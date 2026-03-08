Orbán Balázs vitathatatlan érvekkel támasztotta alá: a magyarok csak egyféleképpen garantálhatják az ország biztonságát

Az ukrán elnök kijelentését azonban a Patrióták Európáért frakció, az olasz miniszterelnök, a szlovák miniszterelnök, a legnagyobb német párt vezetője és számos nemzetközi patrióta szereplő is elítélte. Az ukrán zsarolás és fenyegetések ellen tüntetés is szerveződött, miközben a Nemzeti Petíciót kitöltők száma is átlépte az 1,1 milliót.
Orbán Balázs kitért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozására is. Az eljárás azért indult, mert ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon.
A kormánynak mindezen feszült körülmények között is sikerült azonban két, az ukránok által kényszersorozott, magyar nemzetiségű, orosz hadifogságba került katonát hazahoznia Magyarországra.
Mindeközben a belpolitikai feszültség is egyre súlyosabbá vállt: Szentendrén a Fidesz egyik politikai aktivistájára is rálőttek.
Emellett a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András nyílt levélben fordult a NATO főtitkárához, amelyben arra kérte a katonai szövetséget, hogy avatkozzon be a magyar választások előtt.