedig nemzetközi megállapodások és jogszerű szerződések alapján végezték feladataikat. Az ukrán jegybank ezért független vizsgálatot kezdeményez, amely a pénzszállításban részt vevő felek szerződéses kapcsolatait is áttekinti majd. A vizsgálatot egy nemzetközi vállalat végezheti el.