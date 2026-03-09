„Nem csak Fodor Csengének van baja Golovinnal” – megoszlanak a vélemények arról, ki a felelős a válogatott dániai kudarcáért

Újabb pofont kapott Dániától a magyar női kézilabda-válogatott. A csütörtöki, kétgólos tatabányai vereség után idegenben már bántóan simán, 31–22-re kapott ki az északiaktól Golovin Vlagyimir csapata az Eurokupában. Már az első találkozó után is voltak erős nyilatkozatok: a szövetségi kapitány mérges volt csapatára, míg a kapuban brillírozó Szemerey Zsófi szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása a nemzeti mezhez.

A Dániában elszenvedett vereség után a csapatkapitány, Klujber Katrin volt az, aki színfalak mögötti problémákra utalt: