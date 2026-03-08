Ft
03. 08.
vasárnap
háború védelmi minisztérium bombázás magyarország Ukrajna Orbán Viktor megszállás

„Orbán-ellenes akciótervet” dolgoztak ki Ukrajnában: egy Budapest elleni dróntámadást és Magyarország teljes megszállását is kilátásba helyezték

2026. március 08. 15:54

Az ukrán Védelmi Minisztérium katonai hírszerzésének egyik tisztje kifejtette: „csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák”.

2026. március 08. 15:54
null

Az ukrán Védelmi Minisztérium katonai hírszerzésének tisztje, egy volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista, Ihor Zalizniak a közösségi oldalán egy négypontos „Orbán-ellenes akciótervet” tett közzé. A bejegyzésben Magyarországgal szembeni radikális lépésekre szólít fel, köztük diplomáciai kapcsolatok megszakítására és katonai jellegű fenyegetésekre.

A bejegyzés szerint Kijevnek első lépésként teljesen meg kellene szakítania a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, valamint „ki kellene menekítenie” az ukrán diplomatákat Budapestről.

Második pontként azt javasolja, hogy az ukrán hatóságok foglalják el a kijevi magyar nagykövetséget, és tartóztassák le az ott dolgozókat.

Harmadik pontként Zalizniak ultimátumot sürget Magyarországgal szemben: követelni kellene a szerinte letartóztatott ukrán állampolgárok, valamint a lefoglalt készpénz és arany visszaadását.

Negyedik pontként azt nevezte meg, hogy Ukrajnának tíz drónegységet kellene telepítenie az ukrán–magyar határ mellé, amelyek képesek lennének csapást mérni akár Budapestre is.

Egy kiszivárgott videóban Zalizniak még radikálisabb elképzeléseket fogalmazott meg. A felvételen arról beszél, hogy Ukrajnának akár Magyarország teljes megszállását is mérlegelnie kellene, és egy nagyszabású betelepítési programot kellene indítania az ország területére. A hangüzenet szerint az ország elfoglalása után a magyar lakosságot utcasöprésre ítélné az ukrán katona.

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.”

– fogalmazott a szélsőséges politikai nézeteket valló Ihor Zalizniak.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Ed JONES / AFP

