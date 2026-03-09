A New York Times már Putyin ukrán inváziójához hasonlítja az iráni háborút

A lap szerint ez emlékeztet arra, ahogyan Oroszország az inváziót következetesen „különleges katonai műveletként” emlegeti. Az orosz parlament alsóházának elnöke, Vjacseszlav Volodin például két hónappal a támadás után is ragaszkodott ehhez a kifejezéshez. A cikk további retorikai párhuzamokat is felsorol. Trump egy televíziós interjúban azt mondta:

Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket.

A New York Times szerint ez Putyin egyik 2022-es kijelentésére emlékeztet, amikor az orosz elnök így fogalmazott:

Még el sem kezdtünk igazán semmit.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy Trump beszédében az iráni rezsimet évtizedes „vérontással és tömeggyilkossággal” vádolta, és arra szólította fel az iráni katonákat, hogy tegyék le a fegyvert, különben biztos halál vár rájuk. A New York Times szerint Putyin az invázió első napján hasonló üzenetet küldött az ukrán hadseregnek, amikor felszólította őket, hogy tegyék le a fegyvert és térjenek haza.