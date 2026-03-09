„Nem csak Fodor Csengének van baja Golovinnal” – megoszlanak a vélemények arról, ki a felelős a válogatott dániai kudarcáért

„Voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni” – újabb nagy pofont kapott a válogatott, a szövetségi kapitány is csalódottan kereste a szavakat
Ismét a dánok okozták a magyar válogatott vesztét. Golovin Vlagyimir szerint sokat kell tanulnunk.
Sokan Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások szerint a játékosok éppen edzőt buktattak. Megnéztük, mit szólnak a szurkolók a magyar női kézilabda-válogatott dániai vereségéhez.
Újabb pofont kapott Dániától a magyar női kézilabda-válogatott. A csütörtöki, kétgólos tatabányai vereség után idegenben már bántóan simán, 31–22-re kapott ki az északiaktól Golovin Vlagyimir csapata az Eurokupában. Már az első találkozó után is voltak erős nyilatkozatok: a szövetségi kapitány mérges volt csapatára, míg a kapuban brillírozó Szemerey Zsófi szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása a nemzeti mezhez.
A Dániában elszenvedett vereség után a csapatkapitány, Klujber Katrin volt az, aki színfalak mögötti problémákra utalt:
Lehet, hogy itt voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni, viszont itt most jelenleg azt érzem, hogy inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget”
– mondta el a Ferencváros játékosa.
Kíváncsiak voltunk, hogyan látják mindezt a szurkolók: az NSO és az M4 Sport Facebook-oldalának hozzászólásaiból szemezgettünk. Sokan a szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások azonban kiállnak mellette.
„Hát ezért van (lenne....!!!) az edző, hogy – amire Katrin utal – megoldja, átsegítse a problémán a játékost....! Éppen ezért én nem a Klujberben keresném a hibát, ezt a kérdést Golovinnak tenném fel...!” – írja egy kommentelő.
Van egy olyan érzésem, hogy nem csak Fodor Csengének van baja Golovinnal..... Csak az a különbség a többiekkel ellentétben, Csenge meg merte mondani..... néhány játékos pedig nem, inkább hallgat.....!”
Úgy tűnt, minden meg is oldódott...
– van hasonló véleményen egy másik.
„Ez a két meccs a sok sztárját nélkülöző dán csapat ellen egyértelműen edzői blama.....!!!!” – jelentette ki egy szurkoló.
„Ez az edző szerintem úgy viselkedik, mint egy zsarnok !!!” – tett igen erős kijelentést egy hozzászóló.
„Szerintem edzőt kéne váltani!!!” – írja valaki, aki valószínűleg arról már elfeledkezett, hogy a Golovin alig két éve Európa-bajnoki bronzérmet nyert a válogatott.
„Akkor is a válogatottban vannak kötelességek. Nem volt tűz, nem volt akarat. Így nem szabad kiállni!” – látja inkább a játékosokban a felelősséget kommentelő.
Leszerepeltetek! Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok, nem vagytok méltóak a nemzeti mezre”
– próbál összefüggést találni a dolgok között egy szurkoló.
Legközelebb áprilisban játszik a magyar válogatott, előbb Törökország, majd Csehország ellen lép pályára az Eurokupában: a két kötelező győzelem tökéletes lehetőség lehet arra, hogy a csapat összekovácsolódjon, és visszataláljon önmagához.
Kazincbarcikán olyan történt, ami még a Holdról is látszik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Claus Fisker