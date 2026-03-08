Ft
Orbán Balázs vitathatatlan érvekkel támasztotta alá: a magyarok csak egyféleképpen garantálhatják az ország biztonságát

2026. március 08. 16:47

Az elmúlt időszakban az ukrán és az iráni háború miatt feszültté vált nemzetközi politikai légkörében a Fidesz jelentheti a legbiztosabb választást.

2026. március 08. 16:47
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy az elmúlt időszakban az ukrán és az iráni háború miatt feszültté vált nemzetközi politikai légkörben miért a Fidesz jelentheti a legbiztosabb választást az április 12-i választáson.

Ahogy arra a politikai igazgató is utalt, még az ellenzéki Telex is elismerte, hogy „Orbán Viktor újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat”. A baloldali lap ezt azzal indokolta, hogy a fogyasztói bizalmi index kétéves csúcsra emelkedett. Orbán Balázs hozzátette: mind a Századvég, mind a GKI mérései azt mutatják, hogy a fogyasztói hangulat februárban már kedvezőbb volt, mint a 2024-es európai parlamenti választások idején, illetve a 2022-es országgyűlési választás előtt.

A politikai igazgató kitért az ellenzéki Tisza Pártra is. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy már a nemzetközi sajtó is arról ír, hogy a párt kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel. Egy, a Politicóban megjelent cikk ugyanis arról számolt be, hogy Brüsszel és Kijev az áprilisi magyar választások eredményét várja, abban bízva, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Magyarország támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint további pénzügyi segítséget nyújtana számára. 

Emellett egy ukrán kormányzati tanácsadó azt is elismerte, hogy Magyar Péter csapata már most kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij kormányával.

Orbán Balázs az iráni konfliktusra is kitért, amely – mint fogalmazott – növelheti a migrációs és terrorfenyegetettségi kockázatot Európában. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar kormány megemelte a terrorfenyegetettségi szintet, ami fokozott rendőri jelenlétet és szigorúbb ellenőrzéseket jelent többek között a közterületeken, a határátkelőknél és Budapest bevezető útjain.

A bejegyzésben az energiaellátás kérdése is hangsúlyosan szerepelt. Orbán Balázs kiemelte, hogy a közel-keleti helyzet megrázta az energiapiacokat is: Irán gáz- és olajszállító hajókat támadott meg, aminek hatására Katar és Irán is bejelentette az export szüneteltetését.

Mindeközben Ukrajna olajblokád alá vonta Magyarországot, és ezzel beleavatkozott az ország belügyeibe a Tisza Párt javára. A politikus úgy fogalmazott: „mindennapossá váltak az ukrán katonai beavatkozással és szabotázzsal való fenyegetések”. Magyarországon ebből következően megerősítették a kritikus energetikai létesítmények védelmét. Orbán Balázs rámutatott azonban, hogy Zelenszkij zsarolása visszafelé sült el. Egy friss kutatás szerint ugyanis az emberek 69 százaléka ellenzi az ukrán lépést, és ugyanekkora arányban utasítják el az orosz energiáról való leválás többletköltségeit is. Magyarország az ukrán zsarolással szemben több válaszlépést is tett. Többek között leállították a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítást, és Magyarország több uniós intézkedéssel kapcsolatban is bejelentett, él vétójogával.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Balázs arra is emlékeztetett, hogy Zelenszkij még Orbán Viktort is megfenyegette.

Az ukrán elnök kijelentését azonban a Patrióták Európáért frakció, az olasz miniszterelnök, a szlovák miniszterelnök, a legnagyobb német párt vezetője és számos nemzetközi patrióta szereplő is elítélte. Az ukrán zsarolás és fenyegetések ellen tüntetés is szerveződött, miközben a Nemzeti Petíciót kitöltők száma is átlépte az 1,1 milliót.

Orbán Balázs kitért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozására is. Az eljárás azért indult, mert ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon.

A kormánynak mindezen feszült körülmények között is sikerült azonban két, az ukránok által kényszersorozott, magyar nemzetiségű, orosz hadifogságba került katonát hazahoznia Magyarországra.

Mindeközben a belpolitikai feszültség is egyre súlyosabbá vállt: Szentendrén a Fidesz egyik politikai aktivistájára is rálőttek.

Emellett a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András nyílt levélben fordult a NATO főtitkárához, amelyben arra kérte a katonai szövetséget, hogy avatkozzon be a magyar választások előtt.

Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs

