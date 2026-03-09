Ft
golovin vlagyimir Klujber Katrin kézilabda

„Nem csak Fodor Csengének van baja Golovinnal” – megoszlanak a vélemények arról, ki a felelős a válogatott dániai kudarcáért

2026. március 09. 08:06

Sokan Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások szerint a játékosok éppen edzőt buktattak. Megnéztük, mit szólnak a szurkolók a magyar női kézilabda-válogatott dániai vereségéhez.

2026. március 09. 08:06
null

Újabb pofont kapott Dániától a magyar női kézilabda-válogatott. A csütörtöki, kétgólos tatabányai vereség után idegenben már bántóan simán, 31–22-re kapott ki az északiaktól Golovin Vlagyimir csapata az Eurokupában. Már az első találkozó után is voltak erős nyilatkozatok: a szövetségi kapitány mérges volt csapatára, míg a kapuban brillírozó Szemerey Zsófi szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása a nemzeti mezhez.

A Dániában elszenvedett vereség után a csapatkapitány, Klujber Katrin volt az, aki színfalak mögötti problémákra utalt: 

Lehet, hogy itt voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni, viszont itt most jelenleg azt érzem, hogy inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget”

 – mondta el a Ferencváros játékosa.

Kíváncsiak voltunk, hogyan látják mindezt a szurkolók: az NSO és az M4 Sport Facebook-oldalának hozzászólásaiból szemezgettünk. Sokan a szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások azonban kiállnak mellette.

„Hát ezért van (lenne....!!!) az edző, hogy – amire Katrin utal – megoldja, átsegítse a problémán a játékost....! Éppen ezért én nem a Klujberben keresném a hibát, ezt a kérdést Golovinnak tenném fel...!” – írja egy kommentelő.

Van egy olyan érzésem, hogy nem csak Fodor Csengének van baja Golovinnal..... Csak az a különbség a többiekkel ellentétben, Csenge meg merte mondani..... néhány játékos pedig nem, inkább hallgat.....!”

 – van hasonló véleményen egy másik.

válogatott
Golovin Vlagyimir tart eligazítást a válogatottnak. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Claus Fisker

„Ez a két meccs a sok sztárját nélkülöző dán csapat ellen egyértelműen edzői blama.....!!!!” – jelentette ki egy szurkoló.

„Ez az edző szerintem úgy viselkedik, mint egy zsarnok !!!” – tett igen erős kijelentést egy hozzászóló.

„Szerintem edzőt kéne váltani!!!” – írja valaki, aki valószínűleg arról már elfeledkezett, hogy a Golovin alig két éve Európa-bajnoki bronzérmet nyert a válogatott.

Mások inkább a válogatott játékosokban látják a hibát

„Akkor is a válogatottban vannak kötelességek. Nem volt tűz, nem volt akarat. Így nem szabad kiállni!” – látja inkább a játékosokban a felelősséget kommentelő.

Leszerepeltetek! Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok, nem vagytok méltóak a nemzeti mezre”

 – próbál összefüggést találni a dolgok között egy szurkoló.

Legközelebb áprilisban játszik a magyar válogatott, előbb Törökország, majd Csehország ellen lép pályára az Eurokupában: a két kötelező győzelem tökéletes lehetőség lehet arra, hogy a csapat összekovácsolódjon, és visszataláljon önmagához.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Claus Fisker

