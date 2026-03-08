Orbán Balázs vitathatatlan érvekkel támasztotta alá: a magyarok csak egyféleképpen garantálhatják az ország biztonságát

Orbán Balázs az iráni konfliktusra is kitért, amely – mint fogalmazott – növelheti a migrációs és terrorfenyegetettségi kockázatot Európában. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar kormány megemelte a terrorfenyegetettségi szintet, ami fokozott rendőri jelenlétet és szigorúbb ellenőrzéseket jelent többek között a közterületeken, a határátkelőknél és Budapest bevezető útjain.

A bejegyzésben az energiaellátás kérdése is hangsúlyosan szerepelt. Orbán Balázs kiemelte, hogy a közel-keleti helyzet megrázta az energiapiacokat is: Irán gáz- és olajszállító hajókat támadott meg, aminek hatására Katar és Irán is bejelentette az export szüneteltetését.

Mindeközben Ukrajna olajblokád alá vonta Magyarországot, és ezzel beleavatkozott az ország belügyeibe a Tisza Párt javára. A politikus úgy fogalmazott: „mindennapossá váltak az ukrán katonai beavatkozással és szabotázzsal való fenyegetések”. Magyarországon ebből következően megerősítették a kritikus energetikai létesítmények védelmét. Orbán Balázs rámutatott azonban, hogy Zelenszkij zsarolása visszafelé sült el. Egy friss kutatás szerint ugyanis az emberek 69 százaléka ellenzi az ukrán lépést, és ugyanekkora arányban utasítják el az orosz energiáról való leválás többletköltségeit is. Magyarország az ukrán zsarolással szemben több válaszlépést is tett. Többek között leállították a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítást, és Magyarország több uniós intézkedéssel kapcsolatban is bejelentett, él vétójogával.